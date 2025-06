De los vídeos de gatitos en TikTok a la primera filósofa en la selectividad: así ha sido el examen de Filosofía en Catalunya

Este jueves abría el segundo día de las PAU 2025 en Catalunya el examen de Historia, uno de los más temidos de esta nueva selectividad competencial por la reducción de la opcionalidad y el nuevo modelo menos memorístico. La incertidumbre con la que entraban al aula se ha transformado en caras de alivio al salir de la prueba. No solo porque ya está hecha -"¡una menos!"-, sino porque, igual que pasó este miércoles con Castellano e Inglés, "no ha sido para tanto". "Bien, bien, ha ido muy bien", decía Ainhoa, joven de Montgat quien agradecía que el tipo test "tampoco había sido mortal". El primer ejercicio del examen de Historia -del que se ha examinado solo el 50% del alumnado, ya que la mitad ha optado por Historia de la Filosofía- reproducía las 'Instrucciones secretas para el preparativo de un golpe de Estado' del general Mola y pedía al alumnado una breve redacción "haciendo referencia al papel de la violencia, el Estado y la religión católica".

Una temida prueba de Historia que al final ha sido "bastante fácil" según confirman los optimistas estudiantes tras el examen, y que ha preguntado por las conquistas en derechos sociales y laborales de la historia contemporánea y ha puesto al alumnado en la piel de Manolo Vital, el 'secuestrador' de buses del 47 (sin citarlo, eso sí). "Pocos meses antes de la muerte de Francisco Franco, con unos cuantos amigos del barrio queréis mejorar las condiciones de vida del vecindario, que tiene problemas derivados de la construcción desordenada de vivienda y la falta de servicios sociales mínimos. Redacta un texto haciendo alusión a la íntima relación entre reivindicaciones sociales y políticas en tiempos de dictadura usando las palabras asociación de vecinos, transporte público, Assemblea de Catalunya y manifestaciones", pide la opción B del ejercicio 2.

Los que salían del examen de Historia de la Filosofía -el otro 50%- lo hacían con la buena misma cara. No ha habido sorpresa y ha entrado la filósofa Martha C. Nussbaum con un texto en el que reflexiona sobre el papel de la educación. También lo han hecho las meditaciones metafísicas de Descartes y, en un apartado claramente más competencial, una reflexión sobre si hay impedimento moral en que una persona de 20 años que disponga de recursos que le permitan no trabajar se pase el día mirando vídeos intrascendentes de gatitos o de personas que tropiezan en TikTok. Un análisis que los estudiantes tienen que hacer a partir del punto de vista de dos autores destacados de la historia de la filosofía occidental (que los jóvenes pueden elegir).

El último ejercicio del examen de Historia de Filosofía, también muy competencial, hace reflexionar a los estudiantes sobre si "es mejor ser Sócrates insatisfecho que un tonto satisfecho".