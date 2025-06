La Generalitat quiere empezar en 2026 a comprar terrenos para los nuevos humedales en el delta del Llobregat

Uno de los principales retos que tiene el Govern a la hora de abordar la ampliación del aeropuerto es recibir el visto bueno de la Comisión Europea, que en las últimas horas dejó claro que antes de plantear un nuevo proyecto es necesario resolver el expediente de infracción que España tiene abierto por el mal estado del delta del Llobregat.

Por este motivo, la Generalitat tiene la intención de que se acelere la compra de nuevos terrenos y empezar a ejecutar un plan de gestión (todavía sin aprobar) en el delta del Llobregat. De esta forma, explican fuentes de la conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, no se presentará un documento lleno de compromisos por cumplir, sino que se irá con parte del trabajo hecho. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, la idea es que tanto el Govern como AENA empiecen a adquirir y generar nuevos humedales ya en 2026.

El expediente abierto a día de hoy por Bruselas se remonta a las medidas compensatorias que se plantearon en 1999 para la ampliación del aeródromo del año 2002 y que jamás se llegaron a cumplir. En la carta de emplazamiento que la Comisión hizo llegar en 2021, también se subrayaba el mal estado del ecosistema deltaico, no solo en el Remolar y la Ricarda sino en el resto de lagunas.

Para cerrar el caso, Europa no exigía recuperar las compensaciones de 2002 sino que reclamaba ampliar la ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves), desmontar unos aparcamientos de cemento en espacios naturales y aprobar el plan de gestión del delta. También existe un proyecto de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) para mejorar la calidad del agua de las lagunas. A día de hoy, tan solo falta renaturalizar uno de los párkings y lanzar el plan de gestión.

Mensaje a Europa

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha señalado que la Unión Europea tiene "razón" con su advertencia sobre el cumplimiento de los compromisos ambientales pendientes en el Baix Llobregat. "El proyecto que presentamos para mejorar y modernizar el aeropuerto lo toma en consideración y ha diseñado un conjunto de medidas medioambientales para dar cumplimiento a lo que se ha acordado y no se ha cumplido hasta hoy", ha defendido Illa en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Algunas de estas medidas conjuntas que menciona el president está previsto que se pongan en marcha antes de proponer a la Comisión de manera oficial la ampliación del aeropuerto de Barcelona. AENA y la secretaría de Transició Ecològica ya están en conversaciones para estudiar la adquisición de algunos terrenos del delta que hoy no son espacios naturales o que, en caso de serlo, no están gestionados como conviene.

Jordi Sargatal, el alto cargo del Govern encargado de liderar todas las compensaciones, asegura que el plan de gestión que se presentará este año no incluirá los nuevos espacios, pero se irá modificando para que se puedan añadir las más de 270 hectáreas (Sargatal no descarta que acaben siendo menos, puesto que quiere blindar los campos fértiles para los payeses) compensatorias.

"Cada nueva zona tendrá un plan de restauración propio que quedará englobado por el plan de gestión general que estamos terminando de redactar", afirma el secretario de Transició Ecològica a este diario.

Lagunas artificiales

Los futuros espacios anegables (aunque también pueden ser prados) se ubicarán en fincas existentes como Els Reguerons o en campos agrícolas que a día de hoy son poco productivos o sufren un elevado riesgo de inundación. ¿Pero cómo se puede crear uno de estos hábitats de humedal de forma artificial?

En el delta del Llobregat ya hay experiencias similares. El estanque de Cal Tet, cerca del curso del río Llobregat y al norte del aeropuerto, es una medida compensatoria por el desvío del río Llobregat y la ampliación del puerto de Barcelona.

En un principio, el espacio funcionaba bien y el estado del agua era el ideal para albergar todo tipo de especies de flora y fauna. No obstante, no se realizó el mantenimiento adecuado y la situación empeoró. Esta es una de las claves para conservar ecosistemas creados por el hombre: como la dinámica natural de un humedal no existe, la administración competente se deberá encargar de una gestión activa que mantenga en buen estado la charca.

El paquete de acciones que prepara el Govern incluye empezar a realizar estas acciones a partir de 2026 para que la Comisión Europea compruebe que parte del trabajo ya se está haciendo, aun sin haber recibido la luz verde para comenzar las obras.