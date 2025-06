Los Mossos investigaron por abusos sexuales al fraile Carles Lloig, fundador del Grup Infantil Carmelità de Tàrrega

Los Mossos d’Esquadra investigaron en 2019 los abusos sexuales del fraile carmelita Carles Lloig Rodó (1940-2022). Los policías catalanes recibieron antes de la pandemia una denuncia y, por orden de un juzgado de Cervera (Lleida), registraron su habitación y su ordenador portátil en busca de fotografías de posibles afectados. Durante esta inspección, que resultó infructuosa, Lloig admitió a los agentes que había abusado de menores que frecuentaban el Grup Infantil Carmelità (GIC) de Tàrrega, según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO. Este diario ha contactado con la orden de los Carmelitas, que ha admitido la investigación y el registro y asegura que, al saber por este diario de la publicacion del caso, se pone a disposicion de posibles nuevas víctimas dispuestas a denunciar.

Lloig fundó el GIC de Tàrrega en 1972 y lo dirigió hasta 1997, cuando este centro de ocio educativo estaba a punto de cumplir los 25 años. La decisión de relevar a Lloig del GIC fue tomada por el máximo responsable de la orden de los Carmelitas en Catalunya, según se desprende de un artículo publicado en mayo de 2022 en ‘Nova Tàrrega’, después de su fallecimiento.

Lloig, tras ser apartado del GIC en contra de su voluntad, residió en la sede de los Carmelitas en Barcelona. Hasta su muerte, en 2022. Los abusos sexuales a menores que el fraile admitió ante los agentes de los Mossos d’Esquadra habrían ocurrido mientras dirigió el grupo infantil, por el que pasaron centenares de menores de Tàrrega durante las décadas de los 70, 80 y 90.

La denuncia

Un exmiembro del GIC de Tàrrega acudió a los Mossos en 2019 para denunciar al fraile Lloig. Relató a los agentes de la comisaría de Cervera que el religioso lo había agredido sexualmente en dos ocasiones a principios de los 80.

Los abusos tuvieron lugar en la sede de los Carmelitas en Tàrrega, cerca del Ateneo, en un edificio ubicado en la plaza Carme que actualmente es una residencia para la tercera edad. A este recinto los menores del GIC acudían entre semana o los fines de semana para hacer actividades supervisadas por Lloig, que incluían charlas, talleres o actividades más lúdicas como jugar al ping-pong o al ajedrez o el parchís.

En una de esas ocasiones, el denunciante asegura que Lloig le invitó a subir a una sala de audiovisuales. Allí, estando el fraile y el menor solos, proyectó una película erótica. Durante la sesión, Lloig acabó abusando sexualmente del denunciante.

En una segunda ocasión, Lloig subió al menor a sus aposentos, una habitación de reducidas dimensiones, con la excusa de mostrarle unas fotografías. Cuando entraron en la cámara, el religioso cerró la puerta con llave y abusó sexualmente de él, por segunda vez.

La víctima reprochó a Lloig su actitud en ese segundo encuentro. El fraile, avergonzado y temeroso de que el menor contara lo que acababa de hacer, le conminó a guardar silencio. “Me dijo que había abusado de otros niños en el pasado y me rogó que no lo delatara”, recuerda la víctima en declaraciones a EL PERIÓDICO.

El fin de la paciencia

Lloig se convirtió con el paso de los años en una personalidad respetada en Tàrrega. En 2001, cuando ya había sido enviado por su superior a Barcelona, el fraile regresó para dar el pregón de la fiesta mayor. Pocos años antes lo había hecho para participar del 25º aniversario del GIC de Tàrrega.

"No me parecía justo que siguiera con su buen nombre después de lo que había hecho", explica el denunciante de los abusos relatados más arriba. "Contacté con él a través de Facebook y le llamé pederasta y le dije que todavía estaba esperando a que me pidiera perdón", asegura. Sin embargo, Lloig no le contestó.

Por eso, meses antes de la pandemia, esta víctima acudió a los Mossos d’Esquadra. En su declaración explicó que Lloig podía guardar fotografías de estas agresiones sexuales. Los investigadores de la policía catalana judicializaron el caso en Cervera. El juez leyó la denuncia y, a pesar de tratarse de delitos prescritos, ordenó a los policías que registraran la habitación de Lloig –que entonces ya vivía en Barcelona– y también su ordenador personal en busca de posibles imágenes de menores.

La policía no encontró fotografías, si Lloig las tomó tuvo que hacerlo con una cámara analógica y no había rastro de las imágenes en el ordenador. Durante el registro, sin embargo, Lloig volvió a confesar ante los agentes, tal y como lo había hecho en su día ante el denunciante tras abusar de él a principios de los 80.

Según las fuentes consultadas, el fundador y director del GIC de Tàrrega explicó a los policías que era verdad que abusó de niños que acudían al Grup Infantil Carmelità. La causa judicial, a pesar de la confesión, acabó archivándose por prescripción. Lloig falleció en 2022.