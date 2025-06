El campo catalán alerta de robos y vandalismo: "Subió el precio del albaricoque y se llevaron 400 kilos"

A mediados de mayo, entraron a robar en la finca de Jaume Miquel Aleu, situada en Torre de l'Espanyol (Ribera d'Ebre) y se llevaron 400 kilos de albaricoques de los árboles que tenía plantados. "No parecía que fuese un producto apetecible para robar pero subió mucho el precio", explica en declaraciones a EL PERIÓDICO. Añade que lo malo no solo fue el robo, sino los daños que ocasionaron los ladrones, que no tenían mucha idea de lo que se llevaban: "Se llevaron albaricoques que estaban bien con otros que no estaban maduros todavía". Y al no tener conocimientos, cogieron la fruta dañando el árbol.

Aleu explica que habitualmente los ladrones van en grupo, para ir más rápido, aprovechando que con el buen tiempo hay más horas de luz, y que siempre roban por encargo. "Cuando te llevas 400 kilos de albaricoques es porque ya sabes quién te lo va a comprar", señala este agricultor que reclama a los Mossos d'Esquadra que "actúen con celeridad" ante estos robos en el campo, ya que estos ladrones suelen ser muy reincidentes.

Sin embargo, pese a localizar a los sospechosos no siempre se consigue una pena acorde al daño causado en el asato. En septiembre pasado, tres ladrones entraron en una finca de Botarell (Baix Camp) propiedad de Miquel Llorens y robaron 580 kilos de algarrobas. Gracias a un vecino, que alertó a los propietarios y a los Mossos d'Esquadra, se pudo sorprender a los delincuentes pero no se les pudo detener. Lograron escapar pero dejaron un coche con el producto sustraído. Las labores de investigación permitieron a la policía detener a uno de los sospechosos, que fue condenado a una pagar una multa de 320 euros, cantidad que Llorens no dudó en calificar de "irrisoria" y en pedir "endurecer las penas". "Si a una persona que roba no le ponen una pena que haga que se lo piense la próxima vez, volverá a robar", opinaba.

Los robos de maquinaria y equipamiento también suponen un perjuicio económico significativo

La vulnerabilidad de las explotaciones agrícolas y ramaderas ante estos asaltos es una de las principales preocupaciones del sector. En un informe reciente, la Unió de Pagesos de Catalunya advertía de las "olas de robos" que sufren las zonas rurales catalanas y subrayaba la sensación de inseguridad que tenían los propietarios, además de la inquietud por el incivismo o los vertidos ilegales que perjudican los terrenos.

En este sentido, Unió de Pagesos pide medidas de "seguridad integral" para "poner freno a la actuación de delincuentes y evitar su reincidencia". Reclaman incrementar la presencia policial preventiva y la investigación posterior, priorizando los puntos en los que se repiten los asaltos. Además, instan a actualizar la legislación "para facilitar la autoprotección y la autodefensa personal familiar y patrimonial, permitiendo la retención de los ladrones hasta la llegada de los policías".

Este sindicato señala que en los últimos meses se han incrementado los pequeños hurtos o los actos vandálicos, principalmente en las explotaciones cerca de núcleos habitados. En Terres de l'Ebre, algarrobas y olivas son las cosechas más afectadas por los robos, mientras que en Lleida el objeto de deseo de los cacos es la fruta, pero también equipamientos de riego, maquinaria agrícola, compresores o cable de casas y explotaciones. La sustracción de estos materiales genera "un daño económico significativo".

Por eso, Unió de Pagesos insta a reforzar la seguridad en el campo con más cooperación con la policía y establecer mecanismos que agilicen las denuncias así como tener "grupos de comunicación rápida" para informar a las autoridades en tiempo real de lo que está ocurriendo. En este sentido, los Mossos han dotado de ordenadores portátiles e impresoras a 20 equipos para recoger denuncias in situ.

'Guarda del campo'

En la misma línea, el Gremi de la Pagesia Catalana también reclama que en las denuncias se tenga en cuenta la repercusión económica que causa el robo más allá del producto sustraído, así como endurecer las leyes para evitar la reincidencia. Reiteran que en estos momentos robar a los agricultores y ganaderos suele "salir barato" a los delincuentes por las bajas penas de multas.

A los ayuntamientos les plantean crear la figura del "guarda del campo" para vigilar los terrenos rurales y que en las comisarías de Mossos se disponga de lectores de chips para identificar rápidamente a los animales robados.

Además, instan a implementar un control de los productos que se venden en comercios y mercados para evitar la introducción de productos que no cumplen las garantías sanitarias. La entidad también solicita implementar un sistema directo de comunicación entre Mossos y propietarios similar a los grupos de WhatsApp que existen para alertar de incendios.

29 robos al día

Esta problemática no es exclusiva del campo catalán. Según datos la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, el año pasado en España se registraron una media de 29 robos al día en explotaciones agrícolas y ganaderas. Cierto que hubo un descenso: de los 11.376 robos en 2023 se pasó a 10.599 en 2024, pero el sector subraya que muchas sustracciones no se denuncian por la excesiva burocracia que eso les supone a los afectados. Recordemos que son profesiones que requieren muchas horas de dedicación y hay quienes entre desplazarse a presentar una denuncia de la que no tienen garantías de cómo acabará prefieran dedicar ese tiempo a su trabajo.

En Catalunya el año pasado se denunciaron 2.206 delitos lo que supone un descenso del 1,5% respecto a 2023. Andalucía está a la cabeza de robos, con el 32,28% del total, seguida de Castilla-La Mancha, con casi un 20%, y Comunitat Valenciana con 12,57%. Según datos del Ministerio del Interior, el año pasado se esclarecieron 2.096 casos denunciados lo que supone el 19,78% del total.