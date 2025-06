Los Mossos investigan a un monitor por pederastia en unas colonias de una escuela de Riells i Viabrea

Los Mossos d'Esquadra investigan un posible caso de pederastia de un monitor en unas colonias con alumnos de una escuela de Riells y Viabrea (Selva). Por el momento, varios padres del colegio El Bruc han presentado denuncia pero no se descartan que lo hagan más en las próximas horas. En este caso podrían estar implicados media docena de menores, según fuentes policiales.

Las familias claman porque un monitor de las colonias -no de la escuela- abusó de los menores y, según cuentan en un vídeo, separó a varios y les convenció para hacerles fotos desnudos, tal y como recoge RAC1.

"Nuestros hijos se marcharon de colonias, en una excursión en la que se quedaban a dormir en el propio centro. Se marcharon un miércoles y el mismo día, después de comer, un monitor les hizo juegos en los que debían desnudarse. Dentro de ese juego también entraba hacerse fotos para Instagram", explican.

La voz de alarma la dieron los propios niños y el centro, según esta versión, no solo no tomó cartas en el asunto de inmediato, sino que mantuvo la actividad con otros cursos en la misma casa de colonias: "Unas niñas no lo vieron bien y avisaron a las profesoras de la escuela. La profesora puso punto y final al juego y la cosa quedó allí. Al día siguiente, el jueves, desde nuestro centro llevan a ese mismo centro, que está en L'Ametlla del Vallès, los niños de I3, I4 e I5", se quejan.

Desde el Ayuntamiento de Riells y Viabrea aseguran que el monitor no está contratado por la escuela. En un comunicado aseguran que la dirección del centro, los responsables de la casa de colonias, un inspector de Educació y algunos concejales se reunieron este martes para tratar el caso.

El Consistorio el presunto caso de pederastia tuvo lugar en una casa de colonias en la provincia de Barcelona y que tanto ellos como las familias afectadas se enteraron este lunes. Por eso se hizo la reunión con las partes implicadas.

"El Ayuntamiento de Riells i Viabrea desea expresar todo su apoyo a las familias afectadas y se pone a su disposición para acompañarlas en todo el proceso. Pedimos a la ciudadanía confianza con las autoridades competentes que se han hecho cargo de la investigación", destaca el comunicado del consistorio.