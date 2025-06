Más de 44.000 alumnos catalanes conocen este miércoles las notas de selectividad

Los más de 44.000 alumnos catalanes que entre el 11 y el 13 de junio se presentaron a los exámenes de selectividad podrán conocer la nota que han obtenido en el portal de acceso a la universidad del Departament de Recerca i Universitats. Con estos resultados, los aprobados, que suelen superar la cifra del 90%, podrán calcular la nota final que les servirá para acceder, en el mejor de los casos, a los estudios universitarios.

La gran incógnita de esta edición es cómo influirá el nuevo modelo de exámenes, más competenciales y que llegaron marcados por el vaivén en los criterios de ortografía, en los resultados finales y si variarán o no las calificaciones obtenidas y, por tanto, las notas de admisión de los grados, que no dependen de la universidad si no de la demanda y de las plazas ofertadas.

De entrada, la mayoría de comunidades que ya han publicado las notas –las pruebas se realizaron una semana antes que en Catalunya– han experimentado un descenso generalizado, debido a la reforma de la prueba y a la introducción de criterios de corrección más exigentes. Esta bajada se ha observado tanto en el porcentaje de aprobados como en la nota media. Según estimaciones de la Universidad Carlos III de Madrid, las notas de corte podrían disminuir "más de medio punto" con respecto al curso anterior.

Las notas de corte, en julio

Las notas de admisión del alumnado catalán no se publicarán hasta el mes de julio. Mientras tanto, tras conocer las calificaciones de la selectividad, los estudiantes pueden hacer sus cálculos tomando de referencia las notas de corte del año pasado en Catalunya.

Año tras año, la tónica general es que Medicina despunta como los estudios con la nota de corte más alta en las universidades públicas de Catalunya. El año pasado, por ejemplo, en la UB se requirió un 12,946. La segunda posición del ránking fue Ingeniería en Tecnologías Aereoespaciales en la UPC (12,858), mientras que el tercer lugar fue para Matemáticas también de la UPC (12,816). Cabe recordar que las notas altas porque son carreras con más demanda que plazas ofertadas.