Más allá de la universidad: alternativas formativas para construir un futuro profesional sólido

Cada año, miles de estudiantes en España se enfrentan a una realidad frustrante: no superar la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) o quedarse a las puertas de la nota exigida para la carrera de sus sueños. Otros muchos terminan el bachillerato con la convicción de que la universidad no encaja en su proyecto vital. Para todos ellos, el camino académico no se cierra, sino que se transforma, ya que existen alternativas igual de válidas con grandes salidas profesionales y que cada vez están más demandadas por el mercado laboral.

Una de las alternativas formativas con mayor impulso en los últimos años es la Formación Profesional (FP), que no solo ha aumentado en número de matriculaciones, sino también en reconocimiento social e institucional. De hecho, según datos del Ministerio de Educación, durante el curso 2023-2024 más de un millón de estudiantes eligieron esta vía. Hoy en día, la universidad ha dejado de ser la única opción para seguir formándose.

La FP ha dejado atrás, desde hace varios años, su imagen de opción secundaria para consolidarse como una vía formativa de primer nivel. Sus programas están diseñados para responder a las necesidades reales de las empresas, especialmente en sectores con alta demanda laboral como la sanidad, la informática, el marketing digital o las energías renovables. Gracias a su enfoque práctico, los estudiantes no solo obtienen titulaciones oficiales reconocidas en todo el territorio nacional, sino que también tienen la oportunidad de realizar un gran número de horas de prácticas en entornos laborales reales, lo que aumenta las posibilidades de los estudiantes a la hora de incorporarse al mercado laboral.

Tal y como señala Guillermo Velayos Monge, director académico de FP Oficial en CEAC: "Hoy en día, la Formación Profesional representa una opción de presente y futuro. No solo permite a los estudiantes adquirir competencias técnicas específicas, sino que les ofrece una salida rápida y eficaz al mercado laboral.” “Según un estudio que hemos realizado en CEAC, el 85% de nuestro alumnado consigue trabajo un año después de finalizar sus estudios”, concluye Velayos.

Además de la Formación Profesional, los estudiantes que no han superado la PAU o no desean ir a la universidad cuentan con otras alternativas formativas, como por ejemplo, cursos de especialización y certificaciones profesionales. Existen programas intensivos que permiten adquirir competencias concretas en sectores como el diseño gráfico, la programación, la logística o el marketing digital. Estos cursos son muy valorados en procesos de selección y pueden abrir la puerta a empleos cualificados. También está el acceso a grado medio o superior con pruebas específicas. Para quienes no han finalizado la PAU, es posible acceder a una FP mediante pruebas de acceso a grado medio -a partir de 17 años- o grado superior -desde los 19 años-, lo que amplía las oportunidades formativas incluso sin haber terminado el bachillerato.

La vía del emprendimiento juvenil. Cada vez más jóvenes optan por emprender sus propios proyectos. Existen programas de apoyo al emprendimiento dirigidos a menores de 30 años, con mentorías, ayudas económicas y formación empresarial. Voluntariado y programas internacionales: participar en iniciativas de voluntariado, como el Cuerpo Europeo de Solidaridad, que permite a los jóvenes desarrollarse personal y profesionalmente, mejorar idiomas y adquirir experiencia intercultural.

En una etapa en la que los jóvenes deben tomar decisiones clave sobre su futuro, la orientación y el acompañamiento educativo juegan un papel fundamental. Elegir entre una carrera universitaria, un ciclo formativo o cualquier otra alternativa no debería depender únicamente de la nota obtenida, sino también de las aptitudes, intereses y metas personales de cada estudiante.

"En CEAC creemos firmemente en la importancia de una orientación constante que permita a cada alumno encontrar su propio camino", afirma Guillermo Velayos, director académico de FP Oficial de la institución. "Nuestro mensaje es claro: no existe un único camino hacia el éxito. Lo esencial es que cada joven descubra el suyo”