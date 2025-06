La Generalitat tardó más de un año en activar el protocolo de abusos en el caso de la menor de L'Hospitalet

La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha comparecido este miércoles por iniciativa propia ante comisión parlamentaria para explicar la gestión del caso de la menor de L'Hospitalet de Llobregat que fue víctima de abusos sexuales mientras estaba bajo guarda de la DGAIA (Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència) y que ha provocado la reestructuración de este organismo de protección a la infancia. Un caso que ocurrió entre 2020 y 2023, antes de la llegada del actual Govern de la Generalitat pero que explotó mediáticamente el pasado mes de mayo. La consellera ha detallado que fue la escuela a la que acudía la menor la que dio el primer aviso. Sin embargo, la Administración no activó el protocolo de abusos hasta "más de un año después de la primera sospecha", en diciembre de 2021.

"La DGAIA no tuvo información de la magnitud de la trama de pederastia hasta que el caso saltó a los medios de comunicación" Mònica Martínez Bravo — Consellera de Drets Socials

Así, ha reconocido retrasos en la activación de los protocolos de abuso sexual. "Es cierto que todo esto es un proceso lento y que la situación de abusos sexuales que sufría la menor no aflora hasta unos meses más tarde, concretamente en diciembre de 2021, cuando finalmente se activa el protocolo de abuso sexual, más de un año después de la primera sospecha", ha afirmado la consellera.

"El sistema de protección de la infancia funcionó lo mejor posible con las herramientas de las que disponía" Mònica Martínez Bravo

También ha explicado que no se derivó a la menor a un recurso especializado, ya que inicialmente se decretó la situación de guarda para preservar el vínculo con los progenitores. Sin embargo, al no reducirse los indicadores de riesgo grave, deberían haberse valorado, ha dicho, opciones de tutela y medidas terapéuticas más intensivas y especializadas.

Ha apuntado que la DGAIA nunca tuvo conciencia de la envergadura del caso porque "no tuvo información de la magnitud de la trama de pederastia hasta que el caso saltó a los medios de comunicación". Ha explicado que como la DGAIA no tenía la tutela de la niña, los profesionales que la trataban no tuvieron acceso a la información de la investigación de los Mossos d'Esquadra sobre la trama de pederastia que dirigia Teófilo Lapeña desde su piso del Raval. Los abusos de este a la niña empezaron un año antes de que ella quedara bajo guarda de la DGAIA, cosa que ocurrió en mayo de 2021.

La consellera ha querido poner en valor la labor de los educadores que "se dejan la piel" en proteger a los menores y ha destacado que fue la escuela la que "con los instrumentos que tenía" supo detectar que algo no iba bien. "Pero a pesar de su trabajo está claro que el sistema no es suficiente y debemos mejorarlo", ha reconocido. En este sentido, ha apelado al apoyo de los grupos parlamentarios para "entre todos encontrar los recursos necesarios" que permitan estar a la altura de los retos que suponen los abusos a menores.

Aunque ha admitido "disfunciones", la consellera ha defendido que "no hubo un error concreto ni una solución fácil". "No hay una sola cosa que haya fallado, es un caso muy complejo. El sistema de protección de la infancia funcionó lo mejor posible con las herramientas de las que disponía", ha asegurado.

En su intervención, la consellera ha recordado las mejoras previstas en la nueva DGPPIA, Dirección General de Prevenció i Protecció a la Infància i Adolescència, términologia que sustituye a la de DGAIA y ha anunciado la creación de una comisión mixta formada por los Mossos d’Esquadra y la DGPPIA para prevenir casos de "depredadores" que amenacen a menores en situación de riesgo. Ha destacado que la policía recurrirá a la Inteligencia Artificial para detectar a pederastas que actúan en internet.

"Esta comisión debe ser un órgano permanente con reuniones recurrentes para analizar casos con riesgo de victimización delictiva, sean detectados por redes o por cualquier otro indicio. Un órgano permanente, con un funcionamiento regulado y una atribución clara de responsabilidades", ha precisado la consellera.