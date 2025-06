Brutal crimen en Sentmenat: "Discutían mucho, él era muy machista y ella se había cansado de mantenerlo"

Los Mossos d'Esquadra investigan un posible caso de violencia machista en Sentmenat (Barcelona). A primera hora de esta mañana, Eduardo Garuti ha matado a su hijastro Dennis (22 años), ha herido de gravedad a su pareja, la madre del fallecido, y posteriormente se ha suicidado. El entorno de la familia explica que la pareja tenía conflictos porque el negocio de él no iba bien. "Él dependía económicamente de Núria y ella se había cansado de mantenerlo, estaban siempre discutiendo, él era muy machista", apuntan desde su entorno.

Las seis hormigas de cristal que presiden el número seis del passatge Escoles de Sentmenat hoy erizan la piel de muchos de los amigos de Dennis, el joven de 22 años que ha fallecido la madrugada de este lunes a manos de su padrastro. Estas hormigas son hoy un símbolo de aquello que se pudo ver y no se vió, de aquello que se pudo preveer pero nadie actuó. Hace más de un año que Eduardo Garuti, artesano vidriero, hizo estas hormigas de cristal y las colocó en la fachada de la casa de Núria y su hijo Dennis sin consultarselo. Lo firmó estapando su apellido en metálico en la fachada de la casa de esta familia, un año después de entrar a convivir con ellos.

Esto ocurrió hace varios meses atrás. Pero cuando Dennis, el hijo menor de Núria lo vió, no pudo más. "Fue otro incidente. Dennis estaba tan desesperado y tan enfadado que pidió a algunos de sus amigos que le acompañaran a tirar piedras y destruir las hormigas", cuenta su entorno. Al final no lo hizo. "Era un buen chico y sabía que su madre estaba muy enamorada de Garuti. Nosotros le decíamos que hablara con su madre, que este hombre no era de buena tinta, pero él no quería molestarla". Tampoco quiso contarle nada a su hermana mayor, con una hija pequeña y embarazada de otra. De hecho, según ha confirmado la alcaldesa de Sentmenat y la consellera d'Interior, no había denúncias previas ni niguna petición de ayuda a los servicios sociales sobre este caso.

Nadie sabe explicar con precisión como llegó Garuti a esta familia. Hace casi tres años que Núria enviudió, tras un ataque al corazón fulminante de su marido. Por lo que, según explica su entorno, llevaban unos dos años de relación. Con el tiempo, Garuti, de unos 60 años, entró a vivir en el domicilio familiar con Núria, de 57 años y Dennis, de 22. "Ella era una mujer muy autónoma y valiente, tiene una empresa de productos químicos y siempre había tirado adelante", la describe su entorno.

Pero la relación de Dennis con su padrastro cada vez se complicaba más. "Nos lo ha matado a navajazos, Dennis no soportaba a su padrastro", cuenta hoy el entorno del chico. Las peleas eran constantes, especialmente del joven. "Dennis hablaba de él como una persona agresiva, inrascible, tóxica y machista" cuentan sus amigos, que aprovecharon este fin de semana para celebrar el aniversario de Dennis. Otros vecinos fruncen el ceño cuando tratan de explicar como era Eduardo. "Estaba loco", zanjan.

El taller de vidrio artesanal

Pero en los últimos meses, también Núria había empezando a discutirse con Garuti. Ella era responsable de la empresa Tequima, una tienda de productos químicos muy conocida en Sentmenat que gestionaba con sus hermanos en el polígono industrial del pueblo. Fue ella quien ayudó a Eduardo a abrir su nuevo taller en Sentmenat. "La nave se la había puesto ella", cuentan los empresarios del alrededor. Él hacía vasos para restauración y también artesanía de vidrio en el lugar donde esta mañana la policía se lo ha encontrado ahorcado.

Sin embargo, hacía meses que el taller no iba bien. "Las cuentas no salían y Núria estaba cansada de mantenerlo". La mujer se había fijado este final de mayo para cerrar definitivamente la cristalera del hombre, algo que él no toleró. Y no tan solo la empresa. "Él dependía económicamente de Núria y ella se había cansado", cuenta su entorno. Algunas fuentes próximas a la familia hablan de que Núria se estaba planteando dejarlo. "Últimamente les veías siempre discutiendo, él era muy machista", siguen.

Los vecinos, aún en shock, lloran desesperados el crimen. Pero algunos amigos de Dennis ya veían a ver el desenlace esta madrugada. "Al ver que no venía a desayunar y que desde la medianoche no se conectaba en Whatsap ya me olí que había pasado algo grave. Él siempre estaba conectado y siempre te preguntaba como estabas para quedar y todo", sigue una amiga con los ojos entelados. Horas después ha visto cómo la funeraria se llevaba el cuerpo ensangrentado de su amigo. Hacía menos de 48 horas habían los 22 años del chico con todos sus amigos.