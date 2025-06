Catalunya volverá a cazar la tórtola europea tras un informe del consejo de caza

La tórtola europea (Streptopelia turtur), diferente de la turca (presente en casi todas las áreas urbanas de España), es una especie vulnerable que ha experimentado un declive del 40% en las últimas décadas. Por esta razón, la Comisión Europea envió un ultimátum al Gobierno para que reforzase su protección y activara medidas extra para conservar a esta ave silvestre de la familia de las palomas. A partir de este aviso comunitario, cuatro años atrás se redujo el número de ejemplares capturados y las poblaciones de tórtola remontaran el vuelo ligeramente. Aun así, España jamás llegó a presentar un sistema certero para asegurar que no se superaba la cuota máxima de ejemplares muertos.

En marzo de este año, Moncloa confirmó que la caza de la tórtola se podría retomar tras la mejora de la especie. En concreto, este año se ha autorizado la eliminación de 100.000 individuos en todo el Estado, una cifra avalada por Europa. Sin embargo, en Catalunya las competencias de caza son de la Generalitat, que todavía no se había pronunciado acerca de la tórtola, un pájaro al que estaba prohibido disparar en las comarcas catalanas.

Las decisión se ha comunicado este viernes, tras un informe elaborado por el consejo de caza autonómica que difiere de la opinión de los científicos, que sugerían alargar el indulto a las tórtolas para seguir fortaleciendo su población. El Departament d'Agricultura, Ramaderia Pesca i Alimentació, en cambio, defiende que una vez recuperado un cierto número de ejemplares se puede reabrir la caza de la especie. En concreto, en Catalunya se podrán cazar 5.025 ejemplares de los más de 100 mil que le corresponden a toda España. Esta cifra supone un 1,5% de la población. Las batidas se realizaron durante dos días, durante el paso migratorio de esta especie que, una vez haya finalizado su periodo de cría, viajará hacia el Sahel.

Indignación ambiental

"No estamos de acuerdo, porque aunque hayan aumentado las poblaciones, no tenemos la cantidad de tórtolas adecuada para los hábitats que hay en Catalunya", avisa Cristina Sánchez, responsable de SEO/Birdlife en Catalunya, en conversación con este diario. "Hace falta dejar pasar más tiempo y no solo dos años para confirmar el buen estado de la especie", añade.

Ejemplar de codorniz común. / Miguel Rouco / SEO BirdLife

Además de la caza, este pájaro de plumaje naranja se enfrenta a otra amenaza: la agricultura intensiva. La especie necesita áreas de espacios abiertos con zonas arboladas y campos de conreo en los que haya disponibilidad de alimento, pero la expansión de las prácticas agroindustriales ha complicado supervivencia. Sánchez considera que el hecho de que la especie se catalogara como "cinegética" cuando la moratoria estaba todavía en vigor ya abría la puerta a la decisión que ahora se hace oficial y que puede dificultar la distribución de la especie.

Es un caso similar, aunque con algunas diferencias, al de la codorniz. Europa propuso una moratoria para que las codornices silvestres se recuperaran tras la evaluación de los científicos pero el Ministerio de Agricultura ha rechazado que su caza se detenga durante un tiempo.