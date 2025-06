El 70% de los jóvenes mantiene relaciones sexuales tras beber alcohol, una práctica que dispara el riesgo de embarazo o infección

El 70% de los jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 29 años reconoce que mantiene relaciones sexuales después de beber alcohol, una práctica peligrosa por el riesgo de embarazo no deseado o contagio de infecciones. Otro 28% afirma tener relaciones íntimas tras tomar otras sustancias tóxicas, como cannabis, cocaína, MDMA o popper. Casi la mitad de los chavales y chavalas están convencidos de que las copas empeoran el sexo pero, sorprendentemente, otro 24% reniega de la evidencia científica y afirma lo contrario.

Estos son algunos datos incluidos en el informe ‘Consumos de sustancias y relaciones sexuales juveniles’, elaborado por el centro Reina Sofía de Fad Juventud en colaboración con el Plan Nacional sobre Drogas. El estudio, realizado con una encuesta online a 1.200 jóvenes de toda España, se ha presentado esta mañana en Madrid dejando claro que la educación sexual sigue siendo una asignatura pendiente en los hogares y en las aulas. El 90% de los jóvenes presumen de tener una “buena información sexual” aunque solo la mitad admite que sus fuentes han sido su familia y la escuela. La mayoría aprende por su cuenta, recurriendo a amistades, redes sociales e internet (con enorme presencia de bulos y desinformación). El 28% esgrime sus carencias informativas sobre la relación entre sustancias tóxicas y relaciones sexuales y casi un 13% afirma tener una información nula.

Uno de cada cinco jóvenes se han arrepentido tras haberse emborrachado e intimado con una pareja. Los motivos del arrepentimiento son no recodar bien lo ocurrido, sentir presión para la relación o haberlo hecho con alguien que, en realidad, no deseaban.

Ingerir determinadas sustancias con frecuencia no solo empobrece la relación sexual sino que lo convierte en una práctica peligrosa que, habitualmente, se comete en espacios de ocio nocturno. El 33% confiesa que ha sufrido un embarazo no deseado (frente al 4% general) y un 30% han contraído una infección de Transmisión Sexual (ITS), desde gonorrea (que puede producir complicaciones serias, como la esterilidad) hasta clamidiasis o sífilis. A pesar de esta realidad, la juventud muestra una falta grave de conocimiento. Casi el 74% considera que sus relaciones sexuales no suponen ningún riesgo de ITS y casi el 68% no ve riesgo significativo de embarazo.

Consentimiento

En cuanto al consentimiento y la presencia del consumo de sustancias, se revela una tensión importante entre discurso y práctica. Aunque el 66% de los y las jóvenes afirman que no intentarían tener relaciones con alguien que ha consumido, los chicos reconocen haberse aprovechado de estas situaciones en mayor medida que las chicas.

En líneas generales, la juventud se considera satisfecha de su vida íntima. Sin embargo, más de la mitad asegura que no utiliza métodos anticonceptivos de forma constante. No lo hace por varios motivos: búsqueda de mayor disfrute (35%) o por la confianza depositada en la pareja (31%). Las consecuencias son, lógicamente, negativas.

Los jóvenes son muy conscientes del modelo contradictorio impuesto en la actualidad. Por un lado, el amor romántico y por otro, la hipersexualización de la juventud y el fácil acceso a vídeos pornográficos.