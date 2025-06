Educació contratará a 1.650 docentes y pagará un plus de 650 euros a los coordinadores del programa de matemáticas

Remontar los resultados del sistema educativo catalán es uno de los retos más difíciles que tiene sobre la mesa el Govern. No será fácil, como advirtió hace unos días la consellera d'Educació i FP, Esther Niubó, antes de avanzar (los detalles se conocerán a final de mes) que las pruebas de competencias básicas de 6º de primaria y 4º de la ESO de este curso no han ido bien. En este camino hacia la mejora de la calidad de la educación en Catalunya, el Consell Executiu aprobará este martes la contratación de 1.650 docentes que se incorporarán a las aulas este próximo curso 25-26, según ha podido saber EL PERIÓDICO. Además, para apuntalar el nuevo programa de refuerzo de las Matemáticas, en el que participan 240 centros, el Govern pagará un plus de 650 euros mensuales a aquellos docentes responsables de coordinar la implantación del programa. Asimismo, el Consell Executiu dará luz verde a la firma del convenio de colaboración con la OCDE para remontar el sistema educativo, acuerdo al que destinará 1.480.000 euros.

Este paquete de 1.650 docentes incluye a los 561 destinados a educación inclusiva anunciados por Niubó la semana pasada y también a 669 profesores de primaria y secundaria, a 218 de Formación Profesional y 202 profesionales de administración y servicios (PAS). En este curso que ahora acaba la escuela pública catalana ha contado con 82.277 docentes. La contratación de estos efectivos tiene un presupuesto de 75 millones de euros.

La incorporación de más docentes permitirá adaptar la actual plantilla a las necesidades educativas del alumnado, abordar la posibilidad de codocencias y solventar el problema de las bajas: a principios de este curso, más de 1.600 docentes solicitaron baja por enfermedad, lo que supone un 1,98% de la plantilla. Problema que genera otros como la elevada rotación o que queden bajas sin cubrir.

Otro frente del Departament es el refuerzo de las Matemáticas, cuyos resultados dejan mucho que desear. El año pasado, el 44% de alumnos suspendió las pruebas diagnósticas de 2º de ESO. El nuevo plan del Departament d'Educació se denomina 'Suport Intensiu de les Matemàtiques' (SIM), releva al programa Florence impulsado por el Govern de Pere Aragonès y se aplicará en los 240 centros que han obtenido peores resultados. Estos centros recibirán formación específica para mejorar la enseñanza de la materia y ofrecerán refuerzo extraescolar intensivo. Los docentes que coordinen la aplicación de este programa recibirán un plus de 650 euros mensuales. Y los que ejerzan de referentes de centro, un complemento de 100 euros mensuales.

Finalmente, el Govern avanza en la ejecución del acuerdo de colaboración que firmó el pasado enero con la OCDE para remontar el nivel de la escuela catalana. Este martes se aprobará la firma del acuerdo y su dotación presupuestaria: casi un millon y medio de euros a repartir en las cuatro fases que tiene el proyecto, 370.000 euros por año. El proyecto está diseñado a cuatro años vista: este 2025 será el del diagnóstico, algo en lo que ya se está trabajando; el 2026 para introducir las políticas que se diseñen a partir del diagnóstico; el 2027 para consolidarlas y el 2028 para explicarlas.

Según el convenio, la OCDE se compromete a elaborar un "informe integral" que recogerá tanto su diagnóstico del sistema educativo como recomendaciones de políticas educativas concretas (documento que se hará público); un documento interno llamado 'Prioridades para la acción' para uso de las autoridades catalanas, un informe de seguimiento completo a finales de 2026 y 2027, y un informe final que "sintetizará los resultados del proyecto, contribuyendo al intercambio de conocimientos a nivel nacional e internacional sobre las lecciones aprendidas para la implementación de la reforma educativa".