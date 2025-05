El gran reemplazo ha llegado: ¿por qué en los países con menor natalidad hay más mascotas?

No es extraño hoy día ver a un Teckel con un pañuelo al cuello o a un Caniche tomando un Frapuccino en una terraza mientras sus dueños los miran como si su felicidad dependiera de ellos. Y es que en paralelo al desplome de los nacimientos, los perros se están multiplicando como miembros indiscutibles del núcleo familiar. Este fenómeno tan característico de nuestro siglo lanza una pregunta alarmante. ¿Estamos sustituyendo a los hijos por mascotas? Un estudio reciente publicado en European Psychologist por las etólogas Laura Gillet y Enikö Kubinyi, de la Universidad Eötvös Loránd (Hungría) ha sido el detonante de esta conversación.

A diferencia de antaño, cuando nuestra relación con los perros era meramente funcional (cazar, acompañar, proteger), desde hace décadas el ser humano ha desarrollado un sentimiento afectivo por sus perros, convirtiéndolos en mascotas y desarrollando una relación prácticamente maternal. Aunque en un principio puede parecer que los perros se han convertido en “hijos sustitutos”, según las autoras del estudio, muchas personas eligen a estos animales precisamente porque no son niños y requieren cuidados más manejables.

Datos demográficos

Esta hipótesis quedaría en nada si unos convincentes datos demográficos no respaldaran lo que dicen las dos etólogas: mientras las tasas de fertilidad caen en países como Estados Unidos, Canadá, Francia o Alemania, el número de hogares que hospedan un cachorro crece hasta representar un tercio y la mitad del total. El estudio dice que el deseo humano de cuidar no es exclusivo hacia nuestra especie. Para Gillet y Kubinyi, este aumento no debe verse como un reemplazo directo, sino como una reconfiguración de los afectos.

La precariedad laboral, el miedo al futuro climático y el agotamiento emocional de una crianza muchas veces solitaria no ayuda a que las barreras para la lactancia sean cada vez más altas. Según una encuesta citada por las autoras, sólo en Estados Unidos los costes de criar a un hijo han subido un 35,7 % en los últimos dos años. A esta desesperante problemática, el perro se erige como un compañero que ofrece rutina y afecto con menores exigencias económicas y más flexibilidad para quienes se sienten atrapados en el deseo de cuidar y la imposibilidad de ser padres.

Este fenómeno sin duda ha dado paso a una redefinición del concepto de familia. Según Gillet y Kubinyi la razón por la que cada vez hay más familias unipersonales y parejas sin hijos es porque el perro es ahora un compañero emocional fundamental, capaz de paliar la soledad de una sociedad cada vez más envejecida y desconectada.