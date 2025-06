Menopausia y salud mental: el nutriente que muchas ignoran y que puede ayudarte más de lo que crees

Cinco años antes de la irrupción de la menopausia, el cuerpo femenino puede comenzar a experimentar síntomas y cambios vinculados a una etapa que se conoce como perimenopausia y que conlleva al cese definitivo de la menstruación.

Perimenopausia significa literalmente 'alrededor de la menopausia' y es la etapa en la que inician síntomas como sofocos, menstruaciones irregulares, cambios en el estado de ánimo y pérdida de densidad ósea. Otra de las manifestaciones más habituales es la "niebla mental", episodios de pérdida de memoria o desconcentración.

Este ha sido el principal foco del estudio 'Cognitive Performance in Relation to Systemic and Brain Iron at Perimenopause' publicado en 'Nutrients', cuyo objetivo era entender las "relaciones entre los niveles de hierro en sangre, el rendimiento cognitivo y los niveles de hierro en el cerebro".

Los investigadores han llegado a la conclusión de que "un mayor estado de hierro se asoció con un mejor rendimiento cognitivo en una muestra de mujeres que no eran ni deficientes en hierro ni anémicas, sin que hubiera indicios de que niveles más altos de hierro sistémico se relacionaran con mayores niveles de hierro en el cerebro".

Un resultado que les lleva a afirmar que "abordar los niveles bajos de hierro durante la transición menopáusica podría ser una estrategia útil para aliviar la “niebla mental” comúnmente experimentada en esta etapa".