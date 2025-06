Hablan los correctores de la nueva selectividad: "Nos han pedido tener en cuenta que es una prueba nueva"

¿Realmente la selectividad 2025 en Catalunya ha sido tan asequible como han señalado la mayoría de chavales a la salida de los exámenes (a excepción de Matemáticas Sociales)? EL PERIÓDICO ha contrastado el optimismo de los jóvenes con el realismo de sus profesores, que, aunque coinciden en que se ha notado que "no han sido malvados" plantean algunas dudas. "Me da la sensación de que la mayoría de las pruebas han sido asumibles, no han sido muy difíciles en líneas generales, pero en todos hay una o dos preguntas un poco más delicadas, cosa que probablemente responde a esa filosofía competencial y que son las que marcarán la diferencia entre sacar un siete y un nueve, por ejemplo; algo que, por otro lado, era esperable", apunta un profesor de Bachillerato de Barcelona que ha acompañado a sus alumnos a las pruebas.

El mismo docente considera que "la intención es buena", aunque añade que "para poder tener esa competencialidad y poder relacionar conceptos se necesita una base con la que no siempre cuentan". "Tanto en cuanto a contenidos como de espíritu crítico: también hay que saber leer correctamente el enunciado e interpretarlo –añade el docente–. Creo que eso es lo que falta un poco; más 'background' para hacer esas comparativas", añade el profesor, quien rebaja un poco el generalizado optimismo de la chavalada: "También hay una parte de inconsciencia; muchos de nuestros alumnos cambiaron su percepción de lo fáciles que habían sido las pruebas una vez salieron las correcciones", apunta el profesor, quien también es corrector.

"No estoy teniendo en cuenta la ortografía"

Poniéndose el sombrero de corrector, el mismo docente señala que "las instrucciones recibidas son muy similares a las de cada año". En el caso de Historia del Arte, su disciplina, "no se especifica nada sobre las faltas" (no es una de las seis asignaturas en las que, según la última instrucción, la ortografía penaliza). "No pone nada, por lo que yo no las estoy contando. Las directrices dejan un poco la pelota en manos del corrector", apunta el profesor, quien añade que hay algo que sí que pone. "En la segunda línea de las instrucciones generales se indica: 'Tened en cuenta que se trata de una prueba nueva'. No dice nada más, pero está claro que es un 'id con cuidado porque son cosas que el alumnado nunca había visto’", zanja.

Las reflexiones de este docente son avaladas por varios profesores que estos días han compartido pasillos y cafés esperando a sus alumnos a la puerta de los distintos exámenes. "Si saben razonar, las pruebas son más fáciles que años anteriores", dice una compañera. En la misma línea, otra profesora apunta a que el nuevo planteamiento de las PAU es "interesante como horizonte, pero un salto tanto cuantitativo como cualitativo nada despreciable". "El problema es que las preguntas [del examen de Literatura Castellana, pone como ejemplo], pedían un nivel discursivo que, desgraciadamente, no es el que tiene el alumnado", reflexiona la docente, quien considera que sofisticar la prueba así es arriesgado "con el perfil de alumnado que tenemos, poco habituado a trabajar porque nos obligan a regalar la ESO".