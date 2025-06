Las compensaciones ambientales por la ampliación del aeropuerto son similares a las que no se cumplieron hace 25 años

"Las zonas húmedas del delta del Llobregat pueden salir beneficiadas de la ampliación del aeropuerto". Parece una frase pronunciada en las últimas horas por alguno de los dirigentes del Govern de Salvador Illa. Sin embargo, es un fragmento del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la ampliación realizada en El Prat hace 25 años. Las compensaciones ambientales que contemplaba aquel documento de 1999 fueron avaladas por la Comisión Europea y son similares a las que se incluyen en la reforma actual. De hecho, como aquellas medidas nunca han llegado a cumplirse, Bruselas abrió un expediente en el que exigía el cumplimiento urgente de algunas de ellas, de las que la Generalitat sostiene que ya solo está pendiente la elaboración del plan de gestión del delta.

En el documento de 1999 se afirmaba era "imprescindible compensar el daño que se ocasiona a esta área protegida" y también se mencionaba la importancia de no favorecer a las aves acuáticas "más peligrosas para el tráfico aéreo", por su peso o vuelos en bandadas, como por ejemplo los flamencos, lo cormoranes o las gaviotas. Se ponía el foco en atraer especies de pájaro más pequeñas y más amenazadas. Pero el estudio de aquellas obras de ampliación no solo hablaba de la avifauna, sino que también garantizaba una mejora destacada de los ecosistemas deltaicos.

La música de los párrafos de aquel documento, al que ha accedido EL PERIÓDICO, es muy similar a la que hace resonar estos días el secretario de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, después de que Illa haya lanzado su propuesta para ampliar el aeropuerto de Barcelona. La diferencia, según defiende el mismo Sargatal, es que entonces, él trabajaba en el estudio como asesor, junto con el ornitólogo Sergi Sales y el biólogo Deli Saavedra.

Ahora, en cambio, Sargatal lidera el plan de compensaciones ambientales como alto cargo del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. "En este caso yo puedo ayudar a intervenir más en lo que se haga y la voluntad del Govern es implicarse de verdad en la gestión", asegura el secretario. El gran reto del Ejecutivo catalán es superar el examen de la Comisión Europea, que ya ha dejado claro que los primeros deberes de Catalunya deben ser dar carpetazo a la infracción cometida por el mal estado del delta.

La idea del Govern es tener el trabajo adelantado y por esta razón se ha empezado a trabajar en la ampliación, pero Europa exige enmendar los errores ambientales que se originaron precisamente en la ampliación de principios de siglo. Ahora, por carta, la Comisión Europea reclama algunas medidas para cerrar el expediente de las cuales solo está pendiente la elaboración del plan de gestión. Pero las contrapartidas ambientales de 1999 con las que Europa avaló las obras jamás se han llegado a poner en práctica.

Tres áreas clave

En el EIA del año 1999 se proponían varias medidas compensatorias en diferentes ámbitos geográficos. Algunos de ellos, son los mismos que hoy se estudia inundar o renaturalizar. En primer lugar, se anunciaba la expropiación de la franja litoral entre el aeropuerto y el mar, por parte de AENA. Este proceso se llevó a cabo, pero lo que no se llegó a realizar es la gestión necesaria para convertir este espacio en un corredor biológico con un sistema de pequeñas lagunas cubiertas de vegetación y canales.

Otro punto clave es la finca de Can Sabadell, que representaba la continuación natural de la marisma del Remolar-Filipines, al sur del aeropuerto. La gestión del espacio debía ir encaminada a regenerar hábitats de hidrófitos y helófitos. Pero durante los últimos años, no se ejecutó lo previsto. Al contrario, en una parte de la superficie de Can Sabadell se construyó un aparcamiento que después se ha tenido que desmontar a petición de la Unión Europea.

La tercera área mencionada 25 años atrás es la de Els Reguerons. En esta superficie, de 40 hectáreas, se sugería que AENA adquiriera los terrenos para inundarlos y promover la presencia de ciertas especies de aves. No obstante, nada de esto se hizo y Els Reguerons, hoy, siguen siendo propiedad del FC Barcelona.

Futuro utópico

En el documento, se auguraba que, con todas estas acciones, las áreas mencionadas se convertirían en refugio para 25 parejas de avetorillo común, 2 parejas de avetoro común, entre 10 y 15 de ánade friso, 15 de cerceta pardilla, 20 de calamón común, 25 de focha moruna, 75 de cigüeñuela común y 30 de chorlitejo común. Pero desde 2022, las poblaciones de la mayoría de aves, sobre todo de las diferentes especies de patos, ha decaído. O sea que el escenario dibujado quedó en una utopía imposible.

Lluís Toldrà, miembro de Depana, compara el caso de entonces con el desvío de la desembocadura del Llobregat provocado por la ampliación del puerto. "Tras la ampliación del puerto, las compensaciones se ejecutaron como estaban previstas, aunque después no se hiciera el mantenimiento necesario", recuerda Toldrà. "Pero las de las obras del aeropuerto nunca se aplicaron", lamenta.

La obligación del Govern es presentar el plan de gestión para que se cierre el expediente abierto y después entregar un plan de compensaciones pormenorizado para obtener luz verde acerca de la propuesta de ampliación de la tercera pista.