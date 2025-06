¿Qué ha cambiado y qué no en el examen de Castellano en la selectividad de Catalunya? Chequeo a las pruebas de 2025 y 2024

Irene Vallejo empieza a ser una conocida en la PAU catalana, donde la competencialidad y el poder relacionar saberes viene de lejos. En la convocatoria de 2024, la autora zaragozana también estuvo presente en el examen de Lengua castellana y Literatura. En aquella ocasión, sin embargo, los estudiantes podían elegir entre el examen A (un texto de 'La sombra del viento', de Ruiz Zafón) o el B (un artículo periodístico de Vallejo). La selectividad 2025 se despide de la opcionalidad tras la pandemia y se impone el modelo único para cada examen, así que los estudiantes han tenido que realizar el ejercicio tras leer 'Quizás, quizás, quizás', artículo publicado en 'El País' por Vallejo en el que dice cosas como estas: "Las fotos veraniegas de las redes nos convencen de que todos los demás son más felices". Teniendo en cuenta la competencialidad (todo lo contrario a la exposición memorística de los saberes), el alumnado ha tenido que responder una serie de preguntas. Por ejemplo, qué significa que "las cataratas de certezas brotan de los labios más intransigentes".

"Hechicera"

En 2024, los alumnos se enfrentaron a un texto del superventas Ruiz Zafón que decía así: “Tomé el libro con sumo cuidado y lo hojeé, dejando aletear sus páginas. Liberado de su celda en el estante, el libro exhaló una nube de polvo dorado. Satisfecho con mi elección, rehíce mis pasos en el laberinto portando mi libro bajo el brazo con una sonrisa impresa en los labios. Tal vez la atmósfera hechicera de aquel lugar había podido conmigo, pero tuve la seguridad de que aquel libro había estado allí esperándome durante años, probablemente desde antes de que yo naciese”.

Los aspirantes tuvieron que resumir el texto en 50 palabras y sin reproducir frases literales del autor. Después, tuvieron que demostrar destrezas con los sinónimos a la hora de analizar palabras como hechicera, fantasmagórica, sortilegio y púrpura. Algo muy parecido a la PAU 2025.

La visión competencial en 2024 ya se notó dado que el alumnado tuvo que argumentar si compartía o no con el autor la idea de que “el primer libro que llega al corazón marca profundamente a un lector”. Hubo que escribir argumentario, tesis y contrargumento.

Los alumnos, además, se enfrentaron a textos de 'Nada', de Carmen Laforet, y 'La Fundación', de Antonio Buero Vallejo. Y tuvieron que demostrar sus destrezas con las reglas ortográficas respondiendo, por ejemplo, si se dice "me alegro de que seáis felices" o "me alegro que seáis felices" o “la víctima, un señor de cuarenta años, fue (identificado o identificada) enseguida”.

La opción B fue un texto de Irene Vallejo, el artículo 'Yo fanática', de El País Semanal.

2025

En la edición de 2025, sin lecturas obligatorias y donde también han caído autores clásicos como Baroja y Azorín, el artículo de Irene Vallejo ha sido 'Quizás, quizás, quizás', publicado en 'El País'. Aquí, un extracto: “Fanático deriva del latín fanum, que significaba ‘santuario’ o ‘templo’. En la Antigüedad llamaban así a los sacerdotes del culto de Belona o Cibeles, cuyos ritos resultaban excéntricos y frenéticos para los creyentes paganos. Desde el principio, integrista siempre es alguien de otro credo. El escritor Amos Oz se consideraba —con saludable ironía— un experto en fanatismo comparado. Sostenía que el peligro no solo acecha en las manifestaciones colectivas de fervor ciego, entre esas multitudes que agitan sus puños mientras gritan eslóganes en lenguas que no entendemos. No, el fanatismo también se expresa con modales silenciosos y un barniz civilizado. Está presente en nuestro entorno y tal vez también seamos víctimas de su temida infección”.

Los alumnos, igual que en 2024, han tenido que resumir en 25 palabras (y no 50, como el año anterior) la idea principal del texto y han tenido que decir qué enunciado, entre varias opciones, corresponde a una interpretación correcta del texto: Las afirmaciones contundentes son la prueba del conocimiento; los matices y las ambigüedades no son recomendables; hoy en día, si apuestas por la duda, estás condenado a fracasar; y Sócrates pensaba que los más graves errores los cometen los que saben.

También en 25 palabras han tenido que responder qué significa "las cataratas de certezas brotan de los labios más intransigentes" y señalar qué serie, de cuatro propuestas, es la única correcta para sustituir todas las palabras siguientes: resbaladizas, férrea, inercia y vociferan.

Como la PAU queda impregnada de competencialidad, han tenido que resumir, con 100 o 150 palabras, un texto "expositivo" sobre el concepto de incertidumbre que contenga al menos los tres siguientes recursos: definición, clasificación y ejemplificación. Al igual que en 2024, han tenido que demostrar destreza ortográfica con los siguientes ejercicios: "Mi amigo me recomendó que (sobre todo / sobretodo), evitara discutir con el profesor"; "todavía no sé (porque / por qué) no quisiste comprarte el coche eléctrico"; "¿sabes ya (dónde / donde) tendrá lugar la asamblea?"; y "no puedo entenderlo (sino / si no) me lo explicas bien".