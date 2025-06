Los jóvenes que viven en la pobreza severa tienen el doble de ideaciones suicidas

El 36,8% de los jóvenes han tenido, en algún momento de su vida, una ideación suicida. Este porcentaje escala hasta el 60% entre quienes se encuentran en la pobreza severa. Otro ejemplo de cómo las carencias materiales se convierten en un disparador de trastornos son los centros educativos que gestiona la Fundació Pere Tarrés, a la que acceden menores en situación de riesgo social. Los profesionales estiman que el 30% de estos niños y adolescentes sufren algún trastorno de salud mental o problemas en el neurodesarrollo, pero solo la mitad están diagnosticados, cuando la media catalana en este sentido es del 4%. Estos son los datos aportados en la jornada organizada por Pere Tarrés y Oxfam Intermón sobre vulnerabilidad social y salud mental en Catalunya.

De media, los niños diagnosticados que asisten a los recursos de la fundación Pere Tarrés ven siete veces al año a un psicólogo o psiquiatra de la red de Centros de Salud Mental Infantil y Juvenil de Catalunya (CESMIJ). Es decir, las visitas son cada dos meses. "No saber dónde viviré, qué comeré, qué trabajo tendré de manera estable para cuidar a los míos es un factor de estrés que puede desencadenar patologías mentales. Estas situaciones pueden afectar al desarrollo psicológico de los niños y, una vez identificado el sufrimiento, no es lo mismo garantizar visitas periódicas al psicólogo en el sistema privado que tener que esperar para ser atendido", afirmó Rafael Ruiz de Gauna, director adjunto de la Fundació Pere Tarrés. Por otro lado, Raquel Checa Rubio, responsable del programa 'Desigualdad cero' de Oxfam Intermón, apuntó a que en España aún hay 12 millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza, la mayoría niños, mujeres y personas migrantes, a pesar de que la economía no deja de crecer. "Somos el quinto país con más desigualdad de renta en Europa. Se han hecho esfuerzos políticamente pero no es suficiente", recalcó.

Alejandro García-Gil, responsable de Políticas de Protección Social de Oxfam Intermón y autor del estudio 'Equilibristas', abundó en la realidad de los jóvenes y su relación con la salud mental. "Han crecido en la vulnerabilidad, esto ha condicionado su desarrollo a nivel educativo y emocional", señaló. Solo el 18% de los jóvenes afectados puede acceder a terapia psicológica cada mes, y el 40% no se puede permitir un psicólogo privado. "Una visita es el 15% de su salario: la precariedad y el precio de la vivienda solo retroalimentan este círculo", señaló. Y avisó de que se trata de un avance de lo que sucederá en el futuro. Hoy, el 35% de los niños en Catalunya están en riesgo de pobreza.

Migrantes y sin hogar

En el acto también intervino David Herrero, psicólogo del centro de día Dar Chabab, en Barcelona, al que acuden jóvenes migrantes sin hogar. "No tienen documentación, ni vivienda... se encuentran en la vulnerabilidad extrema y sin las necesidades cubiertas. Vemos sintomatología ansiosa, autolesiva, traumática, depresiva, consumo de tóxicos y trastornos graves como psicosis o depresiones", afirma. Según él, uno de los problemas que detectan es la barrera entre estos chicos y el sistema sanitario. "No tienen tarjeta sanitaria, hay una barrera idiomática, un estigma cultural... y efectos psicológicos derivados de la experiencia migratoria que dificultan su capacidad de adaptación". El psicólogo también contó que los migrantes pueden llegar a vivir hasta siete duelos simultáneos, por lo que reclamó más recursos especializados.

"Si una persona sufre un trastorno de salud mental, tiene más probabilidades de quedarse en la calle y allí empeorará. Y si no los sufre, en la calle terminará expuesta a tenerlo. Todas las personas que viven en la calle tienen un malestar y un grave problema de salud mental", señaló Laia Vila, responsable de la Llar Pere Barnés de la fundación Arrels, quien también reclamó un mayor acceso al sistema sanitario de estas personas. "Vamos a urgencias y allí no hay seguimiento", se quejó. Señaló que muchos recursos para personas sin hogar no pueden asegurar su recuperación y que, tras una hospitalización, muchos regresan a la calle "Hay gente que necesita estancias largas y amor, no estamos mirando a estas personas", añadió.

Más recursos y menos brecha

Todos los profesionales destacaron la falta de recursos que se destinan a atender a estos colectivos. Incluido Antoni Serrano, director de Salud Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. "Hay muchos proyectos y programas esperando presupuesto", señaló, y recordó que este 2025 la Generalitat sigue financiada con los presupuestos de hace dos años. "Debemos abordar este tema con rigor, teniendo en cuenta los recursos de los que disponemos, que no son infinitos. Siempre faltarán recursos, debemos centrarnos en aquello que tiene mayor impacto en la población", señaló, por su parte, el secretario general de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno. En este sentido, se comprometió en avanzar en la atención social y sanitaria integrada, que debe permitir atender esta doble problemática en los próximos años.

En el acto también participaron Gemma Tarafa, diputada de Salud Pública de la Diputación de Barcelona, y Anaïs Tosas, coordinadora del Pla Director de Salut Mental i Addiccions de la Generalitat de Catalunya. Tarafa incidió en los planes de salud mental que están elaborando con los municipios de la Diputación, los cuales, entre otras medidas, contemplan la presencia de psicólogos gratuitos y sin cita previa. Tosas expuso que el proyecto piloto de Equipos Guía para estos casos está resultando útil, y precisamente está virando más en dirección social que no sanitaria. "La integración no puede surgir de la nada, cuando los profesionales del mundo social cobran dos veces menos que los sanitarios. Debemos tocar las bases, homologar salarios, si no tendremos una revuelta y bien merecida", apuntó Tarafa.