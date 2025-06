Detenido un joven por agresión sexual a una menor tutelada en Girona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un joven acusado de agredir sexualmente a una niña de 14 años tutelada por la Generalitat en Girona. La agresión ocurrió este miércoles 18 de junio en la Rambla de la Llibertat cuando la menor se dirigía sola al centro de salud mental infantil y juvenil de Girona en el que recibía apoyo. La Fundación Resilis, que gestiona el centro donde vive la niña, asegura que ese mismo día activaron los protocolos correspondientes: avisaron a la Unidad de Detección i Prevención del Maltrato Infantil, a la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l'Adolescència (DGPPIA, la nueva DGAIA), presentaron denuncia en la comisaría de los Mossos d'Esquadra y ya han activado la derivación para que la Barnahus de Girona atienda a la menor. Los Mossos confirman que la denuncia se interpuso el mismo miércoles a las nueve de la noche.

El autor de la agresión, que según ha podido saber este diario tiene una discapacidad, está ya detenido.

Fuentes del sistema de protección consideran el suceso una desgracia inevitable, pero la que fuera madre de acogida de la menor, Ruth Solà, no está de acuerdo. Explica que la niña entró en este centro de Resilis en 2022 después de que ella pidiera ayuda a la DGAIA. "Yo les pedí más apoyo en casa porque yo sola no podía: la niña se escapaba, se autolesionaba e incluso nos ponía en riesgo a nosotros. Ellos decidieron que ingresara en este centro; yo lo que quería era apoyo", sigue la madre de acogida, que no vio bien que la menor ingresara en el centro. "Desde que entró se ha escapado muchas veces; la semana pasada se escapó dos veces el mismo día, el mes pasado estuvo desaparecida durante una semana... se pone en riesgo y en el centro no la protegen lo suficiente", denuncia Solà.

Los jóvenes tutelados por la Generalitat que viven en centros residenciales abiertos no tienen un régimen cerrado, sino que pueden salir para ir al colegio o quedar con amigos. Sin embargo, muchos aprovechan eso para escaparse.

El día de la agresión, la menor se dirigía sola al centro de salud mental infantil y juvenil (CESMIJ). Normalmente, iba acompañada, pero ese día los educadores fueron con ella hasta la plaza Catalunya y ahí la dejaron recorrer sola los 200 metros que hay hasta el centro con el objetivo, cuenta Solà, de "trabajar su autonomía". A medio camino, un joven la asaltó y abusó de ella en un lavabo público cercano al río Onyar.