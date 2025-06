Tormenta solar severa: la Agencia Espacial Española alerta sobre lo que puede ocurrir en las próximas horas

La actividad solar ha captado la atención de las agencias espaciales y los operadores de sistemas tecnológicos en las últimas horas, tras registrarse un evento de intensidad considerable. La Agencia Espacial Española (AEE) ha sido una de las voces autorizadas en emitir una alerta significativa este domingo, advirtiendo sobre los potenciales efectos y alteraciones que esta "intensa actividad solar" podría generar. Las preocupaciones se centran en posibles perturbaciones que podrían afectar sistemas tan diversos como las redes eléctricas o la navegación por satélite. La situación, aunque actualmente ligeramente moderada, mantiene un alto grado de vigilancia debido a las predicciones para el futuro inmediato.

Origen y magnitud del fenómeno geomagnético

Según la información detallada por la AEE en su sitio web, el desencadenante de este pico de actividad solar ha sido una eyección de masa coronal (CME, por sus siglas en inglés). Este fenómeno, que implica una liberación sustancial de plasma y campo magnético desde la corona solar, ha sido de "alta velocidad" y estuvo asociado a una fulguración solar de clase M8.2. Esta combinación de eventos energéticos en el Sol propició que la masa coronal eyectada se dirigiera hacia la Tierra, impactando directamente la magnetosfera de nuestro planeta durante la mañana del sábado, 1 de junio, en una ventana temporal que abarcó aproximadamente desde las 8:00 hasta las 11:00 horas peninsular española.

El impacto de esta CME de alta velocidad fue lo suficientemente potente como para generar una respuesta geomagnética significativa en la Tierra. La intensidad de esta perturbación se mide típicamente a través de escalas estandarizadas. En este caso, el evento alcanzó un índice geomagnético planetario Kp de 8. La escala Kp, utilizada globalmente para medir la actividad geomagnética, varía de 0 a 9, y un valor de 8 es indicativo de una tormenta geomagnética clasificada como severa. La magnitud del evento también ha sido validada y categorizada por otras agencias internacionales. De acuerdo con las clasificaciones del Centro de Predicción de Clima Espacial de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica estadounidense (NOAA) y la propia Agencia Espacial Europea (ESA), este evento ha sido específicamente catalogado como una tormenta geomagnética de nivel G4. La escala G, que va de G1 (menor) a G5 (extrema), confirma así la severidad del episodio de clima espacial observado.

Estado actual y pronóstico para las próximas horas

Si bien el pico inicial de Kp 8 representó la máxima intensidad registrada durante el impacto matutino, la Agencia Espacial Española ha señalado que, tras ese momento, las condiciones geomagnéticas han experimentado una ligera moderación. Según la actualización proporcionada, el índice Kp se encuentra actualmente oscilando en torno a un valor de 7,3. Aunque este descenso implica una disminución temporal en la intensidad respecto al pico severo, la situación dista mucho de considerarse normal o resuelta. Un valor de Kp superior a 5 ya indica condiciones de tormenta geomagnética.

La principal preocupación que motiva la alerta actual no es solo la intensidad máxima ya alcanzada, sino la alta probabilidad de que la actividad vuelva a incrementarse. Los modelos de predicción especializados, que son actualizados y utilizados por las agencias de monitoreo del clima espacial, "indican una alta probabilidad de que la actividad vuelva a intensificarse en las próximas 24 horas". Esta previsión es clave, ya que sugiere que la Tierra podría experimentar de nuevo o mantener condiciones de tormenta geomagnética severa en el futuro inmediato, manteniendo activada la alerta para operadores y sistemas sensibles a estas perturbaciones.

Posibles impactos y medidas de vigilancia recomendadas

Las tormentas geomagnéticas severas como la G4 observada pueden tener diversas consecuencias en la tecnología moderna, tanto en el espacio como en tierra. La AEE ha enumerado una serie de efectos potenciales que podrían manifestarse debido a la interacción del campo magnético terrestre con la llegada de partículas cargadas y el campo magnético interplanetario asociado a la CME. Entre las posibles afectaciones, se mencionan alteraciones en las redes eléctricas, particularmente aquellas situadas en latitudes geográficas elevadas, donde el impacto de las corrientes geomagnéticamente inducidas puede ser mayor.

Las comunicaciones por radio de alta frecuencia también se encuentran entre los sistemas vulnerables. Estas tormentas pueden generar perturbaciones significativas en la ionosfera, la capa superior de la atmósfera que se utiliza para reflejar señales de radio a larga distancia, causando interrupciones o degradación en las comunicaciones. Otro sector sensible es el de la navegación por satélite. Sistemas como el GPS podrían experimentar errores temporales o degradación en la precisión de la señal debido a las irregularidades ionosféricas inducidas por la tormenta. Asimismo, los satélites que orbitan a baja altura no están exentos de efectos; el incremento en la densidad de la termosfera (una capa atmosférica) causado por el calentamiento debido a la tormenta puede generar un arrastre adicional, afectando sus órbitas de manera transitoria.

🪐 En las últimas horas, se ha registrado una intensa actividad solar por una eyección de masa coronal de alta velocidad que ha impactado la magnetosfera terrestre durante esta madrugada.☀️🌍

👉Ante esta situación, la Agencia Espacial @aee_gob informa👇https://t.co/3QtwIBV14t pic.twitter.com/vBeVLzu1uT — Agencia Espacial Española (AEE) (@aee_gob) June 1, 2025

Ante este panorama y la perspectiva de una posible re-intensificación de la actividad, la Agencia Espacial Española ha emitido una recomendación clara. Ha instado a los operadores de infraestructura, tanto la que opera en el espacio (como satélites) como la terrestre (como redes eléctricas o sistemas de comunicación), a "mantener la vigilancia" de manera activa. Además, se subraya la importancia de "actualizar las previsiones con los datos más recientes" que son proporcionados continuamente por las agencias internacionales especializadas en el monitoreo del clima espacial y sus efectos. Es importante señalar que, a última hora del domingo, la AEE indicaba que aún no se habían reportado anomalías importantes derivadas de este evento, y que una "situación de peligro" extremo no se prevé a menos que el índice Kp alcance el nivel máximo de 9, lo cual no ha ocurrido. La vigilancia activa continúa siendo la principal medida para gestionar los riesgos asociados a esta tormenta geomagnética severa.