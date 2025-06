Las escuelas catalanas tendrán 550 nuevos docentes para atender alumnos con necesidades educativas especiales

La consellera d'Educació i FP, Esther Niubó, ha anunciado que el curso 25/26 será el del despliegue de la escuela inclusiva, "una de las asignaturas pendientes de nuestro sistema educativo", como ella misma ha reconocido. En este sentido, ha subrayado que la inclusión de todo el alumnado es un requisito para alcanzar la excelencia educativa. "Una asignatura pendiente es hacer realidad el sistema de escuela inclusiva. Tenemos un marco normativo que ya lo contempla. Pero no es suficiente. Lo tenemos que desplegar con determinación. Estamos consolidando una agenda de trabajo reforzando la detección precoz para intervenir antes, reforzando los equipos de atención y el apoyo a las familias", ha dicho.

Para hacerlo realidad, este próximo curso 25/26 los centros de educación especial empezarán a colaborar con la escuela ordinaria para avanzar en este despliegue de una educación inclusiva. "El objetivo es que el 100% de centros de educación especial, además de su labor de atención directa, ayuden a los centros ordinarios a desplegar la atención a la inclusión. Esto empezará a ser una realidad el próximo curso y supondrá una inyección de recursos", ha dicho. Para empezar, y en el marco del acuerdo entre Govern y Comuns, se destinarán 550 dotaciones docentes nuevas para desplegar la escuela inclusiva.

El Govern prepara una ley para universalizar la educación de la etapa 0-3 años

La inclusión es uno de los retos más importantes del sistema educativo catalán, que se hace más urgente ante el aumento de las desigualdades económicas por un lado y de la diversidad creciente del alumnado. Algunas cifras que reflejan esta situación: el 46% de los niños afirman que sus padres no les preguntan nunca por cómo les va el colegio. Y una cifra similar no hace ninguna actividad extraescolar.

Niubó ha hecho este anuncio este jueves durante una conferencia en el Fòrum Europa de Tribuna Catalunya, en la que ha estado acompañada por Xavier Bonal, catedrático de Sociología de la Universitat de Barcelona (UB), que ha subrayado que las políticas de equidad y de inclusión no están reñidas con la excelencia educativa.

"La mejora educativa ha de ser profunda. Es el reto más difícil de los próximos años. Hoy no todos los estudiantes catalanes acaban la ESO con todas las garantías. Los malos resultados en informes internacionales lo constatan. Y ya les avanzo que los resultados de las competencias básicas de 6º de primaria y de 4º de la ESO no serán buenos", ha dicho antes de manifestar su confianza que en que "la mejora es posible y la veremos este mandato". En ese camino hacia la excelencia, Niubó ha Insistido que eso no será posible sin inclusión.

Universalización de la etapa 0-3

La educación infantil de 0-3 es, ha dicho, otro factor de equidad educativa. Ha apuntado que las desigualdades no aparecen en la escuela, sino que empiezan antes. "Aún hoy hay demasiados niños que no tienen acceso a esta etapa. Queremos avanzar hacia la universalización de la etapa 0-3", ha dicho. Se hará, ha subrayado, buscando la complicidad de los ayuntamientos y partiendo de la oferta actual que hay. Ha anunciado que el Govern ya trabaja en una ley de la universalización de esta etapa educativa.

Otro factor de estabilidad educativa, ha dicho Niubó, es el equipo docente. Eso es imposible si los equipos cambian continuamente. Por eso estabilizaremos de manera progresiva las plantillas, acabando con la interinidad. Empezaremos por los centros más complejos". Ha anunciado concursos anuales de traslados. Y la revisión de las necesidades de los centros de máxima complejidad para destinarles los recursos necesarios.

Las nuevas tecnologías y su papel en el aprendizaje es otro de los puntos a los que ha aludido Niubó. La consellera ha subrayado que el uso de las pantallas tiene un impacto en la concentración del alumnado y ha defendido que es necesario revisar y establecer la relación entre aprendizaje y tecnología. Un grupo de expertos lleva desde febrero analizando esta problemática. Y será este viernes cuando se presente el Plan de Digitalización Responsable, con la filosofía de un uso de la tecnología responsable y al servicio del aprendizaje. Un plan que será regulatorio y que irá más allá de los móviles, incluyendo, por tanto, tablets y ordenadores.