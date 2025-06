Los abogados de Barcelona van a las urnas en unos comicios marcados por el modelo de gestión y el despliegue de la IA

Este miércoles y el jueves se celebrarán en el Col.legi de l'Advocacia de Barcelona los comicios para elegir a la nueva junta de gobierno y al decano que dirigirá durante los próximos cuatro años la institución. Quien gane sustituirá al frente de la entidad a Jesús Sánchez, quien, en su día, tomó el relevo de Maria Eugènia Gay, ahora teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona. El abanico de propuestas es amplio, aunque la mayoría de las candidaturas apuestan por un cambio de rumbo. El turno de oficio como servicio público, la gestión económica, la función social, la inteligencia artificial o la formación son algunos de los aspectos claves. Cerca de 24.100 abogados están llamados a las urnas. El 'round' previo, sin embargo, será luchar contra la desafección: la participación en las votaciones siempre ha sido baja. En 2021 solo votó el 23,07% del censo. Estos son los cinco aspirantes a decanos.

Vanessa González no es la primera vez que se presenta como candidata para decana. Es una defensora a ultranza de los abogados del turno de oficio y su intención es implementar en el colegio una gestión en la que los colegiados participen de forma activa. Algunas de sus propuestas rompen moldes. Uno de ellos: el reconocimiento de los derechos laborales y sociales básicos, como el derecho de huelga de los abogados. Desde un punto de vista más general, rechaza que los fiscales asuman la instrucción de las investigaciones, lo que, a su entender, sería "el fin de la justicia". Una de las iniciativas que pretende impulsar si los colegiados la eligen es la elaboración de una auditoría "profunda" de los gastos de la entidad y del reparto de las designas del turno de oficio. A nivel legislativo, insta a reformar la ley de justicia gratuita y la aprobación de un estatuto del abogado de oficio que reconozca la relación laboral de estos profesionales y su cotización. Su candidatura también es completa para cubrir todas las plazas. Como vicedecano lleva a José Delgado Rodríguez.

Joan Maria Xiol es un veterano abogado barcelonés. "Me presento a las elecciones con la finalidad de que el colegio vuelva a ser lo que era, cuando los decanos eran, efectivamente, decanos", asegura a este diario. A parte de las cuestiones meramente profesionales, como la mejora del turno de oficio y los honorarios, quiere "devolver al colegio el prestigio que tenía en el ámbito social", de manera que la institución no solo salga en defensa de los abogados, sino "también del orden social, como antes". Opina que hace mucho tiempo que el decano del colegio no aparece en los medios de comunicación y que debería haberlo hecho, por ejemplo, con la crisis en la que está asumida la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) a raíz de las agresiones sexuales de una menor por parte de una red de pederastas que operaba en El Raval. "Igual es cuestión de tiempo, pero es necesario", recalca Xiol. Su aspirante a vicedecano es David Grasa y su lista la competa solo un diputado.