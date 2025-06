Lanzarse al catalán con improvisaciones de rap: un programa de 'freestyle' alborota la lengua en los institutos

Catalunya Rookies, el programa educativo de rap improvisado en catalán para jóvenes, ha finalizado las pruebas piloto en dos institutos de Barcelona. Con esta iniciativa el 'freestyle' en catalán ha entrado a las aulas por primera vez para promover la lengua como un método de expresión artística entre el alumnado. La presentación del proyecto tendrá lugar este jueves 5 de junio en la Fundación Carulla de Barcelona a las 18:30 horas, en un acto donde se expondrán los principales resultados de las pruebas piloto y que culminará con una exhibición de improvisación en directo de cuatro de los finalistas de Catalunya Freestyle.

Esta propuesta pedagógica de la cooperativa Versembrant va dirigida a los centros educativos y de ocio en que, a través de talleres destinados a jóvenes de entre 12 y 18 años, se promueve el uso social del catalán a la vez que se desarrolla el espíritu crítico desde la creatividad y la cultura. Joël Prieto, uno de los fundadores de la cooperativa, comentaba que con este proyecto ellos desarrollan la parte educativa y pretenden "que sea una pasarela de las aulas a los escenarios". Los alumnos de los institutos Bernat Metge y Quatre Cantons han realizado tres sesiones de 'freestyle' durante los meses de abril y mayo en los que han usado el catalán desde la espontaneidad y la diversión.

“A veces es más fácil que alguien cante en catalán, que no que lo hable” Joël Prieto — Versembrant

El reto principal con el que se han encontrado es que, previamente a los talleres, la mayoría de participantes afirmaban no hablar nunca en catalán con sus amigos. Después de esta experiencia, la situación ha cambiado y les ha permitido usarlo de manera natural y validarlo como idioma para comunicarse con su entorno. "Aquí radica el éxito del proyecto. Es más fácil saltarse esta barrera lingüística con actividades más divertidas y vinculadas a la música urbana". A través de una metodología creciente, como ellos mismos indican, "la propuesta ha sido recibida muy satisfactoriamente. Hemos empezado con cosas supersencillas y hemos llegado a niveles de capacitación más elevados que ellos mismos veían imposibles al inicio. La mayoría ya consumía el 'freestyle' como público, pero era algo que les quedaba lejano y no se veían haciéndolo". Sorprendidos con los resultados, los alumnos no son los únicos satisfechos con esta propuesta, y es que Versembrant también ha recibido 'feetback' positivo de las familias.

Con esta responsabilidad artística que les mueve vocacionalmente, creen que con este proyecto de rap en catalán "se puede construir una escena en la que haya unidad y complicidad, sin valores discriminatorios. Desde el punto de vista lingüístico, político y educativo es un reto para ver si podemos acercar la lengua a los hábitos de consumo cultural de la gente joven para revertir el declive del uso social del catalán." Tras el éxito de los talleres Joël Prieto afirma que "sin tener nada cerrado, se prevé que podamos hacer bastantes talleres con apoyo institucional" dada la situación lingüística de emergencia que intentan revertir diversas organizaciones y asociaciones.

Versembrant es una escuela popular itinerante cooperativa con ocho años de experiencia en proyectos pedagógicos para impulsar el rap en catalán. A través de sus talleres fomentan el pensamiento crítico de los jóvenes y el uso de la lengua catalana a través del arte urbano y el hip-hop. En sus años de trayectoria han desarrollado más de 6.000 actividades formativas en 3.000 grupos-clase, en unos 200 municipios de todo el país. El programa educativo de Catalunya Rookies promueve el uso social del catalán a la vez que fomenta la transmisión de valores como el antirracismo, la no discriminación, la igualdad, la justicia y la educación emocional.

Gracias a la colaboración del proyecto con Catalunya Freestyle, el alumnado que mejor improvise en la presentación de este jueves, participará en la final de Catalunya Freestyle, la primera competición profesional de rap improvisado en catalán. Por otra parte, el próximo jueves 12 de junio a las 12:30 h se celebrará la primera competición escolar en el Instituto Quatre Cantons.