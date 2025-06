España ajustará las alertas por calor extremo a grupos de riesgo concretos

Mientras España se adentra en otro verano de calor extremo, que según apuntan las previsiones podría estar muy por encima de los valores habituales para estas fechas, el Ministerio de Sanidad anuncia el despliegue de un nuevo plan para proteger a las personas más vulnerables ante la llegada de las altas temperaturas. Según ha explicado este jueves la ministra de Sanidad, Mónica García, y el responsable de Salud y Cambio Climático, Héctor Tejero, este año por primera vez los mapas de avisos meteorológicos incluirán recomendaciones específicas para las poblaciones más vulnerables al calor extremo como, por ejemplo, las personas mayores, los niños, las embarazadas, los pacientes con enfermedades crónicas y los trabajadores especialmente expuestos a condiciones de altas temperaturas y quienes viven en condiciones precarias. "Por primera vez daremos información específica sobre los riesgos asociados al calor en función de la vulnerabilidad de cada grupo, algo que resultará clave para tomar medidas que permitan proteger a las personas ante el calor extemo", ha explicado Tejero durante el lanzamiento de esta iniciativa.

Según recoge el plan, que estará vigente cada año desde el 16 de mayo hasta como mínimo el 30 de septiembre, ante la llegada de episodios de altas temperaturas se activará la "red de servicios sociales municipales" y los "responsables de la gestión de servicios como la ayuda a domicilio, la teleasistencia, los centros sociales y sanitarios" para identificar a la población más vulnerable ante el calor extremo y "proporcionarle información" sobre cómo protegerse ante este tipo de escenarios y, sobre todo, cómo prevenir daños graves en su salud.

Las redes de atención sanitaria y social serán las encargadas de identificar y atender a estos grupos sociales vulnerables durante los episodios de calor extremo. Todo ello, bajo el paraguas y la coordinación de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Habrá momentos, pues, en los que haya avisos de nivel amarillo para la población general y de nivel rojo para los mayores de 65 años o con pacientes de riesgo

El año pasado, España ya desplegó un mapa pionero en el que se combinaba la información meteorológica sobre temperaturas previstas en cada región con datos sobre los riesgos asociados a la salud de la población. Esta iniciativa, bautizada como 'meteosalud', dividía el territorio español en un total de 182 regiones y, por ejemplo, en Asturias activaba la alerta por calor a partir de los 25 grados, en Barcelona a partir de los 30 y en Córdoba a partir de los 40. Ahora, además de esto, el mapa incorporará avisos específicos sobre la población de riesgo de cada región. Habrá momentos, pues, en los que haya avisos de nivel amarillo para la población general y de nivel rojo para los mayores de 65 años o con pacientes de riesgo. También se incluirá una guía metodológica que permite comprender el funcionamiento del sistema de niveles de alerta térmica en función del grupo. "Queremos que cualquier persona pueda saber si ese día el riesgo es realmente alto para su situación particular", ha explicado Tejero.

Efectos del calor

"Cuando las temperaturas no dan tregua ni de día ni de noche, el cuerpo no tiene tiempo para recuperarse. El calor extremo agota, enferma y mata", ha advertido García, quien ha recordado que este fenómeno no solo intensifica enfermedades como la diabetes, el asma o los trastornos cardiovasculares sino que también está detrás de lo que denominan "muertes silenciosas", es decir, muertes prematuras relacionadas con el calor extremo. En los últimos tres años, según apuntan varios estudios epidemiológicos, más de 9.800 personas han muerto en España por causas atribuibles a las altas temperaturas. Solo en 2022 se registraron 4.813 muertes relacionadas con este fenómeno. También son varios los trabajos que indican que durante estos episodios se registra un aumento del 10% en el número de hospitalizaciones y hasta del 17% en el riesgo de sufrir accidentes laborales.

En este sentido, García también ha destacado que la exposición prolongada a altas temperaturas también profundiza las desigualdades sociales existentes y afecta incluso a fenómenos como la violencia de género, que según apuntan varios informes científicos repunta durante los meses de más calor del año. "No es lo mismo soportar 40 grados en una oficina climatizada que repartiendo paquetes bajo el sol. No es lo mismo tener 85 años y vivir sola en un quinto sin ascensor, que contar con una red de apoyo. Por eso es importante recordar que el calor también va por barrios, por clases sociales, por código postal", ha subrayado la ministra, quien ha destacado la necesidad de impulsar medidas transversales como, por ejemplo, rehabilitar viviendas, aumentar las zonas verdes y crear más refugios climáticos.