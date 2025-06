El Govern se enreda con la ortografía en la selectividad: ahora dice que también penalizará en humanidades

A las pocas horas de hacer público que las faltas de ortografía solo penalizarían en las materias de lengua de la selectividad porque este año "ya había demasiados cambios", la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha salido al paso de las críticas la mañana de este jueves en una intervención en el 3/24 diciendo que sí contarían "hasta un 10%", tal y como se indica el real decreto -en el pdf colgado en el Canal Universitats desde finales de octubre-, en las otras seis materias que requieren de "producción de textos largos". Estas son, ha enumerado: Lenguas y culturas griegas, lenguas y culturas latinas, Geografía, Historia de la Filosofía, Historia y Literatura dramática.

La consellera Montserrat especifica que penalizarán las faltas ortográficas en materias como Historia, Historia de la Filosofía o Geografía a las pocas horas de que la coordinadora de las PAU en Catalunya, Pilar Gómez, señalara lo contrario, argumentando que les había parecido "más racional" dejar la penalización ortográfica "solo para los exámenes de lenguas".

Gómez había apuntado -es importante destacar que hace menos de 24 horas- que evitar la corrección ortográfica en las materias que no son específicamente de lengua era una manera de que la corrección sea lo más homogénea posible. Hay que tener en cuenta que los profesores que corrigen los exámenes de Historia del Arte o Geografía no son filólogos (y el nivel de Catalán no es ni de lejos el mismo en todos los docentes).

De hecho esa fue una de las cuestiones que más salió y preocupaba en las reuniones de preparación de las PAU del pasado octubre entre el profesorado de materias que nada tienen que ver con la lengua.

¿Son las faltas un problema?

"Bastante tienen con corregir 200 exámenes en una semana como para tener que ponerse a mirar también las faltas de ortografía", señaló este miércoles la coordinadora de las PAU, quien insistía en que las faltas "no tendrían que ser un problema para unos alumnos que están a las puertas de la universidad". Visto lo que ha sucedido después, sí lo son.

Pese a que en la misma rueda de prensa la consellera Montserrat insistía, visiblemente incómoda, en que "adecuaban los criterios de corrección al real decreto", la explicación de las responsables de las pruebas fue clara. La orden, el miércoles, era penalizar las faltas solo en las pruebas de lengua. Un mensaje que ha generado malestar en las redes sociales y que, a las pocas horas, la consellera ha salido a rectificar en la televisión pública. "No solo tendremos en cuenta la ortografía sino también habrá otros criterios como la coherencia, el léxico, la gramática, es ese conjunto de criterios lo que podrían descontar hasta el 10% de la nota, tal y como dijimos en octubre", ha defendido este jueves Montserrat.

¿Qué dice el famoso PDF?

Entonces... ¿penalizarán o no? ¿Cuánto? ¿En qué materias? ¿Por qué en Historia sí y en Historia del Arte, no, si también requiere de escritura? Tras las idas y venidas de los responsables de las pruebas se hace difícil responder con seguridad. Según el ya famoso 'pdf de octubre' -tanto que casi podría entrar a examen-, en "todas las materias" (excepto las de lenguas, que tienen unos criterios específicos), "junto con la adecuación de las respuestas a los enunciados de las preguntas [algo que resulta bastante obvio], se valorará la coherencia, la cohesión, la corrección gramatical, léxica y ortográfica de los textos producidos, así como su presentación, con una penalización que puede llegar hasta un 10% como máximo de la nota global del examen". Por tanto, se podría descontar hasta un punto en la calificación del conjunto del examen.

Eso es lo que dice literalmente en el documento que sigue colgado en el Canal Universitats, pese a que en la última explicación oficial de la consellera este jueves se ha referido específicamente a las seis materias que "requieren la producción de textos escritos", pese a que en la lista de las seis elegidas hay materias que requieren de la producción de textos que quedan fuera.

En los exámenes de Literatura Catalana y Literatura Castellana se aplicará una penalización con criterios generales por las faltas de ortografía, con un límite del 20% como máximo de la nota global del examen. En este caso no se descuenta por faltas con un baremo específico, sino que la nota final del examen se puede reducir hasta 2 puntos en casos de errores gramaticales muy graves, redacción muy deficiente y problemas de comprensión. Hasta el año pasado, en estas materias no había una penalización máxima.

En lenguas extranjeras (Alemán, Inglés, Francés e Italiano) se mantienen los criterios de corrección ya aplicados hasta ahora y, en el ejercicio de comprensión lectora —que este año es una pregunta abierta y requiere redacción—, se aplicará una penalización de hasta el 10% del ejercicio si la expresión de la respuesta es deficiente y dificulta su comprensión.

¿Bajarán las notas?

En cuanto al comprensible temor a que el cambio de modelo suponga una bajada generalizada de las notas, Gómez respondió que "ojalá tuviera una bola de cristal para saber qué pasará", y reconoció que "siempre que hay un cambio, las notas se pueden resentir", pero lo ha relativizado diciendo que si las notas bajan, bajarán para todos.

"La selectividad lo que hace es ordenar, siempre habrá unos arriba y otros abajo, eso es inevitable; si un examen es difícil, lo es para todos", zanjó.