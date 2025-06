Los abogados de Barcelona proponen que el desamparo de un menor lo decida un juez, no la Generalitat

En pleno debate sobre la reforma de la Direcció General d'Atenció a la Infància (DGAIA) tras la crisis por la trama de pederastia del Raval, cuya víctima era una niña de 13 años bajo guarda del organismo, el Col.legi de l'Advocacia de Barcelona, a través de su todavía decano Jesús Sánchez, ha impulsado una reforma para que la separación de los hijos menores de edad de sus padres –es decir, la declaración de desamparo– lo resuelva un juez y no los ténicos de la administración, tal como marca la legislación. El guante lo ha recogido Junts, que ya ha presentado una enmienda en el Congreso de los Diputados en el marco de la reforma de la ley del Poder Judicial que regula el acceso a la carrera judicial y fiscal. "No es la primera vez que se utiliza la modificación de una ley para presentar propuestas", ha apuntado este miércoles Jesús Sánchez, quien será sustituido al frente del colegio por Cristina Vallejo la próxima semana.

Junts pide que las entidades que se encargan de la protección de la infancia y la adolescencia, la DGAIA en el caso de Catalunya, eleven al juez las medidas propuestas en el caso de que se constate el desamparo de un menor y que la decisión se comunique a los progenitores o al tutor del niño en un plazo que no sobrepase las 48 horas. La información, según la enmienda, debe ser "clara, compresible y en formato accesible", incluyendo los motivos que han dado lugar a la intervención de la Administración y detallando los efectos de esta decisión. La propuesta precisa que "siempre que sea posible", especialmente en el caso del menor, esta información se facilitará de forma presencial.

La exdecana del Colegio de Abogados, Silvia Giménez Salinas, es una de las promotoras de esta iniciativa. En una reciente conferencia, esta jurista especialista en derecho de familia y menores explicó que anualmente hay unos 10.000 menores en procesos de desamparo en el Estado español, de los cuales solo en 2.000 casos los progenitores presentan oposición ante los tribunales (un 2% son aceptados), hecho que no significa que el resto de los padres no defiendan a sus hijos. "Hace 40 años que el sistema no funciona; lo decimos todos, hace falta un sistema que sea garantista, de contradicción, y aclarar los plazos del proceso de desamparo, porque no puede durar años", sostiene la abogada.

Incumplimiento de deberes

La propuesta de Junts es amplia y concreta, incluso, lo que debe considerarse situación de desamparo: "La que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando estos pueden ser privados de la necesaria asistencia moral o material".

La iniciativa también es en cierto modo garantista respecto a los derechos de los progenitores a los que les suspende la patria potestad del menor, ya que estos, durante el plazo de dos años desde la notificación de la decisión judicial, podrán solicitar a la DGAIA que cese esa medida si cambian las circunstancias y entienden que se encuentran en condiciones de asumir nuevamente la tutela. Esta petición podría tramitarse a través de un procedimiento ante el mismo juez que decidió el desamparo.

Transcurridos esos dos años, únicamente el fiscal estaría legitimado para oponerse a las resoluciones de la DGAI o del juez. Además, Junts sugiere que, durante ese periodo, esta entidad pública, "ponderando la situación y poniéndola en conocimiento" de la fiscalía, podría adoptar cualquier medida de protección, incluida la adopción, cuando exista un pronóstico "fundado" de imposibilidad "definitiva de retorno" del menor a su familia de origen.