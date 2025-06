Embarazada en la DGAIA: "Me apartaron de mi madre para que tuviera una vida mejor, pero no me la han sabido dar"

Durante las mañanas, antes de ir al trabajo, Izamar Díaz se dedica a recopilar fotos de su infancia y la de su hija. "Con los educadores estamos haciendo un álbum para contarle a mi hija quién soy yo, quién es ella y qué pasó cuando nació", cuenta la joven de 25 años que con 13 años quedó bajo tutela de la DGAIA (Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència). Su historia muestra las luces y las sombras del sistema de protección de menores que la nueva Conselleria de Drets Socials quiere reformar. "Se ha montado un escándalo a raíz del caso de una niña (la menor de L'Hospitalet abusada y prostituida mientras estaba bajo guarda de la DGAIA), pero de niñas como estas hay muchas", prosigue. Decide contar su historia a EL PERIÓDICO porque, dice, ella es también un ejemplo de desprotección de menores. Y el de su hija, Sofía, otro. "A mí me apartaron de mi madre para que tuviera una vida mejor, pero no me la supieron dar. No me controlaron ni me ayudaron cuando lo necesitaba", se queja.

En 2012, la Generalitat decretó el desamparo por incapacidad de la madre e Izamar, con 13 años, y dos de sus hermanos entraron en un centro de menores

Su historia pone en evidencia la importancia que tiene que los menores bajo guarda o tutela de la Administración tengan un buen acompañamiento y que se asegure que están protegidos. Y retrata las consecuencias que puede tener esa desprotección.

Izamar Díaz, quien estuvo bajo la tutela de la DGAIA durante su infancia y cuya hija menor también se encuentra actualmente tutelada, preparando un álbum de fotos para su hija en el interior de la Biblioteca Tecla Sala del Hospitalet del Llobregat (Barcelona). 30 de mayo de 2025 / Victoria Rovira

Esta joven nació en Honduras en julio de 1999. A los cinco años, su madre, Íngrid Ávila, embarazada de su tercer hermano, migró a España, donde ya vivían sus tías, dejando a Izamar con su hermana pequeña y su abuela. La menor se reencontró en España con su madre en 2010, cuando tenía ya nueve años. Los años pasaron hasta que las tías de Izamar dieron aviso a los servicios sociales de que los cuatro sobrinos no estaban bien atendidos. Es lo que consta en los documentos de los Equipos de Atención a la Infancia i l'Adolescència (EAIA) del Baix Llobregat, que visitaron el piso de Molins de Rei donde vivían la madre y los cuatro menores.

"Tengo miedo de que mi hija me odie como yo odié a mi madre"

El 21 de diciembre de 2012 la Generalitat decretó el desamparo de todos ellos. Izamar, con 13 años, tenía "absentismo crónico" en el instituto. Los hermanos pequeños, de 8 y 6 años, tampoco iban a diario a la escuela. El informe acusa la madre de una "adicción muy importante a las drogas", señala que pasaba muchas horas del día y la noche fuera del domicilio, que la casa estaba llena de "suciedad acumulada de muchos días", y que Izamar, a las puertas de la adolescencia, se havía visto obligada a encargarse de sus hermanos pequeños: les hacía la comida, les cuidaba cuando estaban enfermos y les llevaba a la escuela. "La madre no se está haciendo cargo del cuidado y atención de necesidades básicas y emocionales de los hijos", dice el informe de diciembre de 2012, que decretó que los menores estaban "en peligro por su integridad física". La madre, Íngrid Ávila, niega estas acusaciones pero sí explica que su ex, el padre de la hija pequeña, vendía cocaína, por lo que terminó después en la cárcel.

Izamar Díaz, quien estuvo bajo la tutela de la DGAIA durante su infancia y cuya hija menor también se encuentra actualmente tutelada, preparando un álbum de fotos para su hija en el interior de la Biblioteca Tecla Sala del Hospitalet del Llobregat (Barcelona). 30 de mayo de 2025 / Victoria Rovira

Estos infomes también señalan que se descartó que la tía de Izamar pudiera ejercer como madre de acogida por falta de recursos y de vivienda. La hermana más pequeña se fue a vivir con sus abuelos paternos mientras que los otros tres hermanos fueron trasladados a un centro de menores. "Fue una putada, recuerdo que me explicaron que estábamos mal cuidados, que no se podían hacer cargo de mí... me pusieron en contra de mi madre y yo pensé que era mala, así que no quise saber más de ella", recuerda la joven.

"Me volví rebelde y buscaba el amor en amistades malas. Asumí que mi madre no me quería y me gustaba tener el cariño de alguien" Izamar Díaz, extutelada de la DGAIA

Izamar estuvo en dos centros de menores con sus hermanos. Los informes del primero, Coda, de la Fundación Idea, relatan que la madre no asistía a las visitas con sus hijos, o llegaba tarde. "Las ausencias de la madre generan un sentimiento de abandono emocional: se sienten tristes y preocupados. Preguntan si tiene dónde dormir o para comer. Cuando no se presenta, lloran y quieren saber dónde esta su madre". Un año después, los tres hermanos fueron trasladados a Aldeas Infantiles, un centro ubicado en Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental). Izamar ya tenía 14 años.

El cariño y las fugas

Ella cuenta que allí empezó a fumar marihuana, a beber alcohol y a escaparse durante más de un mes del centro. "Me volví rebelde, contestona, y buscaba el amor en amistades malas. Asumí que mi madre no me quería y me gustaba tener el cariño de alguien. Ahora veo que eran malos: me hacían robar, pegarme con otra gente, iba borracha y fumada, me invitaban a fugarme... Eso me hacía sentir bien porque alguien se preocupaba por mí", relata.

Izamar cuenta que en estas fugas las chicas del centro eran invitadas a casas de hombres mucho más mayores que ellas. Algunas, cuenta, tenían relaciones sexuales a cambio de dinero o de marihuana. "Yo eso no lo hice pero sí que tuve muchos novios en aquella época. Necesitaba alguien que me quisiera, cada dos por tres estaba con uno diferente, buscaba el cariño a cualquier lado, a cualquier precio". También recuerda cómo odiaba a su madre. "Yo pensaba que no me quería, que me había abandonado, le insultaba, le decía de todo", asume.

Izamar Díaz, quien estuvo bajo la tutela de la DGAIA durante su infancia y cuya hija menor también se encuentra actualmente tutelada, preparando un álbum de fotos para su hija en el interior de la Biblioteca Tecla Sala del Hospitalet del Llobregat (Barcelona). 30 de mayo de 2025 / Victoria Rovira

El informe de Aldeas Infantiles no habla de las escapadas de la menor, pero sí explica que no tenía control ni conciencia de su propio cuerpo, también en cuanto a las relaciones sexuales. Fue en ese contexto en el que Izamar se quedó embarazada. Nadie lo detectó hasta el 15 de octubre de 2016, cuando la niña estaba ya en la semana 30 de gestación.

En una de las fugas, Izamar quedó embarazada con 16 años y nadie se percató hasta la semana 30 de gestación

"Es alucinante", reprocha ahora la joven, que entonces tenía 16 años. Los informes del EAIA cuentan que en un primer momento la menor quiso renunciar al bebé y darlo en adopción. El 4 de noviembre de aquel año, en una reunión de urgencia, los profesionales de la DGAIA le contaron todas las opciones que tenía: al final decidió tener a la niña.

"Tuve una depresión posparto, no sabía cómo amamantarla. Me amenazaban con que si no cuidaba bien a la niña la darían en adopción"

Ya embarazada y consciente para dar a luz, Díaz ingresó en un centro maternal de la DGAIA, donde viven las niñas tuteladas que van a ser madres. Sofía nació el 28 de noviembre de 2016, pero antes la DGAIA ya decretó que el bebé iba a estar bajo su custodia. "Allí también había peleas y fugas... pero yo me portaba bien. Tuve una depresión posparto, no sabía cómo amamantarla, me sentía muy sola. No sabía cómo cuidarme a mí misma y me amenazaban con que si no cuidaba bien a la niña la darían en adopción. Los niños lloraban toda la noche, yo estaba muy nerviosa... No era apta para ser madre pero ellos no me ayudaron", se queja Díaz.

Izamar Díaz, quien estuvo bajo la tutela de la DGAIA durante su infancia y cuya hija menor también se encuentra actualmente tutelada, fotografiada en Molins de Rei (Barcelona). / Victoria Rovira

Izamar no terminó la ESO pero se sacó un grado de formación profesional y trabajaba de peluquera, de camarera, de azafata de eventos... Cuando cumplió la mayoría de edad se pudo quedar en el centro, y con 20 años le facilitaron un piso para chicas extuteladas donde vivía con Sofia, que ya tenía cuatro años. "Recuerdo que tenía muchas migrañas, que no podía ver el sol... No podía gestionarlo todo y al final me fui a casa de mi madre para que me cuidara. No podía más", sigue. Dice que esto ocurrió en abril de 2020. Lo que no supo es que con esta decisión perdió su plaza.

En 2020 su tía avisó a servicios sociales de que la niña no estaba bien cuidada: "Yo estaba saturada. Solo necesitaba que alguien me ayudara"

Ya en la calle, Izamar fue a vivir a El Papiol en una casa en la que había vivido su madre. Esta vez, la tía de Izamar volvió a avisar a los servicios sociales, según consta en los expedientes del EAIA. Dijo que la niña no estaba bien atendida ni alimentada y que lloraba desconsoladamente. La UDEPMI, la unidad de emergencias de la DGAIA, se personó en el domicilio. "Yo estaba saturada, no podía más. Sólo necesitaba que alguien me ayudara con la niña", reconoce Izamar.

En 2021 la Generalitat le retiró la custodia de su hija definitivamente

La pequeña ingresó en les Cases dels Infants de L'Hospitalet, un espacio donde Izamar estaba presente prácticamente toda la jornada. Durante ese tiempo también se la llevaba algunas noches a casa. La sorpresa fue cuando en 2021 la Generalitat decidió retirarle la custodia definitivamente y su hija ingresó en un Centro Residencial de Acción Educativa (CRAE) en Barcelona gestionado por una institución religiosa.

Los informes de servicios sociales apuntaban que en el lugar donde vivía la madre se organizaban fiestas y estaba en “estado deplorable". Y consideraron que Izamar tenía "un vínculo desorganizado y ambivalente que afectaba al desarrollo de la menor y las capacidades marentales". Los especialistas también consideraron que Izamar había tenido "graves capacidades de adaptación" e "insuficientes capacidades protectoras y educativas para dar cobertura a las necesidades de su hija", a pesar de constatar que la relación entre ambas era "fuerte" pero "ambivalente".

La hija de Izamar, de ocho años, vive ahora con una familia de acogida: "Sé que está bien pero quiero recuperarla"

Izamar cuenta que ese fue el peor momento de todos. Otro ocurrió en mayo de 2024, cuando los educadores le explicaron que la niña había verbalizado tocamientos a sus partes íntimas por parte de tres menores del centro, mucho mayores que ella. La madre presentó una denuncia ese mismo día. "La niña lo había verbalizado en marzo y nadie actuó", se queja la madre. Hoy esa denuncia está archivada, aunque la niña fue atendida en el 'Barnahus', las unidades contra el abuso sexual infantil.

Izamar Díaz, quien estuvo bajo la tutela de la DGAIA durante su infancia y cuya hija menor también se encuentra actualmente tutelada, fotografiada en Molins de Rei (Barcelona). / Victoria Rovira

Pocos meses después de aquello, Sofia, ya con ocho años, encontró una madre de acogida. "Yo sé que con ella está bien, que hace extraescolares, que tiene una buena vida, que no está en riesgo... pero quiero recuperarla", explica hoy Izamar. La niña vive en Tordera y la ve dos horas a la semana en Badalona, en un punto de encuentro de la Generalitat.

"Me dolió cuando me habló de su madre de acogida como su madre. Me duele cuando me pregunta cómo era su infancia, que por qué no vivimos juntas... Yo no sé qué responderle, por eso le estoy haciendo este álbum, para que algún día se lo pueda contar bien. No quiero que pase lo que me pasó a mí, no quiero que me odie a mí como yo odié a mi madre", sigue Izamar.

La joven ahora vive en una habitación realquilada en L'Hospitalet y trabaja de monitora de comedor. Como tiene un sueldo, no puede acceder a ninguna prestación social. El plan para recuperar a la niña requiere que tenga un piso en condiciones y un trabajo estable. "Sé que es difícil, pero lo estoy luchando", dice esperanzada. También se ha puesto en manos de abogados para tratar de recuperar a la niña a través de la vía judicial. Al fin, ella se siente víctima de todo. "Se supone que te tutelan para que tengas un buen futuro, no esto".