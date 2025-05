Jueces de paz: ¿qué requisitos se necesitan? ¿Cuánto cobran?

En España, existen aproximadamente 7.600 jueces de paz, de los que 898 ejercen en Catalunya. Los únicos dos estatutos de autonomía que recogen esta figura son el catalán y el andaluz. Son el primer escalón de la estructura judicial del Estado y su nombramiento y régimen están regulados en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Son personas que no pertenecen a la carrera judicial, a diferencia del resto de órganos judiciales existentes. Perciben una pequeña retribución anual. Es como un voluntariado.

Para ser juez de paz en España no hace falta tener estudios de Derecho. De hecho, no son miembros de la carrera judicial. Solo se requiere ser mayor de edad, tener la nacionalidad española, vivir en el municipio donde se va a ejercer, y no estar implicado en causas de incapacidad o incompatibilidad. Además, la persona no debe haber sido condenada por ningún delito cometido de forma intencionada. ia desde una posición cercana a los vecinos, resolviendo asuntos sencillos en el ámbito local.