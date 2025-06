Una escuela infantil del Clot, en Barcelona, denuncia estar a 29ºC y sin refrigeración: "Un niño de 2 años ha sufrido un golpe de calor"

Los niños de la Escola Bressol Municipal Alchemika, en el barrio del Clot de Barcelona, se enfrentan estos días a temperaturas de casi 30ºC en el interior de sus aulas, ya que el sistema de climatización está averiado desde septiembre y aún no se ha reparado. "Es un horno", explican desde el AFA, quienes añaden que días atrás "un niño de 2 años sufrió un golpe de calor". A las tres de la tarde de este martes, los termómetros de tres estancias diferentes marcaban 29ºC. "Y con esa temperatura están intentando hacer la siesta", denuncia una madre.

El problema, ha avanzado Betevé, es que, a los pocos días de empezar el curso, el sistema de refrigeración se estropeó y se debe cambiar una placa del aparato. Según fuentes de la comunidad educativa, el Institut Municipal d’Educació (IMEB) les ha comunicado que no podrán solventar el problema hasta el próximo septiembre y han admitido que han tenido una incidencia con los aparatos de refrigeración portátiles, por lo que de momento no podrán enviar una remesa. Ante esta situación, han emplazado a la escuela a comprar ventiladores de pared. "Es un desastre, porque estos ventiladores sirven de poco para refrigerar este tipo de estancias, así que muy probablemente tendremos niños con golpes de calor porque a estas edades son muy vulnerables a este tema", denuncian desde el AFA

Patio sin toldos

"Los niños [menores de 3 años] lo están pasando mal. Las educadoras y el equipo directivo de la escuela están haciendo lo imposible para proteger el bienestar de los niños, pero no se puede luchar contra un interior a 29ºC", aseguran desde el AFA. Además, añaden, "en el patio de arriba no hay ninguna sombra porque aún no se han instalado los toldos, aunque las maestras han hecho un 'apaño' como han podido, y en el de abajo hay un suelo de caucho que se calienta mucho".

Desde la asociación de familias, "sorprendidos por la falta de diligencia y de empatía hacia niños tan pequeños", señalan que no se trata de un hecho aislado de esta escuela 'bressol', ya que les consta que al menos hay una decena de centros con problemas de climatización.

Precisamente la refrigeración de las aulas es una asignatura pendiente en todo el sistema educativo, ya que, año tras año, cuando llega el calor un grueso de aulas siguen sin estar acondicionadas.