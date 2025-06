Jaime Fanjul Iglesias, médico: "Se ha subestimado el efecto de la precariedad en la salud mental"

Cuando parece que todo está explorado, hay personas que se proponen recorrer nuevos caminos. Jaime Fanjul Iglesias, graduado en Medicina, estudia un máster de Epidemiología en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de la Universidad de Londres gracias a una de las becas de posgrado en el extranjero de la Fundación La Caixa, entregadas el pasado miércoles. Su objetivo es aplicar los métodos epidemiológicos a la salud mental.

-¿Cómo casan la epidemiología con los trastornos mentales?

-El máster que curso se centra en la investigación epidemiológica, una rama de la medicina que estudia la salud a nivel colectivo. Mi enfoque de la salud mental está relacionado: quiero observar, recoger datos, diseñar programas y desarrollar investigaciones desde una perspectiva poblacional. Estudié la carrera de Medicina, pero me faltaban conocimientos metodológicos para poder aplicarlos a este campo.

-Está recorriendo, por lo tanto, una vía poco transitada.

-Ya existen programas poblacionales centrados en salud mental que han logrado buenos resultados, como uno centrado en la prevención del suicidio y la depresión en personas mayores de Zimbabue, que precisamente lideró uno de mis profesores. Sin embargo, se trata de un campo relativamente nuevo, porque la salud mental no ha sido una prioridad en la agenda sanitaria hasta hace un par de décadas. Y tampoco se concebía que pudiera abordarse desde el punto de vista de la prevención colectiva, sino siempre de forma individual.

-¿Tratar la salud mental a nivel colectivo implica traspasar el ámbito médico para abordar aspectos sociales y económicos?

-Sí, la epidemiología está conectada con todo lo que nos impacta como sociedad. Durante mucho tiempo se ha subestimado el efecto de la precariedad laboral, el acceso a la vivienda o la violencia de género en la salud mental. También influyen aspectos como la atomización social, el individualismo, la pérdida del sentido de la comunidad, la ansiedad climática... Estamos comenzando a entender que el tratamiento médico se puede combinar con políticas sociales.

-Estuvo una temporada trabajando en Mozambique, ¿existen diferencias entre los factores que afectan la salud mental en países ricos y en países en desarrollo?

-Hay quien considera que la salud mental no debería ser una prioridad en países donde no existe acceso a vacunas o donde la mortalidad infantil es muy alta, pero para mí la medicina no solo consiste en salvar vidas, sino en conseguir que esas vidas tengan la mayor calidad. La salud mental existe en todos los contextos, aunque se entienda de manera diferente. Obviamente hay diferencias entre países de rentas distintas, pero un estudio bien diseñado y un análisis estadístico riguroso son herramientas muy potentes, siempre y cuando se adapten a cada contexto y se involucre a las comunidades locales.

-¿Qué le ha llamado la atención de estudiar en Londres?

-El sistema universitario es más adulto, independiente y con más recursos disponibles. También hay una relación mucho más cercana entre profesores y estudiantes, lo que facilita el aprendizaje. Estoy muy contento con mi formación en la Universidad Autónoma de Madrid, pero eran estudios clínicos, no centrados en investigación, un ámbito que en el Reino Unido es más fuerte. Gracias a la beca de la Fundación La Caixa estoy teniendo una oportunidad increíble, porque puedo estudiar el que creo que es el mejor máster de la especialidad y centrarme solo en la formación, sin sufrir por la presión económica.