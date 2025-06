Las víctimas del Patronato de la Mujer boicotean su perdón: "Necesitamos justicia, no condescendencia"

Las supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer han exigido este lunes que el perdón que les ha trasladado la Iglesia por las aberraciones que sufrieron en esta institución franquista no se quede en un simple gesto: "Necesitamos justicia, no condescendencia", han clamado.

"España debe saber lo que fue el Patronato de Protección a la Mujer, una institución fascista que encerró menores de edad en reformatorio sin haber cometido delito alguno", ha espetado una de ellas, Consuelo García del Cid, en el acto que ha organizado hoy la Conferencia Española de Religiosos (Confer) y al que ha acudido la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Un acto con el que no se han conformado las víctimas asistentes y, tras escuchar los mensajes de perdón tanto de Confer como de las representantes de congregaciones religiosas -Carmen Ortega, de la Provincia Europa de Oblatas Europa; Antonia López, superiora provincial de la Provincia Europa-África de las Adoratrices, y Mati Mena, terciaria capuchina de la provincia de Nazaret-, se han levantado al grito de "¡Verdad, justicia y reparación!". Los clamores se han prolongado durante varios minutos.

Prácticas inhumanas

Vejaciones, explotación laboral, adoctrinamiento religioso extremo, "celdas de castigo y aislamiento, ortigas en la vulva para las que se orinaban en la cama, hasta 150 cruces en el suelo con la lengua, uso de menores para la mendicidad, bofetadas, palizas, pruebas de virginidad, trabajo esclavo en sus tallares de trabajo sin remuneración" es lo que sufrieron miles de mujeres entre 1941 y 1985 en los centros de internamiento del Patronato.

Esta institución, ha resumido García, era en verdad "un sistema penitenciario oculto para menores con el Ministerio de Justicia a la cabeza", que mandaba lesbianas a psiquiátricos por el hecho de serlo. "El mal, como concepto, solo es uno y no tiene espacio concreto. Es atemporal, que no se achaque a un contexto histórico determinado porque no tiene justificación alguna", ha advertido.

"No nos hagan comulgar con ruedas de molino, por favor. Este perdón no debe ser un gesto y tampoco se debe hablar de contexto echando balones fuera", ha criticado antes de añadir: "Lo que necesitamos es justicia, no condescendencia. Ningún perdón debe estar condicionado. Hay que reconocer los hechos; de lo contrario, este acto no será más que un lavado de cara público y notorio".

Previamente, el presidente de Confer, Jesús Díaz Sariego, había tachado el acto de "un ejercicio de responsabilidad histórica y moral". "Es una oportunidad para reconocer aquello que en el pasado no hicimos bien y para expresar nuestra empatía y profundo dolor", ha señalado.

Confer ha trabajado más de un año con la asociación Desterradas Hijas de Eva para reconocer "las experiencias muy duras y dolorosas" de las víctimas del Patronato, cuyo propósito oficial era "la protección y reeducación de mujeres consideradas en riesgo moral", pero que en realidad fue una prisión que "funcionó como un mecanismo de control social y represión".

El Patronato disponía de centros de internamiento regentados por algunas congregaciones religiosas con las que el Estado establecía convenios de colaboración.

Por ello, era "necesario y justo pedir perdón". "Reconocemos nuestra participación en lo que han vivido" y "asumimos hoy la responsabilidad de colaborar en la búsqueda de la verdad y de contribuir a que este capítulo oscuro de nuestra historia no caiga en el olvido", ha concluido.

Al acto también ha asistido la eurodiputada de Podemos Irene Montero, que ha anunciado que su grupo registrará una comisión de investigación parlamentaria para que "se pueda contribuir a esclarecer esa verdad que necesitan".