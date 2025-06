Las escuelas deberán esperar a retirar las pizarras digitales de Infantil para evitar "penalizaciones económicas" de la UE

El Govern ha pedido a las escuelas catalanas que se esperen a retirar las pizarras digitales de Infantil, una de principales consignas del nuevo Plan de Digitalización Responsable presentado el viernes por la consellera Esther Niubó, según ha avanzado eldiario.es y ha confirmado EL PERIÓDICO. En un correo electrónico al que ha tenido acceso este diario, el Departament d'Educació recuerda a las escuelas, y lo subraya usando una tipografía en negrita, que las pantallas (instaladas a lo largo de los cursos 2023-2024 y 2024-2025) tienen una garantía de siete años y que para poder mantener esa garantía "no se puede modificar ni manipular la instalación inicial por cuenta del centro". "Son dotaciones subvencionadas con fondos europeos, lo que quiere decir que están sujetas a auditorías", advierte el mismo correo en el que se reitera que "el centro educativo debe mantener la instalación tal y como está reflejada en el acta de instalación".

"Si se hicieran cambios se pondría en riesgo la justificación de los fondos con las penalizaciones económicas correspondientes", alerta el mismo e-mail, que termina confirmando que "a partir del curso 2025-2026, se iniciará de forma progresiva un proceso de reubicación de los paneles instalados en infantil en otras dependencias del centro" y linka al citado Plan de Digitalización Responsable.

El correo ha indignado y descolocado a las escuelas que dieron por sentado que podrían recolocar las pizarras a su criterio, después del anuncio de la consellera. Fuentes del Departament consultadas por este diario han aclarado que "las pantallas se pueden mover y se moverán", pero que "por temas de garantías lo tiene que hacer personal cualificado del CTTI" (Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat). "Si personal no autorizado daña el material se pueden comprometer las subvenciones", zanja la cuestión la misma voz.

La plataforma antipantallas Aixeca el cap pide al Govern que negocie la retirada con la UE: "En ningún caso estos problemas legales pueden justificar retrasar la desescalada digital"

Esta polémica ha coincidido con el malestar expresado por la plataforma por un uso regulado de las pantallas Aixeca el cap, que este martes ha hecho público un comunicado en el que denuncia "falta de transparencia" en las decisiones tomadas por la conselleria tras el trabajo hecho por el grupo de expertos para analizar el uso e impacto de las pantallas en las aulas y critica duramente que no se retiren inmediatamente las tabletas y pantallas digitales de infantil.

"Si las pantallas son perjudiciales, no hay motivo, y menos económico en relación a las subvenciones, para poner en riesgo a los niños por exposición a estas pantallas", indica el comunicado en el que se anima a las familias de Infantil a exigir su retirada inmediata.

"El Govern debe ser lo suficientemente responsable para asumir sus errores –o los del Govern anterior– y también las consecuencias económicas. Los dispositivos no deben reubicarse en aulas de música, ni en cursos de primaria, de donde también deberían retirarse", prosiguen desde la plataforma antipantallas.

Falta de debate

Cabe recordar que la Generalitat invirtió 89 millones de euros en pantallas digitales interactivas para las escuelas catalanas, financiadas con fondos Next Generation. "En ningún caso estos problemas legales pueden justificar mantener pantallas que no son necesarias y que resultan perjudiciales en las aulas de infantil, primaria o música, ni pueden justificar retrasar la necesaria desescalada digital. Nuestros políticos deben iniciar una negociación con las autoridades europeas, que también son responsables de impulsar políticas educativas contraproducentes para niños y adolescentes", remachan desde la plataforma de familias que denuncian también falta de debate y participación sobre qué aportaciones eran recogidas y cuáles no, y qué recomendaciones finales debían ser publicadas.

"No se han recogido suficientemente las aportaciones y enmiendas sobre los efectos que causan las pantallas en el aprendizaje y las capacidades cognitivas, ni se han tenido en cuenta en absoluto en las recomendaciones, salvo quizás en infantil. Los estudios aportados documentan perjuicios de la tecnología digital (respecto a la analógica) en aspectos como el rendimiento en matemáticas y escolar en general, lectura y comprensión lectora, adquisición de la escritura, memoria, capacidad de retención de ideas y conceptos, procesamiento de la información, atención y concentración", apunta el mismo comunicado de Aixeca el Cap, en el que las familias insisten en que el uso de pantallas más allá de un tiempo prudente "promueve la distracción, es decir, la falta de atención y concentración, y también altera el cerebro y provoca pérdida de capacidades cognitivas".