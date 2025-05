Cinco abogados se disputan el cargo de decano del Col.legi de l'Advocacia de Barcelona

Los abogados Cristina Vallejo, Juan Ramón Ramos. Vanessa González, Josep Maria Paños y Joan Maria Xiol se disputarán el próximo 19 de junio la máxima representación del Col.legi de l'Advocacia de Barcelona, una entidad con un fuerte arraigo social no solo en la capital catalana, sino también en Catalunya y en resto de España Estos cinco profesionales aspiran a suceder como decano a Jesús Sánchez, que ha desempeñado este cargo desde enero del 2022, aunque ejerció como vicedecano con el equipo de Maria Eugènia Gay, actualmente teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona.

Solo las candidaturas de Vallejo, Ramos y González han presentado una candidatura de 16 miembros para la elección de decano, vicedecano, secretario y 13 diputados de la junta de gobierno del colegio profesional. Paños, sin embargo, aspira solo a ser decano y no le acompaña nadie, mientras que a Xiol cuenta con un aspirante a vicedecano y otro como diputados. Las elecciones para diputados son abiertas por lo que se puede dar la circunstancia que en la junta de gobierno no entren los miembros de una sola candidatura. Es la tercera vez en la historia de esta institución que se renueva totalmente su junta de gobierno. El mandato es de cuatro años. El voto de los letrados ejercientes tienen valor doble que el de las no ejercientes.

Los abogados llamados a las urnas no son únicamente los de la ciudad de Barcelona, sino también los de otras 10 delegaciones territoriales, como Badalona, l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Igualada o Vilanova i la Geltrú. Hasta el momento, se han presentado ante la opinión pública dos candidaturas, la de Cristina Vallejo, que presenta como vicedecano a Jorge Navarro, y la de Juan Ramón Ramos, cuya segunda es Sara Iglesias.

De la función social, a la colegial

La lista de Cristina Vallejo apuesta por impulsar "la función social de la abogacía", haciendo hincapié en continuar la labor de "intentar introducir mejoras legislativas" e influir en los problemas actuales de los ciudadanos, como es el de la vivienda, la multirreincidencia o las ocupaciones de inmuebles. Esta candidatura tiene como objetivo promover un colegio "profesional, tranversal e internacional". "No somos continuistas, sino profesionalistas", recalcan los promotores. Entre las principales líneas de actuación destacan la dignificación del turno de oficio de abogados y la mejora de los pagos de los profesionales que realizan este servicio, una jubilación digna, el amparo colegial a cada profesional de la abogacía ante cualquier disfunción de la judicatura, entre otras cuestiones.

La candidatura de Juan Ramón Ramos sostiene que la entidad profesional que se propone dirigir necesita una "buena gestión" y optimizar los recursos económicos, suprimiendo gastos superfluos para poder destinar esos fondos a mejorar los servicios colegiales. Eso sin olvidar la "función social" que debe desempeñar la institución y la ayuda técnica que la misma puede aportar para la elaboración de leyes. La candidatura se califica como de "cambio" y transformadora. "Ha llegado el momento en que la abogacía tenga una junta de gobierno que esté orientada hacia el colegiado. Son 25.000 colegiados, votan 5.000 y pisan el colegio 2.000 0 2.500, por lo que hay 23.000 que consideran al colegio como una especie de impuesto obligatorio y se sienten totalmente desafectos. Se ha de dar una vuelta. Hay que crear más servicios, hacer más formación gratuita e impulsar un cambio", ha explicado Juan Ramón Ramos, al frente de una candidatura que se define como equidistante de los partidos políticos.