Tener 13 años y aparecer (o no) en los ránkings de guapas de tu clase: "Dan mucha inseguridad, a veces acabas llorando en el lavabo"

Júlia es una adolescente de Barcelona de 13 años que el curso pasado empezó las clases en su nuevo instituto. Como la mayoría de chicas de su edad, se ve sometida de forma constante a comentarios sobre su físico y a comparaciones con sus compañeras. "Los ránkings de guapas corren por todas partes. A unas, las que están en el 'top', no les importa, incluso les gusta conocer detalles y que todo el mundo sepa que son guais. Pero no estar ahí te provoca mucha inseguridad y malestar". Ella misma explica que días atrás se fue "al lavabo a llorar" cuando "los chicos guapos y populares -"siempre son ellos quienes los hacen"- hablaban de ránkings en voz muy alta" y Júlia oyó que todos sus amigas aparecían y ella no.

"Mi hermana, que tiene 10 años más que yo, me cuenta que ellas se rebotaban contra todo esto y decían cosas como "mi cuerpo no necesita tu aprobación". Ahora no contestamos así, directamente nos vamos a llorar". Júlia explica que cuando a alguna niña se le ocurre replicar o hacer alguna crítica se ríen de ella. "El feminismo ha quedado como algo de maestras y madres. Y luego está TikTok, con todas esas chicas que siempre son más guapas y tienen más cosas que tú", apunta.

Presión estética

Los ránkings de belleza a edades muy tempranas se han convertido en un elemento inquisitorio y banal en la socialización de las adolescentes, etapa de grandes cambios en las que se es especialmente susceptibles a comentarios y opiniones del entorno. De hecho, actúan como un brazo más de la llamada presión estética, esa "gran campaña de difamación" -en palabras de la actriz y activista Júlia Barceló, autora del libro 'Operación bikini'- que desde la escuela a TikTok, pasando por la publicidad, la moda, el cine, la televisión y la propia familia te dicen desde muy pequeña que tu cuerpo no es válido y que lo tienes que cambiar. También ponen los cimientos de otro clásico: la cosificación: "Cuando los chicos hacen caso a una chica y consideran que se ha puesto guapa -dice Júlia, desde la intuición de sus 13 años- de golpe se vuelve importante."

Los ránkings de chicas están presentes ya desde los últimos cursos de primaria y llegan hasta la universidad. "La primera vez que oí hablar de ellos fue en 6º de primaria -apunta Abril, de 15 años-. En aquel momento yo daba mucha importancia a la apariencia física y a lo que la gente pensara de mí. Tanto que las opiniones me daban miedo. Todo aquello me hacía sentir muy insegura y estaba pendiente todo el rato sobre si los demás se habrían fijado en cosas que hacía". Clara, recién graduada en Periodismo, asegura que chicos de su promoción se han pasado la carrera compartiendo en grupos de Whatsapp "clasificaciones de belleza e incluso notas de pericia sexual tras mantener algún tipo de encuentro" con compañeras.

Alcance global

El fenómeno, además, tiene un alcance global. En mayo de 2024, trascendió el caso de dos alumnos de la escuela Yarra Valley Grammar en Melbourne (Australia) que fueron expulsados por clasificar a sus compañeras de clase en un ránking ofensivo. En la hoja, los chicos habían incluido fotos de alumnas y etiquetas como “wifeys” (espositas), “cuties” (monas), “mid” (mediocres), “object” (objeto), “get out” (fuera) y, por último, “unrapable” (inviolables). El director del colegio, Mark Merry, declaró que "simplemente no podía creer que alguien pudiera cosificar así a las chicas, que son sus compañeras, y ser tan cruel".

El otro día, estaban hablando de ránkings, que siempre los hacen los chicos guapos y populares, y tuve ganas de irme a llorar al lavabo porque yo no aparecía y todas mis amigas sí

Sobra decir que la presión estética a la que las niñas se ven sometidas desde pequeñas refuerza estereotipos de género y perpetua la cosificación. Durante las diferentes etapas de la adolescencia -temprana, media y tardía-, los cambios no suceden a la vez ni de la misma manera, y en un momento en el que se siente que el físico es lo más importante, ser o sentirte diferente a las demás no es sencillo, apuntan las especialistas. Además, las niñas de ahora ya no solo se comparan con sus compañeras, sino que lo hacen a través de una pantalla con físicos editados y con filtros. A pesar de que desde escuelas, instituciones y familias se fomenta el discurso de que no todo lo que aparece en redes es real, el bombardeo constante de este tipo de contenidos tiene un gran impacto.

TikTok se apunta al fenómeno

Y el fenómeno va a más, con los discursos que apelan a la igualdad y a la inclusión en retirada, especialmente entre los más jóvenes, y el auge de referentes a misóginos como Andrew Tate. De hecho, ya no son solo los chicos quienes inician o fomentan estas clasificaciones: en aplicaciones como TikTok vemos cómo son las propias niñas quienes perpetúan esta cosificación. Ahí están, por ejemplo, 'trends' como "¿Quién es la más atractiva del curso?", que consiste en que una chica va preguntando a sus compañeras a quién consideran más guapa para compartirlo en internet. En muchas ocasiones los vídeos se viralizan y estas niñas reciben la validación de miles de usuarios de diversas edades y países, a la vez que se exponen a recibir críticas y todo tipo de comentarios.

Además, cada cierto tiempo se crean nuevos filtros en TikTok, entre ellos muchos para hacer ránkings y clasificaciones de diversos elementos que derivan en vídeos cómo '¿Cuáles son las partes de mi cuerpo que más te gustan?', en los que mayoritariamente son chicas que plantean la cuestión a sus parejas. Este tipo de contenido tiene mucho tirón, tanta que hay perfiles en plataformas como TikTok y Youtube que se dedican exclusivamente a publicar ránkings de las 'influencers' más guapas o vídeos donde desconocidos se puntúan físicamente.

Las muescas de la presión estética están ahí. La Agencia de Salud Pública realiza periódicamente la encuesta sobre Factores de Riesgo en la Escuela Secundaria (FRESC) en las escuelas de la ciudad de Barcelona. Este instrumento permite hacer una radiografía de los hábitos y conductas relacionadas con la salud de los y las adolescentes para poner en marcha estrategias y recursos preventivos frente a los problemas que se detecten. En los últimos resultados publicados en 2021 se destacó el empeoramiento de la salud mental de la población adolescente respecto a 2016. El porcentaje de niñas en riesgo de mala salud mental había aumentado del 10% al 20%, y en los niños, del 8% al 11%. La evidente diferencia entre ambos puso el foco en que ellas presentan más malestar emocional, más insatisfacción con la vida, peor estado anímico y más insatisfacción con su imagen corporal. En concreto, el 63% de las niñas encuestadas mostraban descontento con su físico. Vinculado a este dato, es relevante destacar que a más edad, se observó menor insatisfacción son su imagen corporal, pero más malestar con la vida.

El reto de educadores y familias está ahí. ¿Cómo combatir toda esta presión con discursos nuevos y atractivos que no resulten ajenos a las nuevas generaciones y propios de sus madres y profesoras? "Las respuestas que en su día nos sirvieron —reivindicar, contestar, romper el silencio— ahora pueden parecerles desfasadas o incluso ineficaces -apunta Paula, una joven activista-. ¿Cómo acompañarlas sin imponer? ¿Cómo hacer que las herramientas feministas sigan siendo útiles para ellas, sin que parezcan lecciones desde arriba? Tal vez el reto no sea repetir los mismos discursos, sino abrir nuevas formas de escucha, para construir juntas otras maneras de responder a la violencia estética".