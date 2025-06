Jordi Sargatal: "Con la ampliación del aeropuerto, el delta del Llobregat mejorará"

Jordi Sargatal, secretario de Transició Ecològica, es la persona a la que el president, Salvador Illa, ha confiado el plan de compensaciones ambientales que acompaña la propuesta de ampliación del aeropuerto de Barcelona. Este documento deberá obtener el visto bueno ambiental de la Unión Europea, una condición imprescindible para que la ampliación sea una realidad.

¿Cómo justifica la ampliación ante los colectivos ambientales y ecologistas?

Hay una voluntad del actual gobierno de ampliar el aeropuerto por necesidades económicas del país y me han convencido con sus argumentos. El encargo del president para que a nivel ambiental todo fuese lo más ajustado posible me ha permitido negociar hasta el último metro de la pista.

¿Qué balance hace de la propuesta final?

Estoy honestamente convencido de que, con las compensaciones y la creación de un fondo ambiental, el delta mejorará.

¿En qué sentido?

Puedo afirmar de forma sincera que los hábitats y las especies acuáticas del delta del Llobregat se encontrarán en un estado ecológico más favorable y creo que quedará muy bien.

"Se comprarán campos agrícolas que se inundan a menudo y son poco productivos para crear zonas húmedas" Jordi Sargatal — Secretario de Transició Ecològica

Hace más de 20 años, usted ya realizó la declaración de impacto ambiental de la última ampliación. Se sostenía que el delta mejoraría pero esto no ha sucedido. ¿Por qué ahora cree que sí ocurrirá?

Porque en este caso yo puedo ayudar a intervenir más en lo que se haga. La voluntad de este gobierno es implicarse de verdad. En aquel momento no se hizo todo lo estaba previsto y no se mantuvieron las actuaciones. Ahora tendremos un plan claro para gestionar las zonas protegidas y las casi 300 hectáreas extra que se tendrán que comprar para restaurarlas.

Sargatal, en el Departament de Territori. / ZOWY VOETEN

¿Dónde se ubicarán esos terrenos que AENA debe comprar?

Ya lo tenemos todo más o menos pensado. Cuando sepamos la superficie exacta que se afecta y sepamos si son 270, 290 o 240 hectáreas, lo contaremos al detalle.

¿Estarán en el interior?

Algunas sí. Se trata de terrenos que ahora están secos, salinizados o áreas agrícolas de bajísima productividad, que son los que valdrá la pena reconvertir en zonas húmedas o zonas de transición como prados. En general estarán dentro de la ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) ampliada.

¿También se prevé comprar terrenos del Barça como Els Reguerons?

Es uno de los que se había comentado.

¿Cómo compensarán a los campesinos afectados por la pérdida de sus campos a cambio de crear nuevas zonas húmedas?

En este caso, hay que comprárselos.

Y si no quieren venderlos, ¿se expropiarán?

Sería una posibilidad, pero la idea será no llegar a este punto y comprarlos. No cogeremos ninguna zona buena para la agricultura, sino terrenos que tienen problemas de inundabilidad que ponen en riesgo las cosechas. No queremos que la agricultura pierda capacidad en la zona.

Estas nuevas zonas húmedas necesitarán un plan de gestión que todavía está pendiente. ¿Cuándo lo aprobarán?

Antes de final de año.

Dicen que todas estas nuevas zonas generarán un anillo verde. ¿Cómo será?

Me la imagino como una especie de conexión para que las aves hagan desplazamientos más hacia el interior que transversales (podrían afectar a los vuelos). Además, conectará los hábitats con las sierras cercanas y servirá como corredor ecológico.

Las obras obligarán a renunciar a una parte la Ricarda, un hábitat de interés comunitario. ¿Garantiza que con la "remodelación" se preservará la laguna como la conocemos hoy?

Habrá que ver bien qué afectación tendrá el brazo. Eso aún está por ver, en el proceso constructivo se verá cuál sería la afectación. Si se afecta un brazo, restauraremos la superficie dañada en el otro lado. También reharemos la hidrología de la Ricarda.

¿A qué se refiere?

Ha quedado como una laguna litoral aislada y no recibe agua salada con los temporales ni agua dulce cuando llueve. Trabajamos con la ACA, para que el agua de las depuradoras y el agua que bombea el aeropuerto hacia el mar vayan a la Ricarda. Restableceremos este equilibrio y la mejoraremos hidrológicamente y ecológicamente, pero no ornitológicamente, porque podríamos tener problemas con los vuelos de los aviones.

¿Usted asegura que los hábitats terrestres de la Ricarda que no estén afectados por la ampliación quedarán intactos?

No solo intactos, incluso mejorarán.

"Si yo decidiera en Europa, diría que sí de forma entusiasta"

¿Y qué pasará con el Remolar, donde sí hay aves, en el sur?

Esa zona puede funcionar perfectamente, los aviones giran hacia el mar enseguida y no hay afectación. Además, los aviones grandes son los que apuran hasta el último momento; los pequeños girarán hacia el mar mucho antes. Habrá menos afectación de los vuelos con la pista nueva que con la actual, porque podrán girar al mar antes de lo que lo hacen ahora.

¿Por qué proponen este plan de ampliación antes de que se haya cerrado el expediente abierto por Europa por el mal estado del delta?

Porque se está cerrando. De las cuatro grandes cosas que se tenían que hacer, están prácticamente todas hechas. Se aprobó la ampliación de la ZEPA. Solo falta renaturalizar un párking y el plan de gestión. Como estará listo a finales de año y es un proceso muy largo, hemos empezado ya para ir ganando tiempo.

¿Usted confía en que, una vez aprobado ese plan de gestión y enviado a la Comisión Europea, se pueda cerrar el caso?

Eso es lo que esperamos, que se pueda cerrar y que luego se pueda empezar a estudiar esta reducción del 1% de la Red Natura 2000 y su compensación, que será muy positiva.

Jordi Sargatal lidera el plan de compensaciones para justificar la ampliación del aeropuerto. / ZOWY VOETEN

¿Cree que Europa dará el visto bueno a la propuesta de ampliación?

Sí, porque creo que está muy bien planteado y realmente considero que el Delta ganará con esto. Si yo fuera quien decidiera en Europa, diría que sí de forma entusiasta.

Se han inspirado en las compensaciones realizadas por Amberes y Róterdam cuando ampliaron su puerto, que también afectaba zonas protegidas. ¿En qué sentido?

En la metodología. Hablamos con la gente que lo hizo para que nos acompañe. Pero nuestros porcentajes son todavía superiores. Quiero que dentro de unos años, si alguien más tiene que hacer algo parecido, pueda mirar a Barcelona, para que quede como un espacio de compensación aún mejor que los de Róterdam y Amberes.

¿Tiene riesgos el hecho de que en el delta del Llobregat todos los hábitats pasen a ser artificiales?

Tiene riesgos, pero en parte ya lo son. Tristemente, eso me pasó con mis queridos Aiguamolls de l'Empordà, cuando me di cuenta de que muchas zonas estaban artificializadas. La especie humana hace tiempo que se ha dedicado a intentar drenarlos, incluso había leyes de desecación.

Pero el delta no se secó del todo.

No se desecó gracias al aeropuerto, al antiguo aeropuerto militar, y gracias a los cotos de caza que había. Si no, todo sería cultivo. Por tanto, muchas zonas ya se intentaron cambiar y se han artificializado a un nivel en el que llega un agua con una calidad diferente. En consecuencia, ya que son artificializados, creo que la especie humana puede intervenir mejorando mucho su calidad.

¿Ampliar el aeropuerto puede provocar un aumento de las emisiones?

Los aeropuertos, aunque no hubiera esta ampliación, tienen la obligación de ir reduciendo emisiones con cambios en el combustible y más eficiencia de motores. Esperamos que lo logren. El tema de los presupuestos de carbono y de llegar a descarbonizarnos en 2050 es complicado. Pero hay que empezar, si no, no llegaremos. Y pienso que sí se pueden reducir las emisiones. Si potenciamos Reus y Girona y la gente que va a la Costa Brava y la Costa Dorada puede ir ahí directamente, también evitamos desplazamientos y contaminación. Todo eso hay que contarlo.

El secretario de Transició Ecològica, Jordi Sargatal. / ZOWY VOETEN

¿Cuándo veremos las primeras mejoras en el delta?

Si vamos a Europa con deberes hechos, tendremos mucho ganado. Vale la pena no esperar a que las obras empiecen y a que esté todo aprobado. Así, Europa tendrá que decir que sí a algo que no serán solo promesas, porque es cierto que ha habido incumplimientos importantes durante estos años. Estamos intentando empezar la gestión para que la compra de nuevos terrenos arranque pronto y se puedan ver las mejoras dentro de poco. Esta es una buena opción para aprobar el examen en Europa.