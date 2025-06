Pimientos de Padrón para Navidad: alumnos de FP crean un robot industrial para cultivar la hortaliza todo el año

Lejos de ser un patrimonio exclusivo de la universidad, la Formación Profesional también investiga. Especialmente, en las profesiones ‘verdes’ dado que juega un papel clave en la transición medioambiental, como destaca el último informe del Observatorio de la FP: de las 117 profesiones 'verdes' existentes, 71 están vinculadas a la FP.

El IES Plurilingüe de Valga (Pontevedra), un centro de FP que tiene 25 años de historia y es pionero en creatividad e innovación, ha presentado esta mañana su proyecto ‘Automatización de la agricultura de cultivos de cercanía’, seleccionado en la convocatoria de ayudas de CaixaBank Dualiza y FPEmpresa (asociación que reúne a centros de toda España). Demostrando que los centros de formación pueden convertirse también en polos de innovación, el alumnado de FP de distintos ciclos formativos ha creado un robot para controlar el cultivo de los pimientos de Padrón y poder recolectar esta delicia gastronómica, tan sensible al frío, no solo en verano sino durante todo el año. Lo que no cambia es el sabor ni el picor que algunos tienen debido a que contienen unas sustancias llamadas capsaicinoides.

Bajo la batuta de la profesora Bibiana Bértoa Cambón, el objetivo del proyecto es automatizar un proceso que tradicionalmente ha sido manual para ganar en eficiencia, valor añadido y sostenibilidad. Para ello, cerca de 50 estudiantes de los ciclos de FP básica, media y superior de las familias profesionales de Agraria, Electricidad y Electrónica, Fabricación Mecánica e Instalación y Mantenimiento han trabajado de forma colaborativa en el diseño e implementación de un robot cartesiano -un tipo de robot industrial que se mueve a lo largo de tres ejes- capaz de monitorizar el cultivo de esta hortaliza tan emblemática en Galicia.

Detectar plagas

El robot, que se desplaza sobre una mesa de cultivo de tres metros de largo y equipada con cerca de cien plantas, está dotado de sensores de temperatura, humedad y visión artificial. Gracias a estos dispositivos, puede controlar en tiempo real las condiciones del cultivo, detectar plagas, avisar sobre la necesidad de riego o la aplicación de fitosanitarios, y determinar el momento óptimo para la recolección.

La estructura del robot ha sido parcialmente impresa en 3D por el propio alumnado, que también se ha encargado del cableado, la programación y la puesta en marcha del sistema. Durante el desarrollo del proyecto, han contado con la colaboración de varias empresas especializadas como O Forno Garden Binarial, Automatización y Robótica Gerca y Acero y Metal, que han aportado su conocimiento sobre el cultivo, parámetros técnicos y automatización.

El sistema no solo mejora el rendimiento del cultivo, sino que permite su desestacionalización. Gracias al control exhaustivo de las condiciones del entorno, los pimientos de padrón podrían estar disponibles, incluso, en fechas tan atípicas como la Navidad, ampliando su presencia en el mercado y generando nuevas oportunidades de negocio. La cooperativa Pementeira, por ejemplo, ya ha mostrado interés en probar esta tecnología cuando, después del verano, se haya comprobado el resultado.