Susana Villafaina, psicóloga: "No hace falta estar pasando por un mal momento laboral para querer impulsar tu carrera"

La posibilidad de explorar nuevas ofertas profesionales, sin coste y con acompañamiento experto, es el servicio de orientación profesional del que dispone el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC), enfocado tanto a personas trabajadoras como a empresas del sector de la salud. Se trata de un recurso sin ningún coste para usuarios y usuarias, de alta calidad y personalizado, que no solo guía en decisiones laborales, sino que también cuida el bienestar emocional de los trabajadores durante todo el proceso. Susana Villafaina, coordinadora del Departament de Projectes de Desenvolupament del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC), nos explica más detalles acerca de este programa, llamado 'Projecta't', y todos sus beneficios.

¿Quién puede solicitar este servicio de orientación profesional a medida?

Todas las personas trabajadoras en activo, en ERTE o fijos discontinuos, y todas las empresas con sede en Catalunya. El COPC ofrece este servicio a profesionales y empresas del sector de la salud y la atención a las personas.

¿Qué encontrarán?

Un psicólogo o psicóloga colegiado a su servicio, que les acompañará sin ningún coste, no solo en la reorientación de su carrera profesional, sino también en la parte emocional del proceso. Todo ello con un alto estándar de calidad, ya que se trata del mismo servicio que ofrecemos en el COPC, de la mano de psicólogos y psicólogas con muchos años de experiencia en orientación profesional en distintos sectores laborales.

¿Qué tipo de casos os están llegando, por ejemplo?

Un caso común son personas con un trabajo muy estable que querrían cambiar, pero tienen miedo. No se permiten soñar. A estas personas les proponemos que acepten esta ayuda experta, que se abran y vean qué podemos ofrecerles. También hay personas 'quemadas' en su trabajo, personas que necesitan 'reciclarse' en tecnología o idiomas, otras que no se atreven a dar el salto al autoempleo (un caso muy común en el ámbito de la psicología), o que no conocen los canales, herramientas o titulaciones necesarias para llegar a donde les gustaría...

¿Y cómo es el proceso, desde el momento en que alguien decide inscribirse?

Hay distintos canales: a través del correo electrónico ocupacio@copc.cat o entrando en copc.cat/projecta-t y rellenando el formulario de inscripción. Una vez tengamos tu nombre y contacto, te enviaremos una ficha para rellenar y firmar, y a partir de ahí se coordina el servicio con una persona orientadora de tu zona, que te contactará para empezar con las sesiones.

Has dicho que también pueden inscribirse empresas.

Sí, por supuesto. Además, mediante actuaciones de prospección, ofrecemos este servicio de acompañamiento a empresas para cambiar situaciones que están afectando el buen funcionamiento de su actividad. Por ejemplo, pueden tener un líder muy competente en su trabajo pero agresivo, lo cual afecta mucho a su equipo. O puede ser una empresa que tiene muchas dificultades para cubrir vacantes, porque solo hay perfiles emergentes... Las personas trabajadoras de la entidad podrán recibir la orientación que necesiten, tanto individualmente como mediante sesiones grupales, siempre diseñadas a medida según sus necesidades.

¿Qué es lo que más te gusta del servicio, personalmente? ¿Por qué lo recomendarías?

Lo que más me gusta es que estamos ofreciendo un servicio 100 % útil, que realmente beneficia a la persona o empresa que decide utilizarlo en cualquier momento, durante todo el 2025. Todo el mundo, desde su punto de partida, puede abrir la puerta a un gran recorrido por delante.

Aunque vivimos un momento laboral lleno de retos...

Sí, es un momento muy competitivo, con mucha gente formada y con experiencia, en el que hay que saber mostrar tu valía, tus competencias. Y nos encontramos con nuevos retos como la inteligencia artificial. Por cierto, en el equipo de profesionales con los que trabajamos, tenemos personas referentes en formación sobre inteligencia artificial, un tema clave en la actualidad.

Y estos retos se suman a los internos de cada persona.

Sí, para mí el principal es conseguir trabajar en línea con tus objetivos profesionales, sin malestar, sin sufrir 'burnout' o 'bullying' o los efectos de un mal liderazgo. Y también ir más allá del conformismo, de la zona de confort, para poder desplegar tus alas.

¿Qué le dirías a una persona que se lo está pensando pero aún no se decide a contactaros?

No lo dudes, porque no pierdes nada. Puedes cambiar de opinión en cualquier momento o dejarlo para más adelante. A veces, pasar por un proceso de revisión y acompañamiento te hace adquirir herramientas que no conocías y que te permiten mejorar, sin necesidad de cambiar de trabajo. Te recomiendo conocer la realidad de tu sector, todos los recursos que tienes a tu alcance, las formas de superar tus miedos... No hace falta hacer un cambio radical de golpe. Puedes empezar compaginando y, en un momento dado, atreverte a dar el salto.