Catalunya priorizará que las familias de acogida tengan preferencia en la adopción

La proposición de ley del PPC sobre los derechos de los menores en acogida ha superado el debate a la totalidad y continuará su tramitación en el Parlament. La iniciativa, que modifica la ley 14/2010 de derechos y oportunidades en la infancia y la adolescencia, ha llegado al primer debate sin enmiendas a la totalidad por parte de ningún grupo. La norma propone que, en el caso de los menores que están en una familia de acogida, se ofrezca a dicha familia la posibilidad de un acogimiento preadoptivo —es decir, el paso previo a la adopción— antes que a otras familias que esperan adoptar. Es decir, que se dé prioridad en el proceso de adopción a esa familia con la que ya convive el menor. El objetivo de la medida es "priorizar la estabilidad emocional del menor y evitar que tenga que afrontar otro proceso de separación", según apunta el texto.

El pasado marzo, el Parlament rechazó aprobar por la vía rápida que las familias de acogida tuvieran prioridad en la adopción con lo cual la medida debía avanzar por la vía ordinaria, que es lo que ha ocurrido este miércoles en la Cámara catalana.

La diputada del PPC Montserrat Berenguer ha sido la encargada de presentar la iniciativa y ha destacado que "no es una reforma ideológica", sino un "acto de justicia emocional y de responsabilidad institucional". Así, ha agradecido al resto de grupos el apoyo que permite que la ley pueda seguir tramitándose en la cámara.

Durante el debate, Junts ha argumentado que no votó a favor de tramitar esta proposición por lectura única —en el pleno del pasado 26 de marzo— porque se trata de un tema "complejo". "Requiere escuchar al sector, y lo haremos con urgencia, pero no de forma apresurada", ha apuntado la diputada Rosa Jové, quien ha añadido que su partido no quiere que la norma "sea un parche que se modifique después".

ERC también considera "acertado" abordar esta cuestión "con tiempo y rigor". Así lo ha expresado la diputada republicana Najat Driouech, quien ha señalado las "consecuencias negativas para los niños y las familias acogedoras" durante los procesos de acogida, así como su "desgaste emocional y jurídico".

Desde los Comuns han expresado que existe "una disparidad de puntos de vista" entre las entidades y que es necesario encontrar "el consenso más amplio posible". "Las prioridades deben ser superar la situación actual de alargamiento del acogimiento de urgencia, valorar las consecuencias de la ruptura de vínculos entre hijos y padres de acogida, y analizar el interés superior del menor", ha opinado la diputada Núria Lozano.

La CUP, por su parte, ve "positiva" la propuesta del PPC de facilitar la adopción de menores por parte de las familias de acogida, pero advierte de que "hay que ser extremadamente prudentes" cuando se habla de niños. "No podemos caer en conflictos", ha advertido la diputada Pilar Castillejos, que ha abogado por un "enfoque integral" de todo lo que implica la acogida de menores. Mientras que Vox ha declarado que la prioridad de los menores debe ser "estar con sus familias". "Y si eso no es posible, hay que encontrar un entorno lo más análogo posible, para que haya continuidad en las tradiciones", ha expuesto Maria Elisa García Fuster. "Hay que ser lo menos disruptivo posible con el niño", insistió la diputada.

El PSC ha pedido abordar esta problemática "desde la razón" y ha apostado por "evitar siempre que sea posible que los menores tengan que permanecer en centros". "Siempre es mejor un entorno familiar", ha defendido el diputado Mario García.