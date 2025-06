La gentrificación de Barcelona, protagonista del examen de Catalán en la selectividad en Catalunya

El último día de las PAU 2025 en Catalunya ha empezado con el examen de Lengua Catalana y Literatura. La primera vez que el estudiantado acudía a esta prueba sin un listado de lecturas obligatorias, suprimidas por aquello de la competencialidad, los chavales se han encontrado con un examen claramente competencial que, según las primeras impresiones, les ha resultado, como los anteriores, "bastante asumible". Las caras al salir confirman una de las frases más escuchadas hasta el momento: "no han ido a macharnos". No dirían lo mismo pocas horas más tarde, tras el de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales de segunda hora, pero no nos avancemos.

"Bastante fácil, ¿no?", comentaba una joven incrédula tras salir de la prueba de Catalán, muy centrada en el fenómeno de la gentrificación en Barcelona, con una comprensión lectora sobre la expulsión de vecinos de los barrios causada por la llamada "gentrificación verde" [la subida de los precios de los alquileres en las zonas pacificadas o cercanas a las nuevas zonas verdes] y una expresión escrita en la que se pide al alumnado un texto sobre las consecuencias de la llegada masiva de turistas a la ciudad; cuestión que ha resultado especialmente fácil para los estudiantes de Barcelona, que lo viven día a día en su propia piel.

Un examen de Catalán en el que también se pregunta por las diferencias entre 'auca' y corranda' y se pide al alumnado que diga si Renaixement y Renaixença son sinónimos, en un planteamiento que encaja mucho en la reorientación de las pruebas, que no buscan vomitar un contenido sino enlazar y relacionar conocimientos.

El primer ejercicio de la prueba de Catalán [igual que pasó el miércoles con el artículo de Irene Vallejo en la de Castellano el jueves con la Historia, apelando a las conquistas en derechos sociales y laborales], busca despertar en el alumnado la mirada crítica, uno de los grandes retos del sistema educativo en un momento en el que los jóvenes están sobreexpuestos a los mensajes simplistas de las redes. La comprensión lectora se centra en un artículo en el que se explican los efectos negativos que provoca la pacificación de calles y creación de zonas verdes.

Subida de alquileres y expulsión de vecinos

"El estudio corrobora la realidad en la que se encuentran la mayoría de los vecinos de las grandes ciudades, que, después de años de lucha para conseguir la pacificación de una vía o la creación de un espacio verde, ven que no podrán disfrutarlo. Acabarán siendo expulsados de sus casas, ya sea por la imposibilidad de asumir la subida de los alquileres que se aplicará debido a la revalorización de la zona, o por la desaparición del tejido comercial de proximidad, que dará paso a actividades dirigidas a otro tipo de público" apunta el texto -de Joan Maria Boronat i Pujals- que añade que "lo que hace falta es que estas transformaciones físicas se implementen de forma democrática y equitativa en todas partes, y no de manera desigual, empezando por los barrios con mayor vulnerabilidad y, al mismo tiempo, acompañadas de medidas complementarias que permitan frenar sus efectos negativos sobre la población".

Un texto muy crítico pero menos complejo que el de Vallejo, que sirve, además, de base para gran parte del examen. En el apartado de reflexión lingüística, por ejemplo, pregunta si el "a las pacificaciones" de la frase "los lobbies que más se oponen 'a las pacificaciones' son los que acaban aprovechándolas más para obtener beneficios, comprando edificios para suministrar viviendas a unas élites que quieren estar cerca de los espacios verdes" es un complemento de régimen, complemento circunstancial, complemento de nombre o complemento agente.

El lunes festivo -segunda Pascua- ha hecho que este año la selectividad empiece el miércoles en vez del martes, y se alargue para algunos hasta el viernes por la tarde, cuando tocará celebración, "pase lo que pase".

"Una vergüenza, todo el mundo llorando"

Tras Lengua Catalana y Literatura ha sido el turno de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales materia que ha acabado con el optimismo que había marcado los días anteriores. "¿Podemos hablar de la masacre que ha sido?", lamentaba una estudiante en la red social X. "Una vergüenza de examen de mates, todo el mundo llorando", apuntaba otra estudiante en la misma red.

Esta tarde cerrarán al fin las PAU 2025 Biología, Literatura Catalana (la de la fase de admisión) y Tecnología e Ingeniería. Los últimos de los 35 exámenes de estas PAU, las más temidas que finalmente -si los resultados no lo desmienten- no habrán sido para tanto. Esta noche, a celebrarlo, y a esperar hasta el 25 de junio, cuando está previsto que se conozcan las notas.