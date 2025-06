Aumentan las familias que cambian a sus hijos de centro a mitad de la ESO: 3.000 alumnos de 3º piden el traslado en Catalunya

En el estresante periodo de preinscripción escolar se suele poner la mirada -y es normal que así sea porque es donde se concentra el grueso de peticiones- en I-3 y en primero de ESO, los dos cursos de inicio de etapa. De hecho, la trascendencia que suele darse a la elección de escuela se debe a la creencia de que es una decisión inamovible, que impactará en la vida de tu hijo durante los siguientes nueve años -en el caso de las escuelas- o 13, en el caso de los instituto-escuela. Pero… ¿es así? En los últimos años, escuelas e institutos están viendo crecer el número de familias de cursos intermedios que acuden a las puertas abiertas, interesadas en cambiar a sus hijos de centro. Según datos del Departament d'Educació i Formació Professional, para el próximo curso, el 2025-2026, las familias de 2.890 estudiantes catalanes de tercero de ESO han presentado una solicitud para cambiar de instituto (un 30% más que hace tres años y una cifra que supone un 5,21% de los que empezaron primero de ESO en esa promoción), 2.446 en segundo de ESO (4,41%) y 2.509 (un 4,5%), de I-4.

Ha subido el nivel de la violencia y a veces se generan unas dinámicas que las familias necesitan romper cambiando de instituto

Esas miles de solicitudes no siempre terminan en cambios de centro -depende, entre otros factores, de la disponibilidad de plazas- pero sí reflejan un interés, en no pocas ocasiones vinculado a un malestar. La directora de un instituto-escuela de la provincia de Barcelona explica que, entre las familias que se acercan al centro interesadas en un cambio, lo que más se escucha es la palabra 'bullying'.

"Sobre todo son situaciones entre iguales, la necesidad de cambio de compañeros ante situaciones complicadas", señala la directora, quien añade que en segundo lugar está el proyecto, muy vinculado al uso (o no) de pantallas. "Este curso nos han venido varias familias preocupadas por el uso excesivo de pantalla de su escuela", añade la profesora antes de apuntar a una tercera casuística. "Se acercan también alumnos NESE B [con necesidades educativas especiales por su situación socioeconómica] que están asignados a la concertada por el plan de redistribución del alumnado vulnerable en el marco de la lucha contra la segregación escolar y que quieren pasar a la pública porque, pese a que tienen ayudas asignadas, hay cosas que no les entran o porque no han tenido una buena acogida", concluye la directora.

"Cuestiones sociales"

Desde un instituto de un barrio de clases medias de Barcelona, un jefe de estudios se expresa en la misma línea. Habla de "alumnos rebotados". "El run run es de alumnado que cuenta que quizá el curso que viene alguien que conoce vendrá al instituto porque no está bien en el suyo, y también al revés, chavales que han tenido conflictos aquí, con su entorno, problemas más de barrio que de centro, y cuyas familias nos han trasladado que querían alejarlos de esas compañías", relata el docente, subrayando que la mayoría de cambios en secundaria se producen más por "cuestiones sociales". Otra de las razones que aparece en conversaciones de familias que quieren intentar el cambio es el miedo al fracaso escolar. El hecho de ver que se acerca el final de la escolarización obligatoria y las notas no son ni las esperadas ni las deseadas.

Según explicó días atrás la consellera Esther Niubó en sede parlamentaria, tres de cada cuatro solicitudes de preinscripción para cursos intermedios en Barcelona, un 75%, responden a cambios de centro dentro del municipio (y el otro 25%, de fuera).

"Ha subido el nivel de la violencia, se generan unas dinámicas que las familias necesitan romper y a veces, pese a que estén contentos con el centro, la única manera que ven de sacar a sus hijos de esa situación es cambiar de instituto", prosigue el profesor. En su centro ofrecían ocho plazas de bachillerato (la gran mayoría están ocupadas por el propio alumnado que sube de cuarto de ESO) y han tenido 19 preinscripciones de alumnos que hicieron la ESO en otro instituto pero querían cambiar.

Giro en el proyecto

El docente cita también la cuestión de los proyectos educativos, tan dispares según el centro. En el caso de su instituto, por ejemplo, ha mutado un poco desde que empezó. Pasó de ser más ‘proyectual’ a más clásico, lo que ha atraído a algunas familias "y al revés". Los proyectos también podrían explicar que I-4 sea el segundo curso con más demanda de cambio. Tercero de ESO queda claro con los difíciles 15. I-4 podría entenderse fijándose en las familias que no entraron en su primera opción en I-3, en la entrada al sistema, e intentan hacer el cambio (algo harto difícil si no había plazas en curso anterior, pero el 'no' ya lo tienen) o familias que entraron con unas expectativas muy altas en la escuela deseada y finalmente no encontraron lo que esperaban.

Hemos de generar entornos seguros para todos, cooperando; las soluciones individuales son muy respetables, pero no resuelven el problema de origen Pati Sarrias — Presidenta de FAPAES

Pati Sarrias, presidenta de la Federació d’Asssociacions de Mares i Pares d’Alumnes d’Estudis Sufragats amb Fons Públics no Universitaris de Catalunya (FAPAES), apunta al factor "sobreprotección". "Ante un problema puedes considerar que la única solución que tienes es cambiar a tu hijo de centro, aunque a veces te encuentres con que este persiste porque hay patrones que tienen una alta probabilidad de sufrir bullying: eso es uno de los grandes retos que tenemos como sociedad, buscar herramientas", expone la madre, quien insiste en que no es una crítica hacia las familias que optan por esa decisión sino una reflexión colectiva.

"Es tan difícil cambiar un liderazgo negativo en una clase que al final o se marcha el líder negativo, algo que no suele pasar, o la familia cambia a su hijo de centro", reflexiona la presidenta de FAPAES, convencida de la necesidad de trabajar la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. "Los problemas de la escuela son los problemas de la sociedad. Hemos de generar entornos seguros para todos, cooperando; las soluciones individuales son muy respetables, pero no resuelven el problema de origen", zanja.