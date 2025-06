Cáritas advierte que cada vez ve casos más complejos que no puede atender

Cáritas Barcelona avisa que las personas que atienden cada vez presentan situaciones "más complejas" y tienen necesidades de apoyo que la entidad no puede "llegar a dar". Así lo ha indicado el director de Cáritas Barcelona, Eduard Sala, en la presentación de la memoria de 2024. "Necesitan mucho más apoyo de lo que podemos llegar a dar", ha afirmado Sala. El director de Cáritas Barcelona ha remarcado que la vivienda sigue siendo una de las principales dificultades que presentan las personas atendidas, el 74 por ciento no tienen una vivienda digna, y ha remarcado que los datos de empleo no recogen salarios "precarios". La memoria apunta a un aumento de las personas en situación administrativa irregular entre los atendidos, que representan ya el 56%.

La entidad ya avisó el año pasado de que estaban "llegando al techo" en la ayuda que pueden dar, ha remarcado el director de Cáritas Barcelona, quien ha indicado que las situaciones que presentan a las personas atendidas cada vez son "más complejas" y que las necesidades se están "intensificando". Por ejemplo, ha subrayado que cada vez es "más difícil" pagar una habitación de realquiler.

Ligero descenso porque hay más necesidad

Cáritas Barcelona ha atendido a 33.829 hogares en 2024 en los que vivían 79.083 personas, una cifra que supone un ligero descenso respecto a los 35.575 hogares y 81.135 personas atendidas el año anterior. Ahora bien, desde la entidad avisan que se han intensificado las necesidades y que 48% de los hogares atendidos en 2024 lo han sido por primera vez. Según recoge la memoria del pasado año de la entidad, el 75% de las personas atendidas son extranjeras no comunitarias, mientras el 23% son de nacionalidad española y sólo el 2% son extranjeros comunitarios. El 56% de los atendidos se encuentran en situación administrativa irregular, una cifra que se incrementa año tras año, según ha indicado la responsable de análisis social de la entidad, Miriam Feu.

Sala remarcó que no se está haciendo "bien" para abordar las situaciones de vulnerabilidad y pidió políticas a largo plazo contra la pobreza. "En principio tenemos los recursos. Si hubiera voluntad política de llegar a pactos de más allá de una legislatura, podríamos llegar a hacerlo. España está en una situación macroeconómica mejor que otros países del mundo, ¿en qué estamos invirtiendo esta situación tan positiva? ¡No lo estamos haciendo bien!", ha afirmado.

En la presentación de la memoria, el cardenal Joan Josep Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de Cáritas Barcelona, ha apelado a la "generosidad" de la ciudadanía y ha reclamado a las administraciones que "piensen en los demás" y "no sólo en sus partidos y votos". Pidió a las administraciones "trabajar conjuntamente" para hacer frente a problemas como la vivienda y la situación de las personas en situación irregular. "Trabajar por el bien común nos enriquecerá a todos", ha dicho Omella, quien también ha avisado sobre la "desesperanza" entre los jóvenes y ha llamado a "no globalizar la indiferencia".

Acceso a la vivienda

El acceso a la vivienda "sigue siendo uno de los principales problemas", avisa la entidad, remarcando que el 74% de los atendidos no tienen una vivienda digna, una cifra que se sitúa dos puntos porcentuales por encima respecto al año anterior. El 51% de los hogares atendidos por Cáritas Barcelona viven de realquiler, mientras que el 18% viven de alquiler con contrato y el 8% en propiedad. También se sitúa en el 8% los atendidos que carecen de vivienda y el 8% por una entidad social, mientras el 4% tienen un alquiler sin contrato y el 3% se encuentran en una vivienda ocupada.

Según la memoria, la entidad destinó el pasado año 1,1 millones de euros en ayudas a vivienda, de las que 737.437 euros fueron para el realquiler. Las ayudas en vivienda representan el 61% del total de las ayudas económicas dadas por la entidad. También se acompañaron 1.918 personas a pisos unifamiliares, pisos compartidos y centros residenciales. Todas estas medidas, dice el documento, han evitado que 3.520 personas se queden en la calle.

En cuanto a la vivienda, la entidad pide un "compromiso" para acabar con el sinhogarismo y la exclusión residencial y disponer de viviendas sociales de emergencia para dar respuestas residenciales temporales "de carácter universal".

El 56% se encuentran en situación administrativa irregular

La memoria de la entidad, que en 2024 ha contribuido a la tramitación de 916 procesos de regularización, un 11,4% más que el año anterior, indica que el 56% de las personas acompañadas en 2024 se encontraban en situación administrativa irregular y uno de cada cuatro son niños y adolescentes. Así, advierte que la irregularidad administrativa "agrava la situación de exclusión social".

Según indica el documento, el 86% de las personas en situación administrativa irregular que han estado acompañadas por Cáritas Barcelona en el 2024 no tenían una vivienda digna, una cifra que se sitúa 25 puntos porcentuales por encima respecto a las personas en situación administrativa regular.

Desde la entidad avisan de que la irregularidad administrativa empuja a estas personas a "sobrevivir" gracias a la economía sumergida porque no pueden tener un contrato: el 95% de las personas en situación irregular atendidas por la entidad vivían de la economía sumergida, mientras la cifra se sitúa en el 66% en el caso de personas en situación administrativa regular. Así, denuncian que estas personas reciben "un doble castigo". "No sólo sufren una exclusión social intensa, sino que son la principal diana de los discursos de odio", subrayan.

Para hacer frente al "doble castigo" que sufren las personas en situación administrativa irregular, Cáritas Barcelona apela a la "responsabilidad de todos los partidos" para la aprobación del ILP para la regularización extraordinaria de personas extranjeras porque, avisan, "no hacerlo les condena a la vulnerabilidad y exclusión social". "Es una realidad demasiado grande para ser ignorada. Las personas migrantes no son una amenaza, sino una oportunidad. Aportan más de lo que reciben y acaban beneficiando al conjunto de la sociedad", ha remarcado el director de Cáritas Barcelona.

Menores en el 39% de los hogares atendidos

Según apunta la memoria, en el 39% de los hogares atendidos había niños y adolescentes, mientras que los hogares unipersonales representan el 46%. Le siguen los hogares de pareja con hijos (22%), monoparental (17%), parientes que viven juntos (8%) y pareja sin hijos (7%).

Por su parte, el documento indica que más de 15.000 personas han participado en los espacios relacionales de la entidad y que se han asesorado a 1.844 personas sobre sus derechos. También se acompañaron 1.918 personas desde pisos unifamiliares, pisos compartidos y centros residenciales.

Garantizar el empadronamiento

Un día después de la firma del Pacto del Padrón, Cáritas Barcelona recoge en la memoria la demanda de garantizar el derecho al empadronamiento a todo el que se encuentra en un municipio, así como el acceso a los servicios sociales del municipio en el que residen, independientemente de la situación administrativa. El director de Cáritas Barcelona remarcó que se trata de respetar un derecho "ya reconocido" y lamentó que no todos los partidos se sumaran al pacto porque se necesita a "todos". "Lo están incumpliendo demasiados gobiernos locales, de todos los colores", indicó. "Los derechos humanos no son un regalo para nadie", añadió.