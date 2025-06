Sandra Blavi, psicóloga: "Si no se busca un sentido a la propia vida, la ELA lo invade todo”

La celebración hoy del Día Mundial contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) pone de manifiesto que se han logrado ciertos avances, sobre todo a nivel de visibilidad, si bien todavía queda mucho por hacer. Y no solo a nivel de investigación médica, sino también en relación al efecto emocional que produce esta enfermedad neurodegenerativa sobre el paciente y su entorno. Lo sabe bien, Sandra Blavi, psicóloga de la Fundació Catalana ELA Miquel Valls, que les proporciona atención psicosocial de la mano del programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de la Fundación La Caixa.

-¿Qué impacto supone recibir un diagnóstico de ELA?

-La incertidumbre comienza incluso antes, cuando la persona empieza a notar algunos síntomas y se somete a un largo recorrido de pruebas y visitas a distintos profesionales sin llegar a comprender qué le ocurre. Cuando finalmente llega el diagnóstico, el impacto es muy grande. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa, todavía sin cura, que implica una gran pérdida de control sobre la propia vida. Esto rompe con las expectativas de futuro y obliga a replantearse muchos aspectos de la vida.

-¿Cómo intervienen en esta primera fase?

-A veces estamos presentes en la comunicación del diagnóstico junto al neurólogo, pero sobre acompañamos al paciente en las primeras visitas multidisciplinares para dar una mínima sensación de control y empezar a asesorar. Cada caso es diferente, por lo que valoramos la situación personal y familiar de cada persona, detectamos necesidades y vemos qué recursos tienen para afrontar el proceso. Siempre respetando los tiempos de cada uno: hay quien quiere saberlo todo enseguida y otros que prefieren ir más despacio. Y a lo largo de toda la evolución, les brindamos apoyo también en su domicilio.

-¿Qué emociones afloran?

-Hay mucha frustración, sobre todo a causa de las limitaciones que se afrontan. Y también nos encontramos a menudo con ese sentimiento de injusticia, de no saber por qué les ha tocado a ellos. Aún falta mucho por conocer sobre las causas de la enfermedad, y eso genera mucho malestar. Es importante ayudar a la persona a poner el foco en lo que todavía puede mantener: las relaciones, su forma de ser, lo que da sentido a su vida más allá de la enfermedad. Porque si no, la ELA lo invade todo.

-¿Es importante tener un propósito, como visibilizar la propia enfermedad?

-Sí, hay personas que tienen la necesidad de contribuir, de ayudar a otros que puedan encontrarse en la misma situación. Es una forma de dar sentido, de transformar una vivencia muy dura en un acto de generosidad. Pero no hace falta hacerlo a gran escala, también se puede dejar ese legado en el ámbito familiar, en su comunidad más cercana.

-Llega un momento que la atención debe ser más paliativa. ¿Cómo se enfoca?

-Es clave respetar las voluntades de la persona, que en muchas ocasiones ya hemos trabajado antes. Son decisiones duras, como si querrán la ventilación asistida cuando ya no puedan respirar por sí mismos. Es algo muy personal, porque implica reflexionar sobre la calidad de vida que se desea, el concepto de dignidad y los cuidados que se requieren, que no dejan de ser muy exigentes para la familia. Nosotros ofrecemos acompañamiento para que esos momentos finales sean tan confortables como sea posible. No solo en el plano físico, sino también emocional.

-¿Queda espacio para la esperanza?

- Aún queda mucho por hacer, pero cada vez se conoce más sobre la enfermedad. También se aprobó la ley ELA, aunque ahora hay que ver cómo se implementa y cómo se materializan los presupuestos. A nivel personal, para mí cada visita es un aprendizaje, una relación de entrega mutua. Siempre les acabo dando las gracias, porque me permite valorar la vida y observar la capacidad de adaptación que tenemos como seres humanos.