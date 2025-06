Los Mossos buscan 1.587 agentes en Catalunya: requisitos y así puedes solicitar una de las plazas

"Si te gusta ayudar a la gente, ¡hazte mosso d'esquadra! Es mucho más que un trabajo". Con este lema, los Mossos d'Esquadra han lanzado una campaña en redes para buscar aspirantes y así cubrir las 1.587 plazas que ofertan. Las inscripciones empezaron el pasado 29 de mayo y acaban el próximo 27 de junio a medianoche. Los requisitos para acceder a la convocatoria son varios.

¿Cómo participar?

La solicitud de participación debe tramitarse de forma telemática mediante el formulario habilitado al efecto en la página web de los Mossos. Los aspirantes deben seguir las instrucciones que proporciona la misma aplicación.

¿Cuánto vale?

La tasa de derecho de examen es de 46,45 euros. Si eres miembro de una familia monoparental o numerosa de categoría general tienes una bonificación y cuesta 32,55 euros. Si es familia monoparental o de familia numerosa de categoría especial y para mujeres que sean víctimas de violencia machista la tasa es de 23.25 euros. Los parados que no reciban prestación económica estarán exentos de pagar el examen, pero deben acreditarlo.

¿Qué requisitos se piden?

Tener la nacionalidad española, más de 18 años y no llegar a la edad establecida para la jubilación forzosa; tener el título de bachiller, técnico u otro equivalente o superior, tener una altura mínima de 1,65 los hombres y de 1,60 las mujeres, cumpliendo el requisito de índice de masa corporal de Quetelet entre 18,5 y 30; no estar incluido en ninguna causa de exclusión médica; no tener antecedentes penales, ni hallarse en situación de inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial firme; no haber estado separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas; tomar el compromiso de llevar armas mediante declaración jurada y estar en posesión del permiso de conducir vehículos de la clase B, en vigor, o permisos equivalentes con arreglo a la normativa aplicable.

¿Cuántas plazas se convocan?

Se convocan 1.587 plazas de la categoría de agente de Mossos, de las que se reservan 634 para mujeres.

¿Cuál es el sistema de selección?

El sistema de selección de la convocatoria será el de oposición libre. Consta de tres fases: oposición, formación y prácticas

¿En qué consiste la oposición?

La oposición consiste en la realización de pruebas selectivas, obligatorias y eliminatorias. Primera prueba: conocimientos y tests psicotécnicos con un cuestionario de 30 preguntas tipo test; test dirigidos a evaluar los procesos de razonamiento y las aptitudes intelectuales y test orientado a evaluar los rasgos de personalidad así como la adaptación personal y social

Segunda prueba: física, comprobación de tatuajes y datos antropométricos.

Tercera prueba: adecuación psicoprofesional

Cuarta prueba: conocimientos de lengua catalana

Después se hará una comprobación de las causas de exclusión médica

¿Qué nivel de conocimientos de lengua catalana se pide?

El nivel de suficiencia de catalán (C1), equivalente o superior de conformidad con lo que establece la normativa vigente. Con documentación acreditativa de que se dispone este título se queda exento de la realización de la prueba de conocimientos de lengua catalana.

¿Qué temario entra?

Historia de Catalunya, historia de la policía de Catalunya, historia de la lengua catalana con sus variedades, el aranés y las versiones de la gramática y la ortografía catalana, la geografía de Catalunya, el entorno social, como migración, igualdad o servicios sociales, las tecnologías de la información en el siglo XXI, el Estatut d'autonomia de Catalunya, las instituciones públicas catalanas y españolas, el ordenamiento jurídico del Estado, la Constitución, tratados internacionales, la legislación española, los derechos fundamentales y constitucionales, el poder judicial, la organización territorial del Estado, la Unión Europea, las competencias de la Generalitat en seguridad, el Departament d'Interior y de los Mossos, la coordinación con otros cuerpos policiales, el marco legal de seguridad y el código deontológico de la policía.

¿Dónde se publican las listas?

En los registros del Departamento de Interior, de la Dirección General de la Policial, de los servicios territoriales del Departamento de Interior y en la web de Mossos.