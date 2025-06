SOS Costa Brava protesta contra la especulación urbanística en Cadaqués con un paseo reivindicativo

La plataforma SOS Costa Brava se ha manifestado este sábado por la mañana por las calles de Cadaqués (Alt Empordà) en contra de la especulación urbanística y de la modificación del Plan de Ordenamiento Urbanístico Municipal (POUM) que trabaja el equipo de gobierno local.

Aseguran que con la propuesta actual podrían levantarse un millar de viviendas más, que supondría "un incremento del 30%" en comparación con la capacidad actual. La plataforma también ha puesto sobre la mesa otras denuncias urbanísticas como el proyecto de trasladar el campo de fútbol a Portlligat para edificar pisos o las irregularidades de un camping junto al cementerio.

Una cincuentena de personas se reunieron a las diez de la mañana junto al cementerio de Cadaqués, convocados por la plataforma SOS Costa Brava. El objetivo era dar un paseo reivindicativo por algunos de los puntos con mayor tensión urbanística y denunciar el incremento de vivienda de nueva construcción que prevé la modificación del POUM que está elaborando el equipo de gobierno local.

El presidente de SOS Costa Brava, Jordi Palaudelmàs, denuncia que el consistorio pretende "incrementar un 30%" el número de nuevas viviendas en Cadaqués, que supondría levantar un millar de hogares. Para el presidente de la plataforma de entidades ecologistas lo que debe hacer el consistorio es "preservar" el entorno actual y trabajar por revertir algunas de las segundas residencias ya edificadas en vivienda habitual. Palaudelmàs entiende que haya problemas de acceso a un hogar en el municipio pero apuesta por políticas que afecten a las segundas residencias. "Hay 2.500 apartamentos y sólo un millar de vivienda habitual, esto no puede ser".

Fuentes municipales aseguran que el planeamiento vigente es de 1986 y necesita una actualización. Uno de los factores clave que quieren abordar es la necesidad de acceder a una primera residencia por algunos vecinos de Cadaqués y por eso apuestan por reservar la zona de Sa Riera como espacio para edificar viviendas plurifamiliares, ya que es una zona ya construida y está calificada como terreno urbanizable.

Traslado del campo de fútbol

El secretario de Amigos de la Naturaleza de Cadaqués, David Tibau, ha explicado que con la modificación del POUM, el ayuntamiento proyecta el traslado del campo de fútbol a Portlligat para levantar un bloque de pisos. Tibau critica que el gobierno local se excuse en una sentencia judicial. "La sentencia reconoce que la propiedad de los terrenos es privada, pero eso no quiere decir que deba edificarse en este espacio", ha añadido el secretario.

Fuentes municipales aseguran que la modificación del planeamiento prevé el traslado del campo de fútbol a Portlligat, pero apuntan a que la decisión todavía no es definitiva y están abiertos a estudiar alternativas. Aseguran que si finalmente se lleva adelante esta propuesta habrá que hacerlo cumpliendo con la normativa vigente y respetando la protección de las áreas sensibles, como el entorno de la Casa-Museo Dalí. Desde Amigos de la Naturaleza de Cadaqués reprochan que la ubicación donde debería levantarse el campo está "alejada" del casco urbano, se encuentra en zona inundable y no tiene los servicios básicos como suministro de agua o luz.

Irregularidades de un camping

El paseo reivindicativo también ha pasado por un camping junto al cementerio que, según la plataforma, acumula doce irregularidades urbanísticas como que no hayan levantado muros de piedra seca en uno de los límites del camping (tal y como marca la normativa) o que no hayan plantado todos los olivos que habían acordado plantar. "Es incoherente que promuevan el camping sostenible y no cumplan las normativas ambientales", exclamaba el secretario de Amigos de la Naturaleza de Cadaqués.

Desde el Ayuntamiento aseguran que si bien en un pasado este establecimiento había realizado obras de forma irregular, ya se abrió un expediente para controlar que las actuaciones sean cumpliendo toda la normativa. Por eso asegura que velarán por controlar que se respeten las leyes y se proteja el entorno.

La protesta ha finalizado en el paseo marítimo, donde los manifestantes han aprovechado para devolver al mar algunas de las piedras que la gente se lleva a casa para hacer hermoso o pintarlas. David Tibau recuerda que estas piedras erosionadas desempeñan un papel muy importante en la biodiversidad marina y es importante dejarlas en la playa. Ésta es la cuarta vez que la entidad promueve un retorno de las piedras al agua