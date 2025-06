Marta Morera, directora general de Energía: "Con los precios negativos, existe el riesgo de que algunos proyectos renovables desistan"

La ambientóloga Marta Morera (Campdevànol, 1979) fue nombrada directora general de Energía del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat en abril, pocas semanas antes del gran apagón que sacudió el modelo energético ibérico. Tiene por delante el reto de acelerar las renovables para impulsar la transición energética y hacer realidad el primer parque eólico marino flotante de Catalunya.

Han contratado más personal administrativo. También han aprobado un decreto que facilita los trámites de autorización y que declara las renovables y las baterías de "interés público superior". ¿Qué significa esto?

Quiere decir que se trata de planes prioritarios, como dice la normativa europea. Quien los tramite deberá tener claro que estos proyectos han de salir adelante y que no se pueden detener.

"El parque eólico marino en Roses acelerará la reindustrialización"

¿Se podrán expropiar terrenos para instalar renovables?

Esto ya es posible sin este decreto.

Los campos de baterías han generado polémica y oposición en algunos municipios. ¿Cuál es la posición del Govern al respecto?

Es necesario disponer de este tipo de instalaciones que dan servicio a la red. Sobre todo, en el modelo hacia el que nos dirigimos. Algunos ayuntamientos han tenido dudas porque no sabían qué hacer ante estos proyectos y aprobaban moratorias. Ahora, ya saben cómo abordarlos.

De todos los proyectos de baterías en trámite, ninguno tiene luz verde. ¿Cuándo se desencallarán?

Los que dependen del Departament, en los próximos meses.

¿Confían en que el decreto ley de las renovables reciba el visto bueno del Parlament?

Sí. Estos temas deberían ser de consenso. Son poco ideológicos y muy técnicos.

"Catalunya necesita nuevas redes de alta tensión"

¿Qué más tienen previsto hacer para facilitar la instalación de más renovables?

En breve presentaremos el PLATER (Plan Territorial Sectorial para la Implantación de las Energías Renovables en Catalunya), que ya está finalizado en su fase previa.

¿Para qué servirá este documento?

Define cómo y dónde debemos desarrollar las renovables en Catalunya. Marcará sobre un mapa las áreas ideales reservadas para la energía solar o eólica.

¿Qué lugares se priorizarán?

Edificios y zonas artificializadas. Luego, los lugares en los que la interacción con la agricultura, el urbanismo, el patrimonio y el medio ambiente sea la mínima. El 30% del territorio quedará excluido. Cada comarca tendrá una cuota para redistribuir el esfuerzo por todo el territorio.

Pero en teoría, para 2050, solo contemplan cubrir el 1,3% de la superficie de Catalunya con renovables.

Sí, pero el PLATER ofrecerá mucho más, aunque no se lleguen a ocupar todos los espacios posibles.

¿Cuándo se instalarán los aerogeneradores de ensayo (el proyecto Plemcat) en el golfo de Roses?

Estamos pendientes de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto.

Mara Morera, en el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. / JOAN CORTADELLAS

Entonces será complicado verlos en 2026 como anunció el Govern.

Nosotros estamos preparados para hacer las licitaciones cuando tengamos la DIA. Pero es cierto que tendremos que apretar mucho.

"El 30% del territorio catalán quedará excluido de las áreas óptimas para instalar renovables"

¿Qué función tendrá esta plataforma de ensayos?

Será un laboratorio en medio del mar para ensayar prototipos desarrollados por empresas catalanas. También será útil para recoger datos y que los proyectos que se presenten en las subastas para construir un parque comercial puedan utilizar la información. Será una infraestructura clave que generará reindustrialización.

¿Por qué?

Permitirá que muchas empresas que no se dedican a ello puedan pasarse al sector eólico, tan solo con pequeños ajustes en el proceso productivo.

¿Tiene también un objetivo social, para desdramatizar la situación de cara a los opositores a un parque eólico marino?

Seguramente habrá esta parte visual de que la gente pueda ver lo que implica a escala real. Pero también será un punto de encuentro que atraerá a escuelas y centros profesionales.

¿Confían en que la primera subasta para un futuro parque eólico marino en España incluya este ámbito de Catalunya?

Sí, sería importante porque son proyectos que tienen muchos años de tramitación. Y nosotros necesitamos la eólica marina para ser neutros climáticamente en 2050 ocupando el mínimo de territorio.

Si en la primera subasta aparecen las Canarias pero no Catalunya, ¿se retrasaría la llegada de un parque eólico marino flotante?

Claro. Por este motivo es interesante que se subasten varias zonas al mismo tiempo.

El contexto económico hace las renovables cada vez menos rentables. ¿Esta situación amenaza la transición energética en Catalunya?

En este momento de precios negativos, es un riesgo que ciertos proyectos puedan desistir y algunos ya lo están haciendo. Pero aun así tenemos una lista de 8 gigas en tramitación.

"No daremos nuevas subvenciones para instalar placas fotovoltaicas, ya ha habido muchas ayudas"

¿Qué sucede con los promotores que abandonan un proyecto en trámite?

Con el nuevo decreto ley, les ofrecemos transmitir el proyecto a un tercer promotor interesado o a L'Energètica, la compañía energética pública.

¿Tal vez no tendremos tantas renovables como imaginábamos?

A lo mejor no, pero necesitamos baterías y centrales de bombeo para estabilizar un sistema energético 100% renovable y también lo estimulamos. De todas formas, no esperamos que se solucione el tema del precio para desencallar proyectos, sino que vamos avanzando igualmente.

"Reduciremos el consumo de energía a través de la electrificación, porque la electricidad es la forma más eficiente de consumir energía"

¿Por qué razón hay tantos proyectos encallados?

Básicamente, un tercio no avanzan por la financiación. Otro tercio, por cuestiones urbanísticas. Y el tercio restante, por recursos impuestos que suspenden el procedimiento.

¿Y cómo se resuelve eso?

Desbloqueando cuellos de botella, por ejemplo con las 49 personas contratadas por la dirección general en el ámbito jurídico.

"Es normal que no sepamos aún qué pasó en el gran apagón. Se están analizando millones de datos y hay que tener paciencia. Es un caso complejo"

Prevén reducir la energía consumida de aquí a 2050. ¿Cómo?

Sobre todo, electrificando, porque la electricidad es la forma más eficiente de consumir energía. Ahora mismo, estamos quemando petróleo, gas y combustibles fósiles, más caros y menos eficientes. Llegaremos a acuerdos con los sectores implicados para lograrlo.

¿El apagón ha generado dudas acerca de este proceso de electrificación?

No, yo eso no lo he percibido Fue una circunstancia extraordinaria que no se tiene que repetir.

Se ha culpado a las renovables.

Habíamos funcionado con muchas renovables antes del apagón. Hay que ver qué ha pasado y analizarlo, pero no culpar a las renovables.

¿Es normal que aún no sepamos qué ocurrió con exactitud?

Sí, se están analizando millones de datos y hay que tener paciencia. Es un caso complejo.

Una de las medidas para evitar que suceda de nuevo es mejorar las redes eléctricas. ¿Qué margen tiene Catalunya en este asunto?

Mucho. Hay que invertir en las redes de transporte y distribución. También requerimos estar más interconectados con otros países.

Estamos en un nivel del 2% y Europa reclama el 15%.

Exacto, aquí tenemos mucho camino por recorrer.

Interconectar significa construir nuevas líneas de alta tensión.

Sí.

A menudo genera rechazo. ¿Qué les dice a quienes se oponen a ello?

Necesitamos la energía. El futuro modelo energético no está exento de impactos, pero es menos contaminante y más barato que un sistema de combustibles fósiles en manos de muy pocos.

¿Qué papel han de tener las nucleares en Catalunya en los próximos años?

Los nucleares no están previstas en este proyecto de ruta hacia 2050. Es verdad que se estudia ampliar tres años más Almaraz y aún no sabemos si esto impactará en el calendario de cierre, que depende del Estado. Pero ahora mismo, con el calendario actual, podremos funcionar energéticamente.

¿Prevén nuevas subvenciones para que los particulares instalen placas fotovoltaicas en casa?

No, ya ha habido muchas ayudas. Pero se trata de instalaciones rentables. Si tuviéramos que hacer algo nuevo, más que ayudas, apostaríamos por incentivos.

¿Cómo cuáles?

Desgravación fiscal: si ganas eficiencia en casa, a la hora de hacer la renta, pagas menos.