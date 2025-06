¿Qué fue de Eric y Pau, los dos alumnos que sacaron la mejor nota en la selectividad del año pasado en Catalunya?

Eric Mateu llega puntual a la cita en la facultad de Ciencias i Biociencias de la UAB, la suya, con una camiseta del Hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci tocando la batería; diseño que resume bien la personalidad del hiperactivo 9,9 en las PAU 2024. Un año después de aquella hazaña y de protagonizar los clásicos reportajes sobre las mejores notas de la selectividad, el joven de Sant Cugat está terminando de grabar un disco con Indubio, su banda, a lo que invertirá parte importante del verano, explica. Unas vacaciones donde, además de música, quiere dedicarse a "aprender", relata. "A aprender nemotécnica, técnicas de memorización rápida, cómo deducir cosas a partir de premisas para ir mejor el año que viene...", apunta. Explica sus planes sentado junto a su compañero Pau Palomar -el 9,9 de Santpedor- cuyo estiloso collar de perlas dinamita cualquier estereotipo sobre el ‘empollón’ de la clase.

"Nunca había vivido la total libertad. Siento que en la universidad me tratan como a un adulto, porque en Bachillerato te tratan como a un niño" Eric Mateu

Ambos compartieron nota(za) en la 'sele' (todo 10 menos un 9,5 en Catalán), pasión por la música -los dos tocan la batería- y, también ambos, tenían claro que querían estudiar Física y Matemáticas en la UAB, decisión de la que, un año después, no pueden estar más satisfechos. Lo hicieron, en parte, por aprovechar la nota -lo que más les gustaba a ambos era la Física, pero el doble grado les abriría más puertas-, pero, a pocos exámenes de terminar con éxito el primer curso, sienten que están estudiando lo que realmente les gusta". "Me ha gustado y sorprendido muchísimo la rigurosidad de la carrera de mates", apunta Eric.

"Hacer las Matemáticas de manera formal, construirlas, te da una perspectiva diferente y es algo que en la Física no se hace tanto", señala el joven de Sant Cugat. Pau asiente y añade que hasta ahora estudiaban la mates para aprender a resolver algún tipo de problema repitiendo el mismo procedimiento o parecido. "Aquí es ver por qué las cosas son como son. Entras muy en profundidad. Y la manera de resolver los problemas la tienes que encontrar tú, no hay una manera concreta para hacerlo", añade también encantado con esta nueva visión de las Matemáticas y convencido de que si se explicaran así desde el principio, quizá a la gente le gustarían más. "He conocido a gente que en 4º de ESO no sabía qué era una raíz cuadrada. Simplemente aplicaba una fórmula, pero no sabía qué estaba haciendo. Cosas súper básicas. Saber qué estás haciendo, ayuda", agrega Eric.

Libertad y café gratis

Pese a que se recrean hablando de las Matemáticas, la primera anécdota que comparten de la universidad es –quizá porque la cita es un lunes a las nueve de la mañana y el cuerpo lo nota- en qué pasillo de la facultad está la máquina del café estropeada que saca los cafés gratis. "Conocimiento popular" -así lo llaman- que pasa de alumno en alumno.

Lo que más valoran de la nueva etapa, coinciden, es "la libertad". "Nunca había vivido la total libertad. Aquí todo es opcional. En la ESO y el Bachillerato estás obligado a ir a clase, a hacer esto, a hacer lo otro, aquí tú te apañas. Y eso me encanta. Siento que por fin me tratan como a una persona adulta, porque en Bachillerato aún te tratan como a un niño", señala Eric. Pau se muestra "totalmente de acuerdo".

Ambos hacen mucha vida universitaria y se han apuntado a diversos clubs: de física, de astronomía, de dibujo o de esperanto

Por otro lado, Eric valora mucho también la vida universitaria. "No sé cómo será en la UB o la UPC, pero aquí, al ser un campus, hay mucha vida universitaria, muchos clubs..., y eso me gusta mucho. Me he apuntado al club alpino, al club de dibujo, al club de esperanto, al AstroUAB -el de astronomía-, y no sé si alguno más", enumera.

Pau está con él en el AstroUAB y forma parte del club de física, formado por estudiantes solo de primero, que se ha creado nuevo este año y lo están empezando con muchas ganas.

"Me ha gustado mucho y es algo que no me esperaba, que con el grupo del doble grado hemos tenido mucha conexión, hay mucha cohesión, hemos hecho mucha piña, estoy muy contento de la gente con la que me ha tocado", prosigue el de Santpedor, quien quiere dedicar el verano (que para ellos empezará el 25 de junio, cuando termine el último examen) a desempolvar la batería -a diferencia de Eric, este curso él sí la ha tenido aparcada- y a retomar el alemán, que empezó a estudiar en la ESO. "Queremos apuntarnos con una amiga", cuenta.

Estos días, con las primeras noticias sobre la selectividad que se acerca -en Catalunya será los días 11, 12 y 13 de junio-, les han venido muchos recuerdos a la cabeza de toda la presión que vivieron hace justo un año. "Para paliar todo ese estrés yo me ponía en el peor de los casos. Me decía que siempre hay alternativas. Nosotros tenemos a un compañero que ha entrado por la vía del acceso de mayores de 25 años. Si no te sale ahora, tampoco es la perdición. Hay que quitarse presión", apunta Eric, quien confiesa que a él, personalmente, ponerse nervioso en parte le va bien, porque la tensión le hace concentrarse (vistos sus resultados, no miente).

Si tuviera que dar algún consejo a los miles de estudiantes catalanes que la semana que viene se afrontan a la selectividad, Pau les recomienda ir seguros. "Los nervios siempre juegan una mala pasada. Es muy normal estar nervioso en el primer examen. Pero a medida que haces el primero, el segundo… ya está. Yo estaba bastante nervioso, el primer examen. Recuerdo que era el de Castellano". Sacó un 10, como en todos menos el 9,5 en Catalán.