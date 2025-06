Acabar el curso con aulas a 32ºC: el plan de climatización de Catalunya se queda corto ante el calor extremo

"No se tendría que permitir esto" es uno de los mensajes más repetidos estas últimas semanas en los grupos de Whatsapp de clase de escuelas e institutos catalanes. Hacen referencia a las altas temperaturas que se alcanzan en aulas de edificios antiguos y sin climatizar en infinidad de municipios catalanes. "Mi hijo sale del colegio empapado en sudor, con la cara encendida y diciendo que le duele la cabeza. Se queja de que el calor en clase es insoportable". "Tener bebés de 0 a 3 años a 28ºC dentro del aula es una temeridad, también que se llegue a 40ºC a la sombra en el patio", denuncian desde la 'escola bressol' Alchemika de Barcelona. El caso es que, un año más, llega el final de curso, las temperaturas escalan y en un grueso de aulas se superan los 30ºC, unos valores que hacen imposible hacer clase con cierta normalidad.

La adaptación de los centros educativos a los cada vez más frecuentes episodios de calor sigue siendo una asignatura pendiente de los ayuntamientos y del Departament d'Educació. Dos años después de que el Govern de Pere Aragonès impulsara el Plan de choque contra las altas temperaturas –el que permite parar las clases si la situación es insostenible–, se han climatizado 207 centros y se han distribuido más de 12.500 ventiladores (cifra que incluye los que se prevé repartir este 2025 y que a falta de cuatro días para acabar el curso aún no han llegado a los centros). Sin embargo, estas medidas, denuncian familias y docentes, están muy lejos de ser suficientes.

De entrada, cuesta hacer una fotografía general del calor en las escuelas porque no se sabe con certeza qué porcentaje de escuelas están climatizadas (a las intervenciones de la Generalitat y los municipios se suman los ventiladores comprados por las afa). Y luego está el hecho de que los ventiladores dejan de ser efectivos cuando se superan los 30ºC, ya que se limitan a poner en movimiento aire caliente.

"El alumnado hace lo que puede, bebiendo agua y remojándose, tenemos un ventilador en el aula, pero es totalmente insuficiente", señala la tutora de primero de ESO de un instituto de Esplugues de Llobregat que este lunes a las once de la mañana registraba 31ºC.

Además, las medidas del plan de climatización de la Generalitat solo hacen referencia a la colocación de aparatos de aire acondicionado en espacios comunes (como el comedor, el gimnasio o la biblioteca), no en todas las clases. Y solo contemplan los centros de secundaria, ya que la entonces Conselleria d'Educació consideró que el mantenimiento de las escuelas de primaria corresponde a los ayuntamientos. En este sentido, el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, presentó en 2024 el Pla Clima BCN para instalar aire acondicionado en todas las escuelas de primaria antes de 2029, una inversión de 100 millones procedentes de la tasa turística.

Ante esta situación, desde el Departament d'Educació i Formació Professional se asumen las carencias y aseguran que están trabajando en un nuevo plan que prevé una serie de medidas para disponer de unos edificios "más saludables y confortables", "más eficientes, sostenibles y con menor impacto en el medio ambiente". Entre las principales actuaciones que plantea "se estudia" la instalación de aerotermias –sistema de climatización sostenible que utiliza la energía del aire exterior para proporcionar calefacción, refrigeración y agua caliente– "que sirvan para el acondicionamiento climático de los centros, tanto en invierno como en verano".

"La adecuación climática de los centros es un reto importante", admitió el jueves pasado la propia consellera Esther Niubó en el foro Tribuna Catalunya, donde admitió el "déficit inversor" en infraestructuras (la mitad de los equipamientos educativos son anteriores a 1960) y que los sistemas que los ventiladores no son el "sistema ideal".

Abanicos y agua

De momento, los docentes permiten los abanicos en clase y salir al lavabo a mojarse la cara y rellenar las cantimploras. Incluso permiten al alumnado llevar a clase miniventiladores: cuando el termómetro alcanza los 31ºC y hasta los 32ºC no hay abanico que lo arregle. De hecho, una de las quejas más repetidas entre docentes y familias es que los centros educativos son los únicos edificios de la Administración pública sin climatizar, cuando son los responsables de acoger durante muchas horas del día –precisamente las de más calor– a niños pequeños.

El problema se agudiza en centros donde el problema no está solo en el aula, sino también fuera, con patios duros [pistas de cemento impracticables a las horas que las necesitan]. Desde los centros también se cuestiona que la normativa hable de que los trabajadores no puedan trabajar a más de 27ºC –regulación que en la práctica no se aplica a los docentes, a los que no les queda otra que trabajar a 30ºC o más–, pero no proteja a los niños. "De los niños no dice nada", protestan familias y profesorado, que se ven impotentes.

"Hoy los niños estaban a 32ºC en el aula. ¿Se podría intentar hacer algo con ayuda del afa para que les pusieran aire? Para este curso ya es difícil, pero en septiembre estarán igual", se apuntaba la semana pasada en uno de los bulliciosos chats de clase. "El ayuntamiento no tendría que permitir esto, no se tendría ni que dar la situación", opina otra madre. Desde el afa de este centro, les dan la razón y señalan que llevan mucho tiempo pidiendo soluciones que no llegan.

Desde la comunidad educativa se vive con indignación "que se gasten tanto dinero en poner pantallas que ahora quieren quitar y no haya presupuesto para climatizar las escuelas". "Estamos muy enfadados", resume una directora.