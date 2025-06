Cuidado con este colirio para la alergia: ordenada su retirada inmediata

En un momento crucial para millones de españoles, inmersos en la intensidad de la temporada alta de alergias, cuando los síntomas como el picor, el enrojecimiento y el lagrimeo ocular se manifiestan con particular fuerza, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha emitido una importante alerta sanitaria. Esta comunicación oficial ha resultado en la orden de retirada inmediata del mercado de varios lotes de un medicamento comúnmente utilizado para combatir precisamente esos síntomas oculares: el colirio Bilaxten 6 mg/ml. La medida busca proteger a los usuarios y garantizar la calidad de los productos farmacéuticos disponibles.

El Bilaxten en formato colirio es un medicamento especialmente indicado para el tratamiento de la rinoconjuntivitis alérgica. Actúa aliviando los molestos síntomas que afectan a los ojos durante las épocas de mayor concentración de alérgenos, como el polen. Su pauta de administración es una vez al día en adultos, convirtiéndose en una herramienta clave para muchas personas que buscan mitigar el impacto de las alergias estacionales en su calidad de vida. La decisión de retirar ciertos lotes, aunque calificada por la AEMPS como de clase 2 –indicando que el problema detectado no representa un riesgo vital inmediato para el paciente–, subraya la rigurosidad con la que las autoridades sanitarias supervisan la calidad de los medicamentos.

El motivo de la retirada: un defecto de calidad detectado

La causa específica que ha motivado esta acción por parte de la AEMPS reside en un hallazgo durante los controles de calidad del producto. Se ha detectado la presencia de partículas visibles dentro del colirio en los lotes afectados. Este defecto ha sido identificado como una precipitación del principio activo del medicamento, la bilastina. Aunque la bilastina es el componente terapéuticamente activo destinado a combatir los síntomas alérgicos, su precipitación y manifestación como partículas visibles dentro de la solución oftálmica constituye un fallo en la calidad esperada del producto.

La clasificación de este incidente como clase 2 por la AEMPS significa que, si bien no hay una amenaza inminente para la vida del paciente, el defecto detectado sí justifica la retirada como medida preventiva. La presencia de estas partículas podría tener consecuencias directas para el usuario. Existe la posibilidad de que causen irritaciones adicionales en un ojo ya sensible por la alergia, o que afecten negativamente la eficacia del colirio al reducir la cantidad de principio activo disuelto y disponible para actuar. Por lo tanto, la retirada se efectúa como una acción de precaución esencial para evitar potenciales molestias oculares o que el tratamiento no cumpla con su función terapéutica esperada.

Lotes específicos afectados y qué deben hacer pacientes y profesionales

La alerta sanitaria emitida por la AEMPS especifica claramente cuáles son los lotes del colirio Bilaxten 6 mg/ml afectados por esta retirada. Es fundamental que tanto los profesionales de la salud en farmacias y hospitales como los propios pacientes verifiquen el número de lote de los envases que tengan en su poder o que vayan a dispensar. Los lotes identificados y ordenados para su retirada son los siguientes: 322950C, 323560A, 331400A, 331410A, 332070A, 332080A y 332440C. Estos lotes fueron fabricados por Famar Health Care Services Madrid y distribuidos por Faes Farma.

Es importante notar que todos estos lotes tienen fechas de caducidad relativamente lejanas, situadas entre mayo y septiembre de 2027, lo que incrementa la probabilidad de que todavía se encuentren en circulación o en los botiquines de los pacientes. Las fechas de caducidad específicas son: 31/05/2027 para los lotes 322950C y 323560A; 31/08/2027 para los lotes 331400A y 331410A; y 30/09/2027 para los lotes 332070A, 332080A y 332440C.

Ante la identificación de alguno de estos lotes, las autoridades sanitarias son claras en sus instrucciones: el colirio no debe ser utilizado ni dispensado bajo ninguna circunstancia. Los envases pertenecientes a estos lotes deben ser devueltos a la farmacia correspondiente a través de los canales habituales establecidos para la gestión de devoluciones de medicamentos. Hasta el momento de la emisión de la alerta, la AEMPS ha confirmado que no se han reportado incidentes clínicos graves directamente relacionados con el uso de estos lotes defectuosos. Sin embargo, se insiste en la importancia de seguir las recomendaciones para evitar cualquier posible complicación derivada de la presencia de partículas o de una menor eficacia del producto. Si una persona ha utilizado el colirio afectado y experimenta síntomas oculares inusuales o un empeoramiento de los síntomas alérgicos, como escozor, enrojecimiento persistente o secreción, se recomienda encarecidamente consultar con un especialista para recibir la orientación y el tratamiento adecuados. Esta alerta cobra especial relevancia en el contexto actual, con niveles de polen excepcionalmente altos en buena parte del país, superando incluso en cuatro veces la media histórica de las últimas décadas según los expertos, intensificando la necesidad de tratamientos oculares efectivos y seguros para los alérgicos.