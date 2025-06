Cristina Vallejo: "Las leyes deben ir acompañadas de recursos para ser aplicables y eficientes"

¿Los abogados tienen una función social y el colegio también, ¿cómo piensa impulsarla?

La función social de la abogacía es una de las prioridades de nuestro plan de gobierno. Siendo una corporación de derecho público, estará integrada en un plan de sostenibilidad que hemos diseñado para 2025-2029. Hemos visto que la formación es prioritaria en el colegio y planteamos el proyecto '12 congresos, 12 causas sociales'. En cada congreso podremos dar visibilidad a una función social, a una fundación que podrá explicar a los colegiados sus objetivos. El excedente económico de estos congresos se destinará a la labor que hacen estas entidades.

El colegio históricamente ha colaborado en el impulso de algunas leyes. ¿Cómo piensa continuar ese trabajo?

Tanto Jorge Navarro (candidato a vicedecano) como yo hemos tenido la suerte de liderar propuestas de ley desde el Col.legi de l'Advocacia y ese es un papel de lobby fundamental. Para eso no sólo queremos una abogacía unida, sino fuerte, reivindicativa y que esté en el día a día de la ciudadanía. Las leyes deben ir acompañadas de recursos y medidas para ser aplicables y eficientes.

¿Cuáles son los retos de la profesión de abogado?

Uno de los retos de la abogacía del futuro será la irrupción de la inteligencia artificial y una formación continua, especializada y actualizada. También debemos preocuparnos de nuestros mayores, ya que se están planteando unas prestaciones que no son justas después de toda una vida profesional. Y aplicaremos medidas para los jóvenes, que son el futuro de la abogacía.

Hay un problema acuciante en Barcelona y es la multirreincidencia ¿Cuál es la receta para combatirla?

En primer lugar, la mejora legislativa para que las medidas que se adopten sean eficientes. Pero lo que más se reivindica, y ahí tenemos a la jueza decana de Barcelona, Cristina Ferrando, que lo lidera, son los medios materiales. Se ha puesto de manifiesto que con el nuevo juzgado de guardia de juicios inmediatos se ha gestionado un 50% más de delitos leves y se ha podido reducir el tiempo para celebrar la vista.

¿Es suficiente el plan de choque de la Generalitat y el Ministerio de Justicia para luchar contra la multirreincidencia?

Es pronto para evaluar si es suficiente. Que necesitábamos más recursos estaba claro. ¿Van a ser suficientes? Vamos a ver, porque en octubre los juzgados de violencia de género se harán cargo de las investigaciones sobre agresiones sexuales que se produzcan fuera de la pareja y ahí no se prevé ningún refuerzo. Si tenemos los juzgados de violencia de género colapsados, al final, lo que le llega a los ciudadanos es que la justicia es lenta y que no llega.

Usted es una experta en temas inmobiliarios y tenemos un problema con la vivienda ¿Qué se puede hacer?

En Catalunya y en especial en la ciudad de Barcelona tenemos un problema con la vivienda y otro también de inseguridad jurídica respecto a la ocupación delincuencial. Lo que tenemos que hacer es adoptar medidas, ya sean legislativas o de protocolos internos, para que la policía puedan actuar igual que ocurre en el resto de Europa, donde hay desalojos en 48 horas. Pero con recursos policiales y judiciales y voluntad política. Se tienen que adoptar políticas de Estado sin color político porque el problema de la vivienda es importante. Falta vivienda social, estamos a la cola de Europa. Solo tenemos un 3,5% y se está regulando de forma que se está ahogando al mercado inmobiliario.

¿Cuáles son las principales propuestas de su candidatura?

Tenemos 15 ejes estratégicos y 100 compromisos. Entre ellos, darle utilidad a la cuota colegial para combatir la desafección. Es decir, devolver la cuota mensual en horas de formación gratuita. Por otro lado, dotarnos de una herramienta de inteligencia artificial para que no haya brecha digital ni económica.

En algunos sectores se le califica como candidatura continuista

Si continuismo es conocimiento de la institución para gobernarla desde que nos den la confianza, decimos que sí. Pero también decimos que continuismo es en positivo: coger lo mejor de lo que se ha hecho en estos últimos años y mirar hacia el futuro, porque las necesidades 2025-2029 no son las mismas. Nosotros calificamos la candidatura como integradora, profesionalista y de prestigio.

El colegio es una institución influyente y de prestigio, ¿cómo piensa potenciarla?

La idea es afianzarla en el liderazgo que ya tiene y que el abogado de Barcelona tenga el orgullo de pertenecer a nuestra institución. Por un lado, reforzando la función pública y que los abogados del turno de oficio tienen que sentirse dignos de desarrollar esta labor porque ejercen un servicio público. La dignificación del turno de oficio es una prioridad de nuestra candidatura.

¿Cómo se dignifica el turno de oficio?

Se debería haber actualizado el pago a los abogados del turno de oficio de acuerdo con la subida del IPC y hemos cuantificado que eso habría supuesto destinar a ellos 23 millones de euros más. Sin embargo, solo se han destinado ocho millones. Tenemos que luchar por esos 15 millones que faltan. Es necesario seguir reivindicando ese dinero pendiente para que el trabajo del turno de oficio sea justamente remunerado y, por tanto, más valorado o "dignificado". Por otro lado, también pedimos togas limpias porque no puede ser que vayamos con togas que se lavan cada tres meses.

Esta en marcha la ley de eficiencia de la justicia. Dígame aspectos positivos y negativos de la ley.

Aspectos positivos: la negociación extrajudicial de los conflictos ayudará a que podamos solucionarlos de una forma más eficaz, siempre que vaya acompañada de los medios adecuados, que tengamos los juzgados bien reforzados y que el personal, jueces y abogados, esté bien formado. Negativo: la disparidad de criterios de cómo se ha recibido la ley en los partidos judiciales. Además, en julio muchos juzgados se reorganizan y, de momento, no hay medios materiales visibles. Los recursos económicos deben acompañar a la ley.

¿Cómo afecta eso a los abogados?

Respecto a la conciliación, a la abogacía le supone un cambio de paradigma y de como ejercer la profesión, pues tendrá que explicar a los clientes que no se puede ir directamente a un pleito y que antes se debe negociar de forma obligatoria, y que para acceder a la justicia se han de cumplir algunos requisitos. Después también le afecta a la función pública, porque lo que no puede ser es que se limite el derecho judicial a aquellos ciudadanos que no tengan recursos económicos. Un conciliador privado vale dinero, una mediación vale dinero, un experto independiente cuesta dinero. Por lo tanto, esta ley se tendrá que aplicar de una forma garantista para la gente que necesita justicia gratuita.

¿Faltan jueces en Catalunya?

Sí, claro. Es una comunidad que no tiene una tradición de oposición como ocurre en el resto de España y los jueces que se destinan a Catalunya a la que pueden piden el traslado. Necesitamos un refuerzo de jueces en Catalunya.