Selectividad a 38 grados: los estudiantes de Lleida recurren a la ropa fresca y a mucha agua para sobrellevar las PAU

A la hora en la que Víctor Ruiz salga de su examen de selectividad de Geografía, sobre las cuatro y media de la tarde, los termómetros de Lleida estarán marcando, según las previsiones, en torno a los 38 grados. Para los 2.400 jóvenes matriculados en las PAU este año en la capital leridana, no es fácil concentrarse a esas temperaturas y menos con la presión añadida que supone estar jugándose el acceso a la universidad.

"La suerte es que en las aulas se está bastante fresco, porque el aire acondicionado va a toda marcha... En mi caso, la mala suerte ha sido que me ha tocado sentarme al lado de una ventana y aunque el sol no da directo, sí he estado notando que hacía calor, sobre todo hacia el final del examen del Inglés", comenta el joven, estudiante del instituto Màrius Torres de la ciudad y aspirante a cursar el grado de Educación Primaria el año que viene.

Carles I. R., que no sabe todavía si estudiar Biología o bien optar a Medicina, ha ido a las pruebas preparado de casa. "Nos dejan llevar una botella, siempre transparente, sin etiquetas, para que nadie pueda esconder una chuleta, y yo, por si acaso, me he metido un par de ellas en la mochila", comenta el joven. "Además -agrega Carles- cerca de mi aula he encontrado una fuente para ir rellenando con agua que sale superfría, ¡debe de estar a cuatro grados!", exclama el exalumno del colegio concertado Jesuïtes Claver, también en la capital del Segrià.

No es la primera vez que los exámenes de selectividad coinciden con días de altas temperaturas en la ciudad, por eso la universidad ya planifica de manera que todas las pruebas se puedan realizar en espacios climatizados. "Es junio y estamos en Lleida... Está todo previsto", comentan fuentes de la Universitat de Lleida (UdL), que recuerdan que todas las facultades y escuelas están dotadas con fuentes suministradoras de agua fresca gratuitas para el uso de los estudiantes.

Ropa holgada e hidratación

Y aunque oficialmente la UdL no ha emitido ningún folleto o instrucción con recomendaciones, se recuerda a los jóvenes algunos consejos básicos como que vistan ropa adecuada, preferentemente prendas holgadas, ligeras y de colores claros, que permitan una buena transpiración, y que se hidraten con regularidad.

Estudiantes a punto de iniciar la prueba de Lengua Castellana en la facultad de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida (UdL), este miércoles. / Roger Segura / ACN

"El problema no es el rato del examen, que es bastante llevadero en cuanto a temperatura. El mayor problema son los tiempos de descanso o los intermedios, cuando salimos fuera a comentar la jugada o a repasar los apuntes para la siguiente prueba. Entonces sí que pega el calor y sudas lo que no está escrito", relata Víctor. ¿Y tú has llevado algo en particular para combatirlo? "Bueno, me he cogido una cantimplora de casa y dos bocadillos", responde.

En estas ocasiones, los expertos (y el sentido común) recomiendan buscar ambientes lo más frescos posible, es decir con buena ventilación y sombra y que eviten, en la medida de lo posible, la exposición directa al sol. La buena noticia es que para el resto de la semana, los pronósticos son algo más amables con los sufridos y acalorados bachilleres leridanos e indican que a la salida del examen de la tarde este jueves y este viernes, la temperatura será de 36 grados. Eso sí, con algunas nubes en el cielo, que quizás moderen la fuerte insolación de estos últimos días.